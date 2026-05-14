مشاريع قيد الإنشاء بقيمة 300 مليون درهم

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بي جي العقارية، المطور العقاري المتميز المعروف بتصاميمه العصرية ومجمعاته السكنية منخفضة الكثافة، عن التسليم الرسمي لمشروع “بي جي وان”، مشروعها الرائد متعدد الاستخدامات في الفرجان، مسجلة بذلك إنجازًا هامًا آخر في استراتيجية النمو التي تركز على التسليم.

وبقيمة مبيعات تقريبية تبلغ 150 مليون درهم، تم بيع جميع وحدات "بي جي وان" بالكامل عند الإطلاق، مواصلة بذلك السجل الحافل لـ بي جي العقارية بتحقيق مبيعات كاملة لجميع المشاريع التي أطلقتها حتى الآن.

يضم المشروع المكتمل 113 شقة سكنية و8 وحدات تجارية، وقد سجل أداءً قويًا في السوق بعد التسليم، حيث حققت الوحدات في السوق الثانوية أسعارًا مرتفعة مدفوعة بالطلب المستمر من المستخدمين النهائيين، وجودة التنفيذ، ونسب الإشغال العالية. يقع هذا البرج السكني على مسافة قريبة من محطة مترو ديسكفري جاردن، ويضم استوديوهات، وشقق دوبلكس بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، ولكل منها مسبح خاص بها، إضافة إلى مسبح مشترك يعد الأكبر في المنطقة.

ويعكس المشروع فلسفة الشركة التي تتمثل بأن النجاح الحقيقي للمطور العقاري لا يقاس عند إطلاق المشاريع، بل بالأداء طويل الأمد للأصول التي تم تسليمها والعوائد التي تم تحقيقها للمستثمرين وأصحاب المنازل.

وفي تعليقه على عملية التسليم، قال كريم ميرشانت، الرئيس التنفيذي لشركة بي جي العقارية: "يُقاس نجاحنا بالثقة الكبيرة التي يمنحنا إياها مستثمرونا وعملاؤنا، والعوائد التي يحققونها بمرور الوقت نتيجة لهذه الثقة. نفخر بأن كل مشروع سلمناه حتى الآن حقق أداءً متميزًا في السوق الثانوية وحقق سعرًا أعلى، ما بؤكد جودة مشاريعنا ونهجنا طويل الأمد في خلق القيمة".

وأضاف ميرشانت أن مشروع "بي جي وان" تجاوز العديد من مواصفات الإطلاق الأصلية خلال مرحلة الإنشاء، حيث أُجريت تحسينات على التشطيبات، والتفاصيل، والمناطق المشتركة لتعزيز تجربة المستخدم النهائي.

وتابع: "نؤمن أن تسليم المشروع يشكل البداية لبناء سمعة المطور الحقيقية. في مشروع "بي جي وان"، لم نركز فقط على الوفاء بالوعود، بل سعينا إلى الارتقاء بالمنتج ككل إلى مستويات تفوق التوقعات. هذا الالتزام بالجودة والتنفيذ هو ما يميز أعمالنا."

كما كشفت الشركة عن مشاريع قيد التنفيذ بقيمة تقارب 300 مليون درهم، تشمل برجًا تجاريًا فاخرًا من الدرجة الأولى في الجداف، ومشروعًا سكنيًا راقيًا في ميدان هورايزون.

ويندرج كلا المشروعين ضمن استراتيجية الشركة المتمثلة في التركيز على المواقع المتميزة، والكثافة السكانية المُتحكَّم بها، والتصاميم المتميزة، والقيمة الاستثمارية طويلة الأجل.

وقال ميرشانت: "نتبع نهجًا يتسم بالانضباط والانتقائية، فنحن لا نركز على الكمّ لمجرد تحقيق النمو، بل نركز على إنشاء مشاريع عالية الجودة تحقق أداءً مستدامًا على المدى الطويل، سواءً للمستخدمين النهائيين أو المستثمرين".

كما أكدت الشركة ثقتها طويلة الأمد في سوق دبي العقاري، مشيرة إلى استمرار النمو الاقتصادي، وتوسع البنية التحتية، والنضج المؤسسي، وتزايد الطلب العالمي على الأصول السكنية والتجارية الفاخرة في الإمارة.

وأبدى المشترون بعد تسليم مشروع "بي جي وان" عن آراء إيجابية لا سيما فيما يتعلق بجودة البناء، ومعايير التشطيب، والمواصفات المُحسَّنة، والبيئة السكنية ذات الكثافة السكانية المنخفضة في المشروع.

وأشار العديد من مالكي المنازل إلى احترافية عملية التسليم وجودة التنفيذ في المشروع. ووصف المستثمر كاران باجاج التجربة بالسلسة والاحترافية والمطمئنة، مضيفًا بأن الجودة ومعايير التشطيب والاهتمام بالتفاصيل في مشروع "بي جي وان" رائعة. فيما قال أبو بكر فتحي إن المشروع يجمع بين الجودة والقيمة والعالية. وسلط ميت كامليش الضوء على التصميم العصري والمعايير المتميزة والحرفية العالية للمشروع. كما أشاد نافنيت وانكيدي أحد مالكي المنازل، بعملية التسليم السلسة والمنظمة على نحو جيد، إضافة إلى جودة المواد والتشطيبات في الشقة.

واختتم ميرشانت حديثه قائلًا: "تعتبر العقارات مجالًا طويل الأمد قائم على المصداقية والتنفيذ الاحترافي والسمعة الطيبة. لا يقتصر هدفنا على بيع الوحدات، بل إنشاء مشاريع تواصل تحقيق قيمة مضافة للمستثمرين لسنوات بعد التسليم".

