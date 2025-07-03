أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – يسر "رؤيا بارتنرز"، شركة الاستثمار في الائتمان الخاص الرائدة في منطقة الخليج، أن تعلن عن إغلاق استثمار ائتماني خاص بقيمة 15 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 55 مليون ريال سعودي) في شركة TruKKer Holding Limited، أكبر منصة رقمية للشحن والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى. تمثل هذه الصفقة سادس استثمار من صندوق رؤيا برايفت كابيتال I، وهو الصندوق الرئيسي للائتمان الخاص التابع للشركة.

سيساهم هذا التمويل في تمكين TruKKer من تعميق توسعها الإقليمي، وتعزيز قدراتها التقنية، وترسيخ مكانتها كمنصة الشحن الرقمي الرئيسية في المنطقة.

دعم بطل التكنولوجيا اللوجستية الإقليمي

تأسست TruKKer في عام 2016، وتدير سوقاً رقمياً في الوقت الفعلي للشحن يعتمد على التكنولوجيا، يربط أكثر من 60,000 ناقل بأكثر من 1,200 عميل من المؤسسات في 9 دول. تعمل منصتها على تبسيط ورقمنة عمليات الشحن البري، من خلال الجدولة الذكية وتحسين الطاقة الاستيعابية على نطاق واسع. وقد طورت TruKKer حلولاً تقنية خاصة تمكّن آلاف مالكي ومديري الشاحنات من التواصل مع أبرز المصنعين والتجار والمقاولين في المنطقة، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة المتعددين والمعاملات المعقدة، وذلك من خلال حل شبكي موحّد وسلس.

قال رشيد صديقي، الشريك والرئيس المشارك للاستثمار في رؤيا بارتنرز:

"تُعد TruKKer مثالاً بارزاً على الابتكار الريادي الذي يُعيد تشكيل قطاع الخدمات اللوجستية في منطقتنا. لقد كانت الشركة رائدة في التحول الرقمي لقطاع الشحن في صناعة تقليدية ومجزأة، ما أسهم في تحسين الكفاءة والشفافية والترابط في سلاسل الإمداد الإقليمية. ويعكس استثمارنا التزام رؤيا بدعم شركات عالية الجودة ذات أهمية طويلة الأمد، وخاصة تلك التي تتماشى مع أولويات التحول الوطني في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات."

شراكة من أجل نمو طويل الأمد

قال غوراف بيسواس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TruKKer:

"يسعدنا انضمام رؤيا بارتنرز كمستثمر استراتيجي طويل الأجل. مشاركتهم تعزز من قاعدة مستثمرينا المؤسسيين وتعكس ثقة مستمرة في قوة أساسيات أعمالنا ووضعنا المالي. ومع توسعنا في نطاق عملياتنا ومنتجاتنا، فإن هذا الاستثمار يُعزز هيكل رأس المال لدينا ويدعم مهمتنا الأشمل في رقمنة وتحسين عمليات الشحن وسلاسل الإمداد عبر قطاعات لوجستية متعددة. نحن نسعى لحل التحديات البسيطة والمعقدة لهذا القطاع الضخم في أكثر مناطق العالم تحولاً."

وأضاف عمر الياور، الشريك والرئيس التنفيذي لتكوين رأس المال في رؤيا بارتنرز:

"تمثل TruKKer النوع من الشركات عالية التأثير والمدفوعة بالتكنولوجيا التي نسعى إلى الشراكة معها – شركات تُحول الصناعات التقليدية وتدفع نحو التكامل الإقليمي. وكون هذا الاستثمار هو السادس من صندوقنا الرئيسي والخامس الذي يدعم النمو في السعودية، فإن هذا الالتزام يؤكد قناعتنا برؤية المملكة للتحول الرقمي في قطاع الشحن. ومع هذا الاستثمار، أصبح صندوق رؤيا برايفت كابيتال I مستثمراً بنسبة 90%، مما يُظهر زخماً قوياً في نشر رأس المال في شركات مرنة وموجهة نحو المستقبل، تتماشى مع أجندات التحول الوطني."

عن رؤيا بارتنرز

رؤيا بارتنرز هي شركة رائدة في الاستثمار في الائتمان الخاص، مقرها في سوق أبوظبي العالمي، وتوفر حلول تمويل مصممة خصيصاً لشركات القطاع الخاص في الأسواق النامية. الشركة مملوكة من الشركاء وتتخصص في توفير رأس مال مرن للنمو، والتوسع، والإنفاق الرأسمالي، وتحسين الميزانية العمومية، وتنظيم هيكل المساهمين.

رؤيا بارتنرز مرخصة من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وتشمل قاعدة مستثمريها صناديق الثروة السيادية، والجهات المدعومة من تلك الصناديق، وصناديق التقاعد العامة، وغيرها من المؤسسات الاستثمارية الرائدة. وتلتزم رؤيا بدعم التحول الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تركيز خاص على رؤية السعودية 2030 وأجندة "نحن الإمارات 2031".

عن شركة TruKKer القابضة

TruKKer هي أكبر شبكة رقمية للشحن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، وتعمل في 9 دول تشمل السعودية، الإمارات، عمان، البحرين، الأردن، تركيا، وكازاخستان. تربط الشركة أكثر من 60,000 ناقل مع أكثر من 1,200 عميل من الشركات في قطاعات مثل السلع الاستهلاكية سريعة التداول، البتروكيماويات، المعادن، السلع ذات الحجم الكبير، البناء، وتجارة التجزئة.

تتيح منصتها الخاصة الحجز الفوري للشحن، واكتشاف الأسعار، وتحسين وتنسيق الحمولة بين طاقات كبيرة ومجزأة، إلى جانب معرفة العملاء بدقة، ومراقبة المعاملات، وإدارة العقود والمدفوعات الرقمية، وتكامل عمليات متعددة الأطراف، مما يُحسن الكفاءة والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية. كما تُدخل TruKKer بسرعة وكلاء ذكاء اصطناعي في عدة مراحل ضمن العمليات اللوجستية والتطبيقات المالية المساندة. وتشمل قاعدة مستثمري TruKKer مؤسسات رائدة في دول مجلس التعاون مثل إنفستكورب، شركة مبادلة للاستثمار، القابضة (ADQ)، وSTV، من بين آخرين.

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