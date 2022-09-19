أبوظبي، الإمارات: أعلنت الشركة العالمية القابضة (ADX: IHC)، إحدى الشركات الاستثمارية القابضة العملاقة في منطقة الشرق الأوسط و التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً، عن استحواذ مباشر على حصة بمقدار 15٪ في مجموعة برجيل القابضة، المجموعة الإقليمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية الخاصة، في واحدة من أكبر صفقات قطاع الرعاية الصحية في الخليج في السنوات الأخيرة.

وتهدف عملية الاستحواذ إلى مواصلة توسيع وتنويع استثمارات الشركة العالمية القابضة في قطاع الرعاية الصحية محليًا وإقليميًا، مما سيخلق نظامًا بيئيًا تجاريًا مزدهرًا في خدمات الرعاية الصحية لصالح المجتمع والمساهمين على نطاق أوسع.

وتعليقًا على الاستحواذ، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "ما زلنا نرى فرصة كبيرة للاستثمار في المؤسسات التي تحركها مهام مثل برجيل القابضة. نحن سعداء جدًا بالتقدم الذي أحرزته برجيل في توسيع مراكزها في السوق خارج دولة الإمارات. مما لا شك فيه أن هذا الاستحواذ الجديد سيضيف قيمة كبيرة لمنصة نمونا القوية."

تأسست برجيل القابضة في عام 2007، وهي المزود الرائد لخدمات الرعاية الصحية الخاصة في الإمارات العربية المتحدة، مع توسع متزايد في دول مجلس التعاون الخليجي. وتواصل المجموعة وضع معايير جديدة لتقديم الرعاية الصحية ونتائج المرضى، مع أحدث المرافق ومعايير الخدمة ذات المستوى العالمي.

من جانبه، قال الدكتور شمشير فاياليل، الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة: "نحن سعداء للغاية بالانضمام إلى مؤسسة قوية تتمتع بمجموعة واسعة ومتكاملة من القدرات. إن وجود الشركة العالمية القابضة كمساهم له أساس منطقي استراتيجي قوي بالنسبة لنا، حيث سيكون له التأثير التحويلي من خلال إضافة قدرات جديدة ورأس مال والوصول إلى أسواق جديدة. هذا وقت نمو مهم لبرجيل القابضة ."

وسوف تدير شركة برجيل القابضة ما يقرب من 60 أصلًا لتلبي احتياجات جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية عبر مجموعة من العلامات التجارية، بما في ذلك مستشفيات برجيل ومستشفى ميديور ومستشفى إل إل إتش ومستشفى لايف كير ومستشفى تجميل. ويعد مركزها الرئيسي، مدينة برجيل الطبية أكبر مستشفى خاص في الإمارات العربية المتحدة والمركز الوحيد المعتمد من ESMO. وبالإضافة إلى وجود مراكز امتياز عالمية شهيرة، تعمل شركة برجيل القابضة على توحيد أكبر شبكة تشخيص في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكبر مركز شامل للسرطان في الدولة. كما تجلب الشركة القابضة التي تم إطلاقها حديثًا تحت مظلتها أكبر عيادة لتقويم العظام ومزود رائد لرعاية الأم والطفل في الإمارات العربية المتحدة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، كجزء من مبادرة لتنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 619 مليار درهم حتى تاريخ 30 يونيو 2022. والتزامًا بـ "رؤية أبوظبي 2030"، تسعى الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 372 شركة تابعة و52,345 موظفاً، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة والترفيه، ورأس المال.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز القيمة للمساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التكامل التشغيلي وتعمل على تعزيز مستويات الكفاءة في التكاليف عبر جميع قطاعات أعمالها. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وفي ظل التغيرات التي يشهدها العالم ومع ظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإرساء معايير جديدة في السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

حول شركة برجيل القابضة

تأسست مجموعة برجيل في عام 2007، وهي منظومة رعاية صحية خاصة رائدة في أبو ظبي، توفر مستوى رعاية صحية عالمي ومتخصص ومتفوق تكملها لمسة إنسانية وشخصية لتلبية الزيادة السكانية في إمارة أبو ظبي. وتضم المنظمة فريق من المهنيين الصحيين ذوي المهارات الاستثنائية وذوي الخبرة العالية، يتعاونون كفرق متعددة التخصصات، لتقديم أفضل تجربة رعاية صحية. ولقد مرت المجموعة بمراحل توسع سريع على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية ولديها حاليًا 61 أصلًا تشغيليًا في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. وتمتلك المجموعة كذلك مستشفيات ومراكز طبية وصيدليات راسخة تحت خمس علامات تجارية رئيسية، وأصول ذات إمكانات عالية للنمو المستقبلي مثل مدينة برجيل الطبية ("BMC")، وهي مستشفى رائد بدأ عملياته في أبريل 2202 ولا يزال في نطاق التطوير المستمر.

للاستفسارات الإعلامية المتعلقة بالشركة العالمية القابضة، يرجى التواصل مع:

أحمد إبراهيم

رئيس إدارة الاتصالات المؤسسية والشؤون الإعلامية

Ahmad.ibrahim@ihcuae.com