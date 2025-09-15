أبرز الأخبار

مجموعة رانا تبدأ تشييد 150 صناعة كبرى في رأس الخيمة ستجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي وتوفر 4,000 وظيفة؛ من المتوقع أن تحقق هذه الصناعات إيرادات سنوية تتراوح بين 5 – 6 مليارات دولار أمريكي؛ من المتوقع أن تقوم هذه الصناعات بتصنيع منتجات صناعية تشمل المركبات الكهربائية والطائرات العمودية الطائرة – أو سيارات الأجرة الطائرة – التي سيتم تصنيعها في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ هذه المبادرة ستعزز مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة البالغ 483 مليار دولار أمريكي.

أطلقت مجموعة رانا الهندية "مركز إريشا للتصنيع الذكي" الذي سيشهد تطوير 150 صناعة كبرى في منطقة الغيل الصناعية برأس الخيمة خلال السنوات الخمس المقبلة. وقد أقيمت مؤخراً مراسم وضع حجر الأساس التي تمثل بداية تشييد المشروع، إيذاناً بعصر جديد يحوّل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد على الاستيراد إلى اقتصاد موجه نحو التصدير.

وبمجرد تشغيلها، ستولد هذه الوحدات الصناعية مجتمعة إيرادات مبيعات تصل إلى 6 مليارات دولار أمريكي (22 مليار درهم) مما سيعزز الناتج الصناعي لدولة الإمارات، ويزيد من الصادرات، ويساعد ثاني أكبر اقتصاد عربي على أن يصبح أكثر اعتماداً على الذات وأكثر استدامة.

إن تطوير الحزام الصناعي الجديد يتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لزيادة مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي البالغ 483 مليار دولار أمريكي.

سيكون مركز إريشا للتصنيع الذكي منشأة حديثة بمساحة 15 مليون قدم مربع مع مساحة إنشائية إجمالية تقارب 25 مليون قدم مربع. وسيدعم المركز أكثر من 150 صناعة، مع التركيز على التقنيات الرائدة مثل إنتاج المركبات الكهربائية والهيدروجينية، والطاقة المتجددة، والطائرات الكهربائية العمودية، وتصنيع أشباه الموصلات.

من خلال هذا المركز المبتكر، تهدف الشركة إلى إنشاء منظومة مستدامة ومتقدمة تقنياً، تدمج بسلاسة بين المساحات الصناعية والسكنية والتجارية. وسيتضمن مجموعة واسعة من المرافق، بما في ذلك المستشفيات، وكليات الطب، والمجمعات التجارية، والهايبر ماركت، والمستودعات، والمساحات المكتبية، والمراكز المجتمعية، والبنوك، والمؤسسات المالية.

ويمتد هذا المشروع متعدد الاستخدامات على مساحة 335 فداناً ومن المتوقع أن يجذب استثمارات تقارب 10 مليارات دولار أمريكي. وبمجرد تشغيله، سيساهم بنحو 5 – 6 مليارات دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة ويوفر حوالي 4,000 وظيفة في رأس الخيمة.

وقال الدكتور دارشان رانا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إريشا للتنقل الكهربائي:

"يسعدنا الشروع في تنفيذ مركز إريشا للتصنيع الذكي. سيكون هذا المشروع في طليعة ثورة الطاقة الخضراء، مساهماً بشكل كبير في تحقيق أهداف دولة الإمارات للوصول إلى الحياد الصفري، مع تعزيز مستقبل قائم على الاعتماد الذاتي والاستدامة. هدفنا هو وضع معايير جديدة في التصنيع المستدام – من خلال دفع عجلة الابتكار ودعم التحول العالمي نحو حلول الطاقة النظيفة."

وأضاف: "من بين 150 صناعة، سنمتلك وندير أكثر من نصفها، حيث استثمرنا مواردنا المكتسبة بشق الأنفس في إنشاء مركز إريشا للتصنيع الذكي. وستدخل بعض الوحدات الصناعية مرحلة الإنتاج في غضون عام تقريباً، بينما نتوقع إكمال المشروع خلال السنوات الخمس المقبلة."

كانت مجموعة رانا قد عينت في وقت سابق شركة "كابيتال للاستشارات الهندسية والتصميم" لتصميم المشروع الصناعي وتقديم الاستشارات الخاصة به، بينما تم تعيين شركة "جي إتش في إنفرا" كمقاول للهندسة والمشتريات والإنشاءات للمشروع.

كما تم تعيين شركة "نيكسس" كاستشاري للبيئة والاستدامة والحوكمة وكذلك للامتثال لأهداف التنمية المستدامة، بينما تم التعاقد مع مجموعة "آينس" كمهندسين معماريين ومستشارين مهنيين للإدارة. ومن المقرر أن يمهد هذا التعاون الطريق للتوسع التشغيلي لشركة المركبات الكهربائية التابعة للمجموعة في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع تعزيز أعمالها القائمة في الهند.

وقد جرت مراسم وضع حجر الأساس لمركز إريشا للتصنيع الذكي وفقاً للتقاليد بحضور الضيف الرئيسي السيد/ ياسر الأحمد وعدد من مسؤولي مجموعة رانا.

وبفضل بنيتها التحتية العالمية وبيئتها المواتية للأعمال، توفر منطقة رأس الخيمة الاقتصادية المنصة المثالية للتوسع العالمي لشركة "إريشا للتنقل الكهربائي"، بما يضمن أن يصبح المركز محفزاً للتقدم في دولة الإمارات وما بعدها. وتبقى مجموعة رانا ملتزمة بدفع الاستدامة والابتكار والنمو الاقتصادي.

عن مجموعة رانا

يعود تاريخ مجموعة رانا وتميزها إلى عام 2008، عندما قام مجموعة من المتخصصين في المجالين التقني والتجاري بتأسيسها كشركة مقاولات تعمل في قطاع البنية التحتية والأنشطة التجارية ومجالات واسعة أخرى من الخدمات والمنتجات.

تقدم مجموعة رانا حلولاً هندسية وإنشائية لقطاع الإنشاءات المدنية وقطاع الطاقة والمياه والصرف الصحي والمرافق العامة وصناعة النفط والغاز وغيرها من خدمات البنية التحتية المدنية من جهة، ومن جهة أخرى تقدم معدات زراعية ومركبات نقل ومنتجات دفاعية وغيرها من المنتجات المساندة. وتعتبر شركات المجموعة شركاء حصريين لعدد من الشركات الأجنبية المصنعة الأصلية ولشركات عالمية لأعمالها في الهند.

تمتلك مجموعة رانا شبكة قوية على مستوى العالم جعلت منها شريكاً دولياً للعديد من المؤسسات الكبرى. وتؤمن مجموعة رانا وتتبع فلسفة "تقديم أفضل الحلول المختارة لاحتياجات عملائها وبناء شراكات استراتيجية مع القادة والمبتكرين في المجالات ذات الصلة".

تؤمن مجموعة رانا بقوة بالنمو من خلال الشراكات / المشاريع المشتركة، وهو ما يتجلى في علاقاتها من خلال عدد من المشاريع المشتركة التي تم تأسيسها مع نخبة من كبرى المؤسسات العالمية ورواد الخبرة في مجالات عملهم. وتشكل هذه المشاريع المشتركة مجتمعة الأساس والدافع لمجموعة رانا لتكون واحدة من أكبر مزوّدي خدمات الهندسة الشاملة في الهند.

