عمّان – في إطار جهودها المستمرة لدعم مبادرات التحول الرقمي في المملكة، أعلنت شركة طلال أبوغزاله للتقنية (TAG-Tech)، الشركة العربية الرائدة في تصنيع وتجميع الأجهزة الذكية، عن إنجاز تصنيع وتوريد (1500) جهاز حاسوب مكتبي متطور ضمن العطاء المطروح، وذلك في إطار تعاونها مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة التربية والتعليم.

وأكدت الشركة أن الأجهزة تم إنجازها بالكامل وفق أعلى معايير الجودة، ومن المقرر توزيعها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على (99) مدرسة حكومية في مختلف محافظات المملكة، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية التقنية للمدارس ودعم تنفيذ برامج التحول الرقمي والامتحانات الإلكترونية.

ويشمل المشروع مجموعة من الخدمات المتكاملة، تتضمن توريد وتركيب وتشغيل الأجهزة، إلى جانب توفير التدريب اللازم للكوادر المعنية على استخدامها، بالإضافة إلى تقديم خدمات الصيانة الشاملة وضمان الأجهزة لمدة (36) شهرًا، بما يضمن استمرارية التشغيل بكفاءة عالية.

وأكدت شركة طلال أبوغزاله للتقنية أن هذا الإنجاز يعكس قدرتها على تصنيع الأجهزة التقنية محليًا وفق أعلى المواصفات الفنية، ويأتي انسجامًا مع رؤيتها في دعم الجهود الوطنية للتحول الرقمي في قطاع التعليم، وتمكين المدارس الحكومية من الاستفادة من أحدث التقنيات لتطوير العملية التعليمية.

وفي هذا السياق، قال سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبوغزاله العالمية الرقمية:

"نفخر بإنجاز تصنيع هذه الأجهزة وتسليمها ضمن هذا المشروع الوطني المهم، الذي يعزز من جاهزية المدارس الأردنية للتحول الرقمي، ويؤكد الثقة المتزايدة بالمنتج الوطني وقدرات الصناعة التقنية الأردنية. ونؤكد التزامنا بمواصلة دعم قطاع التعليم من خلال تقديم حلول تقنية متقدمة تُسهم في بناء اقتصاد رقمي مستدام."

ويُشار إلى أن شركة طلال أبوغزاله للتقنية تُعد من الشركات الرائدة في تصنيع الأجهزة التقنية، بما في ذلك الحواسيب المكتبية والمحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، وتعمل من خلال منظومة صناعية متكاملة تشمل مصانع في الأردن ومصر ولبنان والصين، لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية وفق أعلى المعايير العالمية.

-انتهى-

#بياناتشركات