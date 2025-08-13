مجلس الإدارة يعتمد توزيعات أرباح بقيمة 770.9 مليون درهم (0.10278 درهم للسهم)

1.07 مليار درهم أرباح النصف الأول قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء

بزيادة قدرها 44.2% على أساس سنوي.

318.4 مليون إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة في النصف الأول من عام 2025.

ارتفاع صافي أرباح الفترة بنسبة 41.5% على أساس سنوي لتصل إلى 770.9 مليون درهم

أعلنت شركة "سالك ش.م.ع" ("سالك" أو "الشركة")، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية فــي دبــــي، اليوم عن نتائجها المالية لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2025 ("الربع الثاني 2025" و"النصف الأول 2025")، والتي سجلت ارتفاعاً في إجمالي إيرادات الشركة خلال النصف الأول بنسبة 39.5% على أساس سنوي ليصل إلى مليار و527 مليون درهم (1,527.3 مليون درهم)، مدعوماً بزيادة قدرها 45.6% على أساس سنوي في الربع الثاني لعام 2025، كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب التكاليف والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 44.2% في النصف الأول من عام 2025 لتصل إلى مليار و65 مليون درهم (1,065.0 مليون درهم)، بهامش ربح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغ 69.7%.

وعزت الشركة هذا الأداء إلى تشغيل البوابتين الجديدتين للتعرفة المرورية في نوفمبر 2024، إلى جانب استمرار البيئة الاقتصادية المواتية، فضلاً عن تطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة في نهاية يناير 2025. وفيما يخص نشاط "سالك" الأساسي في تحصيل التعرفة المرورية، بلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة 318.4 مليون رحلة في النصف الأول من عام 2025، و160.4 مليون رحلة في الربع الثاني من العام، بزيادة قدرها 1.6% مقارنةً بـ158.0 مليون رحلة في الربع الأول من عام 2025، علي الرغم من ان الربع الأول من العام أكثر نشاطاً بالنسبة لـ "سالك" من الربع الثاني [فضلاً عن إعادة توزيع حركة المرور خلال شهر رمضان المبارك والذي صادف في الربع الأول.

وفي ضوء النتائج القوية للنصف الأول من العام، اعتمد مجلس الإدارة شركة سالك، توزيعات أرباح بقيمة 770.9 مليون درهم، أي ما يعادل 10.278 فلس للسهم، وهو ما يمثل 100% من أرباح النصف الأول من عام 2025 لتلك الفترة.

وقال معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة "سالك": "يعكس الأداء المالي الاستثنائي للشركة في النصف الأول من عام 2025، قوة نموذج أعمال الشركة، وكفاءتها التشغيلية العالية، حيث سجلت نمواً في إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول بنسبة 39.5%، على أساس سنوي، الأمر الذي يعزز متانة المركز المالي للشركة، مؤكداً استمرار (سالك) في تقديم قيمة طويلة الأجل للمساهمين، إلى جانب حرصها على دعم رؤية دبي في أن تكون رائدة عالمياً في توفير حلول التنقل الذكية والمستدامة، وكذلك الاستفادة من الزخم الاقتصادي للإمارة الذي تعززه معدلات النمو المستدامة في قطاعات السياحة والعقارات والإنفاق على البنية التحتية.

وأضاف: بناءً على النتائج المحققة، والتزامنا الراسخ تجاه المساهمين، اعتمد مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بقيمة 770.9 مليون درهم، أي ما يعادل 100% من أرباح النصف الأول من عام 2025.

وأوضح معالي رئيس مجلس إدارة شركة (سالك)، أن تسجيل الشركة أداء استثنائي في الإيرادات والأرباح لكل من أعمال تحصيل التعرفة المرورية ونمو مصادر الإيرادات الإضافية ، يعزز توقعاتنا لعام 2025 في نمو الإيرادات بنسبة تتراوح بين 34 إلى 36% مقارنة بعام 2024، لتزيد عن التقديرات السابقة التي تتراوح بين 28إلى 29%، مع زيادة التوقعات بشأن هوامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء الي نسبة تتراوح بين 68.5 إلى69.5 % مشيراً إلى أن التوقعات الجديدة تعكس ثقتنا في آفاق (سالك)، ومجالات نموها المستقبلية، لا سيما في ضوء التزامنا بتعزيز خدماتنا غير الأساسية واستكشاف فرص جديدة في مجالات الإيرادات الإضافية.

من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك": "يسعدنا أن نعلن عن تحقيق نتائج قوية لربعٍ آخر مع تسجيل نمو بنسبة 40% تقريباً على أساس سنوي عبر جميع المقاييس المالية الرئيسة، بما في ذلك الإيرادات والأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء ونمو صافي الربح. وتعكس هذه النتائج القوة المستمرة لأعمالنا في مجال تحصيل التعرفة المرورية، إلى جانب النمو المتزايد في مصادر الإيرادات الاضافية، بما في ذلك شراكاتنا في توفير حلول الدفع عبر الهاتف المحمول، والتي تواصل جذب اهتمام متزايد من المستخدمين.

وأضاف: حافظ حجم إجمالي الرحلات على مرونته خلال هذه الفترة، حيث ارتفعت بنسبة 39.6% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، مدعوماً بإطلاق بوابتين جديدتين، وبالنمو السكاني المستمر وتسجيل أرقام قياسية في أعداد السياح الوافدين، والتي زادت بنسبة 7% في الفترة بين يناير ومايو مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع معدل إشغال الفنادق إلى 83%، مقابل 81% في العام السابق. وفي ضوء هذه المؤشرات الإيجابية، والرؤية الواضحة التي نمتلكها الآن للنصف الثاني من العام، نُعرب عن ثقتنا الكبيرة في نمو ’سالك‘ المستقبلي، كما يتضح من التحديث الأخير لتوقعات الأداء المالي لعام 2025. ونؤكد على جاهزيتنا لتحقيق قيمة مستدامة بينما نواصل التوسع والتنويع والابتكار ضمن منظومة التنقل الشاملة".

الأداء القوي المستمر أدى إلى زيادة اجمالي إيرادات سالك بنسبة 39.5% على أساس سنوي لتصل إلى 1,527.3 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025.

إجمالي عدد الرحلات: شهد إجمالي عدد الرحلات التي أُجريت عبر بوابات سالك، بما في ذلك الرحلات الخاضعة للخصم، نمواً بنسبة 39.6% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025، مسجلة 424.2 مليون رحلة؛ وكذلك نمواً بنسبة 44.3% خلال الربع الثاني ليصل إلى 213.4 مليون رحلة. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بإطلاق البوابتين الجديدتين، والظروف الاقتصادية الكلية القوية في دبي، والنشاط السياحي، وزيادة النمو السكاني مدفوعاً باستمرار توافد السكان الجدد إلى الإمارة.

الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة: بلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة 160.4 مليون رحلة في الربع الثاني من عام 2025، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 1.6%مقارنةً بـ 158.0 مليون رحلة في الربع الأول من عام 2025. ويُعزى ارتفاع عدد الرحلات خلال هذه الفترة إلى زيادة استخدام بوابات سالك خلال فترة الذروة (6 دراهم) بإجمالي 57.7 مليون رحلة، أي بزيادة قدرها 46.7% عن الربع الأول من 2025، ويرجع ذلك أساساً إلى إطلاق البوابتين الجديدتين، حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات في فترة ما بعد منتصف الليل (0 درهم) 16.4 مليون رحلة بزيادة قدرها 46.8% مقارنة بالربع الأول من العام. ومثلت فترة الربع الثاني من عام 2025 أول ربع كامل يتم فيه تطبيق النظام الجديد للتعرفة. ومن الجدير بالذكر أن جميع الرحلات المولّدة للإيرادات التي أجريت بين 1 يناير و30 يناير 2025 خلال الربع الأول من عام 2025 تم تصنيفها ضمن الرحلات خارج أوقات الذروة؛ ومن ثم انخفض عدد الرحلات المدفوعة خارج أوقات الذروة بنسبة 19.7% بين الربع الثاني والربع الأول من عام 2025.

رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية: سجلت خلال النصف الأول أداءً قوياً، حيث ارتفعت بنسبة 42.3% على أساس سنوي لتصل إلى 1,356.9 مليون درهم، مع نمو رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية بنسبة 49.4% على أساس سنوي لتصل إلى 691.3 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2025. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تطبيق نظام التعرفة المروري المرن في نهاية يناير 2025، حيث تم تطبيقه لأول مرة خلال ربعٍ كامل، إلى جانب إطلاق البوابتين الجديدتين.

المخالفات: ارتفعت الإيرادات من المخالفات بنسبة 15.7% على أساس سنوي لتصل إلى 134.3 مليون درهم في النصف الأول، حيث ارتفعت بنسبة 15.2% على أساس سنوي لتصل إلى 65.9 مليون درهم في الربع الثاني من العام. وارتفع العدد الصافي للمخالفات (المخالفات المقبولة بعد حذف المخالفات الملغاة) بنسبة 20.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025. حيث بلغ عدد المخالفات 808.5 مليون مخالفة، أي ما يمثل0.4% من صافي عدد الرحلات، حيث ساهمت الإيرادات من المخالفات بنسبة 8.5% من إجمالي الإيرادات في الربع الثاني من عام 2025.

إيرادات تفعيل بطاقات "سالك": حققت الإيرادات من رسوم تفعيل بطاقات سالك نمواً قوياً خلال النصف الأول، حيث ارتفعت بنسبة 16.2% على أساس سنوي لتصل إلى 22.9 مليون درهم، مع نمو الإيرادات بنسبة 15.0% على أساس سنوي لتصل إلى 11.5 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2025. ساهمت رسوم تفعيل بطاقات سالك بنسبة 1.5% من إجمالي الإيرادات في الربع الثاني من عام 2025.

مصادر الإيرادات الإضافية

بلغ إجمالي مصادر الإيرادات الإضافية حوالي 8.7 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025 وذلك بدعم من الإيرادات من حلول مواقف السيارات فـي إطار الشراكة المبرمة مع إعمار وباركونيك 7.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025. ويُعزى هذا الأداء القوي بشكل رئيسي إلى زيادة المعاملات في دبي مول كما حققت سالك أيضاً تقدماً جيداً في شراكتها مع باركونيك منذ إطلاق هذه الشراكة في منتصف فبراير، حيث يجري التوسع في عدة مواقع، مع بدء العمليات التشغيلية في [73] من أصل [154] موقعاً. بالإضافة إلى ذلك شهدت شراكة سالك مع مجموعة ليـڤا، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات التأمين على المركبات، إقبالاً جيداً من المستهلكين في النصف الأول من عام 2025.

تؤكد سالك على ثقتها التامة باستراتيجية التوسع في مصادر الإيرادات الإضافية على المديين المتوسط ​​والطويل. ويأتي ذلك في أعقاب التقدم الملحوظ الذي أحرزته الشركة في عام 2024 والنصف الأول من عام 2025، بما في ذلك تعاونها الناجح مع إعمار مولز، وشراكتها مع باركونيك لتكامل نظام الحسابات الخاصة بسالك عبر كافة المواقع في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب شراكتها الرائدة مع مجموعة ليـڤا لتبسيط إجراءات التأمين على المركبات. وتعكس هذه الإنجازات التزام سالك بتوفير حلول ذكية ومبتكرة تعزز تجربة المستخدم، وتُمكّن الشركة من تعزيز إيراداتها وتنويع مصادر الدخل بما يدعم استدامة أعمالها على المدى الطويل.

الأداء المالي

حافظت سالك على معدلات ربحية قوية خلال النصف الأول من عام 2025، مع ارتفاع الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 44.2% على أساس سنوي، والمحافظة على مركز مالي قوي

بلغت أرباح سالك قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1,065.0 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 44.2% على أساس سنوي، مع نمو الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 50.9% على أساس سنوي لتصل إلى 545.3 مليون درهم، وهو أعلى أداء ربع سنوي مسجل للأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء.

وصل هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 69.7% في النصف الأول من عام 2025، وهو ما يمثل زيادة قدرها 230 نقطة أساس على أساس سنوي مقارنة بـ 67.4% في النصف الأول من عام 2024. في حين بلغ الهامش 70.3% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 67.8% في الربع الثاني من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة قدرها 250 نقطة أساس على أساس سنوي، مدعوماً بالنمو القوي للإيرادات.

بلغ صافي أرباح سالك قبل احتساب الضرائب 847.1 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025، مسجلاً زيادة قوية بنسبة 41.5% على أساس سنوي. وبلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 439.8 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2025، مسجلاً زيادة قوية بنسبة 49.7% على أساس سنوي، على الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل في هذه الفترة. كما ارتفع صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب بنسبة 8.0% مقارنة بالربع الأول من عام 2025.

بلغ صافي أرباح سالك بعد احتساب الضرائب 770.9 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 41.5% على أساس سنوي. في حين بلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضرائب 400.2 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2025، بزيادة قدرها 49.6% على أساس سنوي. وارتفع صافي الأرباح بعد الضرائب بنسبة 8.0% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. كما ارتفع هامش صافي الربح بمقدار 70 نقطة أساس ليصل إلى 50.5% في النصف الأول من عام 2025، مع ارتفاع الهامش بمقدار 140 نقطة أساس ليصل إلى 51.6% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع الثاني من عام 2024.

موجز المركز المالي: بلغ صافي الدين 4,853.0 مليون درهم، مع تحسن في الرافعة المالية بواقع 2.55 ضعفاً بالمقارنة مع 2.7 ضعفاً في الربع الأول من 2025

سجلت الشركة صافي رصيد رأس مال عامل بمستوى قدره-665.0 مليون درهم كما في 30 يونيو 2025، أي ما يعادل 21.8% كنسبة مئوية من الإيرادات السنوية، وذلك بما يتماشى بشكل عام مع المستويات المسجلة في الربع الأول من 2025. وتأتي الزيادة في صافي رأس المال العامل في عام 2025 مقارنة بالفترات السابقة مدفوعةً بالدفعات نصف السنوية الخاصة بحقوق امتياز البوابات الجديدة مع هيئة الطرق والمواصلات بالإضافة الى مخصصات ضريبة الشركات. وحتى تاريخ 30 يونيو 2025، بلغ صافي الدين 4.853.0 مليون درهم، بزيادة قدرها 4.4% عن 4,648.8 مليون درهم في نهاية الربع الأول من 2025. وبذلك تصل نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الثاني من عام 2025 إلى 2.55 ضعفاً على مدار اثني عشر شهراً متتالية، وهو ما يعد تحسناً بالمقارنة مع 2.7 ضعفاً المسجلة في نهاية الربع الأول من عام 2025، وأقل بكثير من الحد الأقصى للاستدانة البالغ 5 أضعاف.

موجز التدفقات النقدية: تدفق نقدي حر بقيمة 1,111.6 مليون درهم وهامش 72.8% في النصف الأول من عام 2025

حققت سالك تدفقات نقدية حرة بقيمة 1,111.6 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 61.7% على أساس سنوي، وبزيادة بنسبة 10% في هامش التدفق النقدي الحر ليصل إلى 72.8% بالمقارنة مع 62.8% في النصف الأول من عام 2024. وتحسن التدفق النقدي الحر بنسبة 46.1% على أساس سنوي ليصل إلى 485.0 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2025، مع تحسن هامش التدفق النقدي الحر بواقع 20 نقطة أساس، والذي سجل 62.5% بالمقارنة مع 62.3% في الربع الثاني من عام 2024.

تحقيق الريادة العالمية في حلول التنقل الذكية والمستدامة

الأعمال الأساسية

تطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة: وفقاً للدراسات والسياسات التي أعدتها هيئة الطرق والمواصلات، قامت سالك بالإعلان عن تطبيق نظام التعرفة المروري المرن بدءاً من 31 يناير 2025. وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين تدفق الحركة المرورية عبر شبكات الطرق في إمارة دبي وتحسين كفاءة التنقل عبر كافة أنحاء المدينة. ويمثل الربع الثاني من عام 2025 أول ربع كامل يتم فيه تطبيق النظام الجديد للتعرفة.

مصادر الإيرادات الإضافية – أبرز الشراكات والمبادرات

سالك تبدأ حلول المواقف السلسة في "دبي مول": يمثل هذا الإنجاز أول حل للدفع في مواقف السيارات بسهولة من سالك، بالتعاون مع إعمار مولز. ويشمل نظام الدفع الجديد مواقف جراند، والسينما، والأزياء في "دبي مول"، ويبدأ اعتباراً من 1 يوليو 2024. حيث بلغت الإيرادات 5.6 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من العام، منها 2.9 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2025.

شراكة سالك مع باركونيك، المشغّل الخاص الأكبر لمواقف المركبات في دولة الإمارات: تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز تجارب حلول مدفوعات مواقف المركبات في جميع أنحاء الإمارات باستخدام نظام المحفظة الإلكترونية من سالك. وتستند هذه الشراكة إلى عقد مدته خمس سنوات، وستدمج باركونيك خلال هذه الفترة حساب سالك عبر جميع المواقع التي تديرها في دولة الإمارات العربية المتحدة وأي مواقع مستقبلية أخرى، وتعد هذه المرة الأولى التي توسع فيها سالك عروض خدماتها خارج إمارة دبي. وحققت سالك تقدماً جيداً منذ إطلاق هذه الشراكة، حيث يجري التوسع في عدة مواقع، مع بدء العمليات التشغيلية في [73] موقعاً من أصل [154] موقعاً.

شراكة جديدة مع ليـڤا للتأمين على السيارات: أبرمت سالك شراكة استراتيجية مع ليـڤا (آر إس آيه سابقاً)، وهي شركة تأمين متعددة المجالات تتمتع بمكانة رائدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لتقديم حلول تأمينية رائدة في السوق. وستوفر الشراكة حلول تأمين فريدة من نوعها، تُسهّل عملية تجديد التأمين على السائقين في دولة الإمارات وتجعلها أكثر كفاءة. وستستفيد سالك من قاعدة بياناتها الشاملة للسائقين والمركبات لتقديم خدمات مضافة القيمة للعملاء، حيث سترسل لهم إخطارات لتذكيرهم بتجديد التأمين على مركباتهم في الوقت المناسب من أجل الحد من فترات انقطاع التغطية التأمينية. وستتضمن هذه الإخطارات رابطاً يوجه العملاء إلى قنوات ليـڤا، حيث يمكنهم تجديد وثيقة التأمين على المركبات ببضع خطوات بسيطة، وبأسعار تنافسية.

وقعت سالك مذكرة تفاهم مع شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) لتقديم حلول دفع ذكية تُحسّن تجربة العملاء في محطات إينوك. وبموجب هذه الاتفاقية، سيستمتع عملاء سالك وإينوك بتجربة دفع سلسة ومتكاملة للوقود وخدمات أخرى، بما في ذلك خدمات "أوتوبرو"، و"تسجيل"، و"زووم"، مع خيار خصم قيمة المعاملة تلقائياً من رصيد العميل في حساب سالك. ويتم ذلك من خلال استخدام كاميرات مزودة بتقنية التعرف التلقائي على لوحات الأرقام (ANPR)، وهي التقنية ذاتها التي أثبتت فعاليتها والمستخدمة حالياً في مواقف السيارات، بما في ذلك مواقف دبي مول، وتلك التي تديرها باركونيك.

الإنجازات الرئيسية الأخرى

مواصلة الاستثمار في الموارد البشرية: في الربع الثاني من عام 2025، زادت سالك عدد موظفيها بدوام كامل بنسبة 26.2% على أساس سنوي إلى 53 موظفاً، ويمثّل ذلك نمواً بنسبة 10.4% مقارنةً بنهاية عام 2024، مع ثبات عدد الجنسيات الممثلة ضمن قوتها العاملة من 12 جنسية. وتواصل سالك تحقيق التقدم في معدلات التوطين، حيث بلغت مستوى 30.2% بحلول الربع الثاني من عام 2025، وبلغت نسبة تمثيل النساء في القوى العاملة 20.8% في نهاية الربع الثاني من عام 2025.

تطلعات الأعمال – ارتفاع التطلعات المالية للشركة لتعكس نتائجها المالية في 2025

تم رفع تطلعات نمو إجمالي الإيرادات على أساس سنوي للسنة المالية 2025 من 28-29% إلى ]34-36%[

نمو الإيرادات: من المتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2025 بنحو ]34-36%[% على أساس سنوي. ويشمل ذلك مساهمة الرحلات من البوابتين الجديدتين اللتين تم تشغيلهما في نوفمبر 2024، وتطبيق نظام التعرفة المروري المرن بدءاً من 31 يناير 2025، وذلك بالمقارنة مع التوقعات السابقة التي كانت تتراوح بين 28-29% على أساس سنوي، مع نسبة نمو معدل تبلغ 4-5% على أساس سنوي.

تم تحديث التطلعات لهوامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء، حيث يُتوقع أن يتراوح نطاقها بين 68.5-69.5% مقارنة بالنطاق السابق الذي تراوح بين 68-69%.

-انتهى-

