تطوير المشروع من قبل مزارع أُنس (UNS Farms) و يهدف إلى دعم إمدادات الطماطم المحلية وتعزيز الأمن الغذائي.

تقنيات الزراعة الذكية تساهم في زيادة المحاصيل مع خفض استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 90%.

المنتجات الطازجة متاحة الآن مباشرة للمستهلكين عبر المنصة الإلكترونية لـ "مزرعة أُنس".

قطاع التجزئة والفنادق والمطاعم (HORECA ) يضمن نظام توريد مبسط توصيل خلال 24 إلى 48 ساعة مما يحافظ على جودتها و يقلل من الهدر.

العين، الإمارات العربية المتحدة – في الوقت الذي لا تزال فيه سلاسل الإمداد العالمية تواجه تحديات عدة، تواصل دولة الإمارات تقديم نموذج يحتذى به من خلال التركيز على تعزيز على الإنتاج المحلي للغذاء، بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية طويلة الأمد للأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. ودعمًا لهذه الأولوية الوطنية، أطلقت مزارع أُنس للزراعة العمودية التابعة لمجموعة سبيدكس، مزرعة طماطم جديدة بتقنيات متطورة في مدينة العين، مما يعزز توجه الدولة نحو الزراعة المستدامة والإنتاج المحلي.

تم تطوير المنشأة الجديدة، التي تمتد على مساحة 10,000 متر مربع، لإنتاج ما يقارب 150,000 كيلوجرام من الطماطم الطازجة سنويًا، مما يسهم في تعزيز استقرار إمدادات المنتجات المزروعة محليًا. وتعكس هذه المبادرة توجهاً أوسع نحو حلول زراعية مرنة وعالية الجودة، تضمن توفير منتجات طازجة على مدار العام، لتلبية الطلب المتزايد من الأفراد وقطاع الضيافة.

يتماشى المشـروع مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، لا سيما في ظل التوجه المتزايد للدول نحو تعزيز مرونة الغذاء والإنتاج المحلي. وتفخر مزارع أُنس للزراعة العمودية بدعم تلك الأهداف من خلال توظيف تكنولوجيا متطورة في تقنيات الزراعة في البيئات المتحكم بها (CEA)، حيث تجمع بين الزراعة المائية (Hydroponics) وتقنيات إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي (AI)، إضافة إلى أنظمة تحليل البيانات، لخلق بيئة زراعية دقيقة وعالية الكفاءة.تعمل أجهزة الاستشعار المتقدمة على مراقبة درجات الحرارة والرطوبة ومستويات ثاني أكسيد الكربون والإضاءة وتغذية النباتات بشكل مستمر، بينما تقوم أنظمة التحكم المركزية بإدارة المناخ والري والتهوية والتبريد التبخيري بشكل متكامل، ما يضمن أعلى مستويات الإنتاج والجودة مع تقليل الهدر.

تنتج المزرعة مجموعة مختارة من أصناف الطماطم عالية الجودة، بما في ذلك الطماطم الكرزية وطماطم العناقيد، وجميعها غير معدلة وراثياً وخالية من المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب. وعلى عكس المنتجات المستوردة التي تُزرع لتحمّل النقل لمسافات طويلة، تركّز UNS Farms على تقديم منتجات ذات طعم وجودة أعلى تناسب المستهلك في الإمارات.كما تعتمد الشركة نموذج البيع المباشر للمستهلك (D2C)، حيث يمكن للعملاء طلب المنتجات الطازجة عبر موقعها الإلكتروني www.unsfarms.com، إضافة إلى سلسلة توريد فعالة تضمن وصول المنتجات إلى المتاجر والعملاء وقطاع الضيافة خلال 24 إلى 48 ساعة من الحصاد، مما يحافظ على نضارتها ويقلل الهدر.

وقال مهلم مرتضى مدير UNS Vertical Farms :

"إن الأمن الغـــذائي اليوم لا يقتصر على توفر الغذاء فقط، بل يشمل بناء مــــنظومة غذائية مستــــــــــدامة وقادرة على مواجهة المستقبل. هذه المنشــــــأة تعكس التــــــزامــنا بدعم رؤية الإمـــارات من خـــــــــلال توفير منتجات محليــــــــــــــــــــــة عالية الجــــــــودة تُزرع بدقــــة واهتمام."تعد مــــــــزارع أُنس العمودية نـــــــموذجاً يحتــــــــــــذى به في توظيف التكنولوجــــــيا لإعادة تشكيل قطاع إنتاج الغذاء في الإمـــــــــارات. فهي تعمل بشكل مستقـــــــــل عن المواسم والظــــــــــــــروف الجوية القاسية، متجاوزة تحديــــــات الـــــــــــزراعة التقليدية في المناخ الصحراوي. وتساهم أنظمتها المتطورة في ترشيد استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 90%، مما يجعلها نموذجاً مستداماً ومتوافقاً مع توجهات الدولة في الزراعة الحديثة. وتسهم مثل هذه المبادرات في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وتحسين جودة الغذاء، وضمان توفير المنتجات الطازجة بشكل مستمر لسكان الدولة.

لمحة عن مزارع أُنس :

تأسست مزارع أُنس عام 2018، وهي شركة إماراتية متخصصة في التقـنيات الزراعية وتتبع مجمــــــــــــوعة Speedex، وتركّز على تطوير الزراعة الحضرية المستدامة باستخدام أنظمة الزراعة العــمودية والزراعة المائــــــــية. تدير الشـــــركة منشأة في دبي تمتد على مســــــــــاحة تقــــــــــــارب 8000 متر مربع، بإنتاج يومي يصل إلى 1500 كجم من الأعشاب الـــــــــطازجة والميــــــــــكروجرينز والسلطات والزهور الصالحة للأكل، جميعها خالية من المبيدات، باستخدام تقنيات متقدمة قائمة على البيانات.

ومع توسعها إلى منشأة جديدة في العين بمساحة 10,000 متر مربع، تواصل مزارع أُنس تعزيز دورها في دعم الإنتاج الغذائي المحلي. كما تقدم خدمات استشارية زراعية، وتسهم في تطوير الأنظمة الزراعية الحديثة، بالإضافة إلى توفير مجموعة واسعة من المنتجات الطازجة والعضوية عبر منصتها الإلكترونية، تشمل الفواكه والخضروات والأعشاب والميكروجرينز ومنتجات الألبان والدواجن واللحوم، بما يضمن الحصول على منتجات طازجة ذات جودة عالية، مع إمكانية الوصول لجميع أنحاء الإمارات.

