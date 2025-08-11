دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة نيسوس فايناس إنفستمنت كونسلتنسي - ش م ح (نيفكو دبي)، التابعة بالكامل لشركة نيسوس فايناس سيرفيسز كومباني ليمتد (نيفكو)، عن شراكة استراتيجية مع إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، بي ان دبليو للتطوير العقاري، بهدف إعادة تعريف تجربة العقار للمستخدمين النهائيين والمستثمرين على حد سواء.

وقد أطلقت نيفكو دبي صندوق نيسوس للنمو العالي العائد - صندوق مغلق على شكل خلية مدمجة وهو صندوق عقاري مسجل في مركز دبي المالي العالمي، ومُؤسَّس بموجب قوانين مركز دبي المالي العالمي، ويعد خلية مدمجة ضمن شركة جايتواي آي سي سي ليمتد، بينما تتولى شركة جايتواي إنفستمنت مانجمنت سيرفيسز (مركز دبي المالي العالمي) ليمتد إدارة الصندوق.

ومن خلال شركة ذات غرض خاص في مركز دبي المالي العالمي – نيفكو هولدنغ 02 ليمتد – استحوذ الصندوق على مبنى سكني فاخر في المنطقة 18 من قرية جميرا الدائرية ، بمساحة تقارب 120,000 قدم مربع، ويتكون من 143 شقة سكنية و3 وحدات تجزئة. ويحمل المبنى اسم إسبلورا، وهو مكوَّن من طابق أرضي + 3 طوابق مواقف + 16 طابقاً، ويضم 48 استوديو، 63 شقة من غرفة نوم واحدة، و32 شقة من غرفتي نوم، بالإضافة إلى 3 وحدات تجزئة.

وفي إطار هذه الشراكة، قامت كل من بي ان دبليو للتطوير العقاري ونيفكو هولدنغ 02 ليمتد بتأسيس كيان جديد تحت اسم بي إن دبليو نيسوس لبيع وشراء العقارات ش.ذ.م.م، والذي سيتولى تطوير وتسويق وبيع البرج السكني في قرية جميرا الدائرية الذي تم الاستحواذ عليه مؤخراً من قبل نيفكو دبي. ووفقاً للاتفاقية، ستتولى شركة بي ان دبليو للتطوير العقاري الآن التسويق والبيع المهني للأصل، مما يدمج بين الانضباط الرأسمالي المنظم والخبرة السوقية المباشرة.

تجمع هذه الشراكة بين خبرة نيفكو دبي في توظيف رأس المال لقيادة تطوير المشاريع وبيعها، وخبرة بي ان دبليو للتطوير العقاري المثبتة في إدارة وتطوير وتسويق وبيع المشاريع – مما يخلق قوة مشتركة قادرة على تحقيق عوائد أعلى وأسرع، تقود قطاع تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبها، لا تقتصر مشاركة بي إن دبليو على الاستحواذ على المبنى وتقديمه تحت علامتها التجارية، بل ستضيف طابعها المميز إلى هذا المشروع والمشاريع المستقبلية، مما يعزز تجربة المعيشة الشاملة.

تمثل هذه الشراكة نموذج تعاون جديد يركز على المستهلك في مشهد العقارات بدولة الإمارات – ويركز على منازل جاهزة للسكن ومدعومة بالحوكمة توفر قيمة فورية ونمط حياة عالي الجودة للعائلات من ذوي الدخل المتوسط. ومع نضوج سوق العقارات في دبي، تهدف هذه الشراكة إلى تجاوز نموذج البيع على الخارطة والتركيز على منازل جاهزة، مصانة جيداً، ومصممة خصيصاً للفئة المتوسطة الدخل. ومع وجود أصول إضافية قيد التنفيذ، من المتوقع أن يتوسع هذا النموذج لدعم رؤية عقارية أوسع بقيمة 1 مليار دولار أمريكي.

"تُشكّل هذه الشراكة الجديدة خارطة طريق مهمة لتسريع النمو في قطاع العقارات – من خلال ضخ رؤوس الأموال في السوق وتخفيف الضغط على المطورين للتركيز على التطوير والتسليم. كما تمكّن شركات التسويق والمبيعات الرائدة مثل شركة بي ان دبليو للتطوير العقاري من تصريف المخزون الجاهز بسرعة إلى المشترين والمستثمرين. وبدوره، سيؤدي ذلك إلى تسريع وتيرة النشاط ودعم النمو الاقتصادي الأوسع نطاقاً"، وفقاً لما صرّح به اميت جوينكا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة نيسوس فايناس (نيفكو).

"من نواحٍ عديدة، يعيد هذا النموذج تعريف كيفية عمل القطاع. نحن نُسهم في تعزيز النمو من خلال توظيف رؤوس الأموال الخاصة، ودعم أصحاب المصلحة الرئيسيين – من مطورين ومقاولين ووكلاء ومشترين ومستثمرين. وكشركة مالية، فإننا نقوم بضخ رؤوس أموال دولية في سوق العقارات في دولة الإمارات لدعم تسريع وتيرة النمو فيه."

وأضاف انكور اجاروال، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بي ان دبليو للتطوير العقاري:

"يسعدنا التعاون مع نيسوس فايناس، التي تدعم قطاع العقارات برؤوس أموال جديدة لضمان استدامة النمو. وسنُسهم من خلال خبرتنا في التسويق والمبيعات في تحقيق إقبال قوي على هذه المشاريع."

"نُعرب عن شكرنا لشركة نيسوس فايناس على ثقتها في فريقنا، ونتطلع بحماس إلى إطلاق أولى المشاريع، من بين العديد من المشاريع القادمة، في المستقبل القريب."

تقوم شركة **نيسوس فايناس حالياً بتقييم أصول إضافية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي (730 مليون درهم إماراتي) للاستحواذ وإعادة البيع في السوق. كما تستثمر الشركة رؤوس أموال إضافية لتعزيز البيئة المبنية، من خلال تحديث المناطق المشتركة بمواصفات جمالية حديثة وخدمات محسّنة – على غرار أحدث مشاريع البيع على الخارطة.

كما تضمن هذه الشراكة أيضاً الإنجاز الفعلي للمشاريع في الوقت المحدد – في وقت لا يتم فيه تسليم سوى 45% فقط من المشاريع في موعدها، بينما تواجه 55% منها تأخيرات نتيجة نقص التمويل أو تحديات أخرى. وستُسهم مبيعات السوق الثانوي التي تقدمها نيفكو في تلبية الطلب غير المخدوم، مع تقديم قيمة مضافة ومُحسّنة.

وصرّح فيفيك اناند اوبروى، المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة بي ان دبليو للتطوير العقاري قائلاً:

"لقد طورت شركة بي ان دبليو للتطوير العقاري أفكاراً مبتكرة في شراكات التطوير، والتمويل، والاستثمار في سوق العقارات في دولة الإمارات، مما يغيّر نماذج تمويل العقارات بشكل شامل ويُسرّع وتيرة تطوير المشاريع."

"نحن متحمسون للغاية لشراكتنا مع نيفكو دبي، التي تُسهم في تعزيز السيولة في السوق وتحفيز نمو القطاع العقاري. وستُسهم هذه الشراكة بين بي ان دبليو للتطوير العقاري ونيفكو دبي في جذب المزيد من رؤوس الأموال الدولية إلى قطاع العقارات خلال السنوات القادمة."

تكتسب هذه الشراكة أهمية خاصة كونها تعالج نقص الأصول السكنية المكتملة بأسعار ميسورة، مما يُمكّن الأسر من ذوي الدخل المتوسط – وليس فقط أصحاب الثروات العالية – من تحقيق حلمهم في تملّك المنازل. كما تُسهّل هذه الشراكة الوصول إلى خيارات سكنية جاهزة وعالية الجودة دون تأخيرات في البناء، وتدعم المستثمرين الباحثين عن عقارات مدرّة للدخل وقابلة للاستخدام الفوري. ومن شأن ذلك أيضاً تحفيز نمو سوق البيع الثانوي.

تجمع هذه المنهجية بين الحوكمة المؤسسية والخبرة السوقية المحلية، وتُقدّم بديلاً جاهزاً للسكن عن نموذج البيع على الخارطة التقليدي. كما تعزز ثقة المشترين من خلال الشفافية، والصيانة، والتسليم في الوقت المحدد – مما يُعزز التزام العلامتين التجاريتين بالعقارات المستدامة ذات النزاهة العالية والتأثير الإيجابي.

تستفيد نيسوس فايناس من خبرة تمتد لأكثر من عقد من الزمن، حيث تعتمد على الخبرات المحلية والبيانات الخاصة بها لاغتنام التوجهات الناشئة وتقديم عوائد قوية معدّلة حسب المخاطر.

تتخصص نيفكو في تمويل البنية التحتية الحضرية والمعاملات في أسواق رأس المال الخاصة. وبالاشتراك مع شركاتها التابعة والزميلة، تركز نيفكو على مجالين رئيسيين: إدارة الصناديق والأصول، وخدمات الاستشارات الاستثمارية. ومع أكثر من عشر سنوات من الخبرة في الهند، تُدير شركة نيسوس أصولاً بقيمة 15.72 مليار روبية هندية للسنة المالية 2025، بهدف تحقيق معدل عائد داخلي إجمالي يزيد عن 19٪.

وقد حصل صندوق نيفكو ريسو على تصنيف "ممتاز" من قبل كير إيدج أدفايزوري، اعترافاً بتركيزه القوي على الصناديق الاستثمارية البديلة المتنوعة وإدارة الأصول. وقد تم إدراج الشركة في منصة منصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة لبورصة بومباي للأوراق المالية بتاريخ 11 ديسمبر 2024.

حول نيسوس فايناس

تُعد شركة نيسوس فايناس سيرفيسز كومباني ليمتد (نيفكو) من الشركات الرائدة والمُدرجة في البورصة في مجال الاستثمار العقاري، ويقع مقرها الرئيسي في الهند. تتمتع نيفكو بسجل حافل في تقديم أصول عالية العائد قائمة على الأداء في مختلف أنحاء البلاد. وانطلاقاً من استراتيجيتها للتوسع العالمي، قامت نيفكو بتوسيع نطاق وصولها إلى المستثمرين في مناطق جنوب شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، لتقدّم خبرتها العميقة في هذا القطاع وحلولها المالية المبتكرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي بشكل عام.

وفي إطار هذا التوسع الإقليمي، أطلقت نيفكو "صندوق نيسوس للنمو العالي العائد - صندوق مغلق على شكل خلية مدمجة " ("الصندوق")، وهو صندوق عقاري مسجّل في مركز دبي المالي العالمي ومخصص للمستثمرين المؤهلين، ومُؤسَّس بموجب قوانين مركز دبي المالي العالمي. ويُعد الصندوق خلية مدمجة ضمن شركة جايتواي آي سي سي ليمتد، ويتم تقديم المشورة له من قبل شركة نيسوس فايناس إنفستمنت كونسلتنسي - ش م ح ("نيفكو دبي")، الكائنة في دبي، الإمارات العربية المتحدة. وقد تم تعيين شركة جايتواي إنفستمنت مانجمنت سيرفيسز (مركز دبي المالي العالمي) ليمتد كمدير للصندوق.

حول شركة بي ان دبليو للتطوير العقاريتُعد بي ان دبليو للتطوير العقاري من أبرز شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك محفظة مشاريع جريئة تتجاوز قيمتها 22 مليار درهم إماراتي، بقيادة رئيس مجلس الإدارة والمؤسس انكور اجاروال، والشريك المؤسس والمدير العام فيفيك اناند اوبروى.

تضم بي ان دبليو للتطوير العقاري فريقاً نخبوياً يضم أكثر من 400 متخصص يجمعون بين الذكاء التصميمي واستراتيجيات تركز على المستثمر أولاً، لتقديم مشاريع فائقة الفخامة تمزج بين الإرث والعوائد. وتخدم الشركة كبار الشخصيات من أصحاب الثروات ، والمستثمرين العالميين، والمؤسسات المالية الرائدة.

مدفوعةً بالرؤية والموثوقية والقدرة التحويلية، تسهم بي ان دبليو في تشكيل مستقبل العقارات، واضعةً معايير جديدة في الجودة والاستدامة والرقي.

-انتهى-

