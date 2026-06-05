مسقط، سلطنة عُمان – عززت إيسوزو عُمان شراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع بدجت لتأجير السيارات، إحدى شركات مجموعة OHI، عبر حفل تسليم أُقيم مؤخرًا في معرض إيسوزو بالوطية. وتضمن الحفل تسليم 125 مركبة من طراز إيسوزو D-MAX وMU-X، بما يعكس نجاح الشراكة المستمرة بين الطرفين طوال الـ15 عامًا الماضية.

ويؤكد التوسع الملحوظ في الأسطول استمرار ثقة بدجت لتأجير السيارات في قدرات إيسوزو D-MAX من حيث الأداء والمتانة والاعتمادية التشغيلية. وبفضل تصميمها المخصص لتحمل متطلبات قطاع التأجير والأعمال التجارية، أثبتت D-MAX جدارتها من خلال الاعتمادية العالية والتكاليف التشغيلية الاقتصادية، لتواصل مكانتها كخيار مفضل لقطاع الأساطيل في سلطنة عُمان.

وشهد الحفل حضور نخبة من كبار المسؤولين من كلا الجانبين، حيث مثّل بدجت لتأجير السيارات السيد بنتي جوزيه، المدير العام، والسيد فهد أحمد البلوشي، مدير الأسطول. ومن جانب إيسوزو عُمان، حضر رئيس قسم المبيعات والتسويق وعدد من كبار المديرين والموظفين، احتفاءً بهذه المناسبة وتجديدًا للتأكيد على متانة التعاون القائم بين الشركتين.

وبأسطول يضم 280 مركبة، حافظت بدجت لتأجير السيارات على اعتمادها المستمر على إيسوزو لدعم عملياتها التشغيلية في مختلف محافظات سلطنة عُمان. وعلى مدى 15 عامًا، نمت هذه العلاقة لتصبح شراكةً استراتيجية قوية ترتكز على الثقة والأداء المستقر وخدمات ما بعد البيع الموثوقة.

وخلال المناسبة، صرّح السيد بنتي جوزيه، المدير العام لبدجت لتأجير السيارات، قائلًا:

“إن شراكتنا الممتدة مع إيسوزو منذ 15 عامًا تعكس دليلًا واضحًا على جودة العلامة واعتماديتها ومستوى الدعم المهني الموثوق الذي تقدمه. وقد أثبتت إيسوزو D-MAX كفاءتها العالية من خلال الأداء المتميز والمتانة التي تقدمها في عمليات التأجير اليومية. كما يمنحنا الأداء المتواصل للمركبات والدعم الموثوق لما بعد البيع ثقة كبيرة في توسيع أسطولنا مع إيسوزو، ونتطلع إلى مواصلة هذه الشراكة الاستراتيجية في المستقبل.”

ومن جانبه، علّق رئيس قسم المبيعات والتسويق في إيسوزو عُمان قائلًا:

“نفخر بالاحتفال بمرور 15 عامًا من التعاون مع بدجت لتأجير السيارات. ويؤكد تسليم 125 مركبة من إيسوزو D-MAX الثقة الكبيرة التي تحظى بها مركباتنا وشبكة خدماتنا لدى شركائنا. وفي إيسوزو، نؤمن بأن التزامنا لا يقتصر على تقديم مركبات عالية الجودة فقط، بل يشمل أيضًا توفير خدمات ما بعد البيع والدعم الشامل لعملائنا في جميع أنحاء السلطنة. كما نفخر باستمرار عملائنا في توسيع أساطيلهم بمركبات إيسوزو، الأمر الذي يعكس اعتمادية منتجاتنا وقوة العلاقات طويلة الأمد التي نبنيها معهم.”

وتواصل إيسوزو عُمان دعم قطاع الأعمال ومشغلي الأساطيل عبر توفير مركبات تتميز بالمتانة والكفاءة في استهلاك الوقود والاعتمادية العالية في التشغيل. وتُعد إيسوزو D-MAX واحدة من أكثر سيارات البيك أب اعتمادًا في السوق، لما تقدمه من أداء قوي وتكاليف تشغيل منخفضة وملاءمة عالية لمختلف الاستخدامات التجارية وقطاع التأجير.

وتؤكد العلاقة المستمرة بين إيسوزو عُمان وبدجت لتأجير السيارات حرص الجانبين على تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات والنمو التجاري المستدام، بما يعزز مكانة إيسوزو كشريك استراتيجي موثوق لقطاع الأساطيل في السلطنة.

نبذة عن المؤسسة التجارية العُمانية (OTE)

تُعتبر مجموعة OTE من المجموعات العُمانية العريقة ذات الأنشطة المتنوعة، مع حضور قوي وراسخ في قطاع السيارات. وبصفتها الوكيل الحصري لمركبات إيسوزو في السلطنة، توفر المجموعة شبكة شاملة من مراكز المبيعات والخدمات لضمان تجربة دعم متكاملة للعملاء. ومن خلال التزامها بالجودة والكفاءة التشغيلية وتعزيز علاقاتها طويلة المدى مع العملاء، تواصل مجموعة OTE تقديم حلول تنقل موثوقة تسهم في دعم الأعمال ودفع عجلة التنمية في سلطنة عُمان.

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