المنامة، مملكة البحرين: رفع الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة شركة إنفراكورب، السيد ماجد الخان، أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى الشعب السعودي العزيز، بمناسبة اليوم الوطني الـ 95 للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقال الخان في تصريح له بهذه المناسبة: "إن اليوم الوطني السعودي يمثل مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، حيث نحتفل بإنجازات المملكة العربية السعودية الحضارية والتنموية الرائدة. إن رؤية السعودية 2030 تجسد نموذجاً استثنائياً للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، وتعكس الرؤية الطموحة للقيادة السعودية الرشيدة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام".

وأضاف الخان: "نحن في شركة إنفراكورب فخورون بكوننا جزءاً من مسيرة التطوير والتنمية الهائلة التي تشهدها المملكة العربية السعودية حالياً، حيث إن الشركة بصدد تطوير مشاريع عقارية وسياحية حيوية بقيمة مليار ونصف ريال سعودي ستساهم بلا شك في تحقيق أهداف رؤية 2030. هذا الاستثمار الكبير يعكس ثقتنا العميقة في الاقتصاد السعودي وفي الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها، وفي مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة على مستوى المنطقة والعالم".

وتابع: "إن السياسات الاقتصادية المتطورة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية، والإصلاحات المتقدمة في بيئة الأعمال، تجعل من السعودية وجهة مثالية للاستثمار الناجح طويل المدى. ونحن نؤمن بأن مشاركتنا في هذه التطورات الاقتصادية الطموحة بالمملكة ستساهم في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للمنطقة".

وأكد أن شركة إنفراكورب تتطلع إلى توسيع أعمالها في المملكة العربية السعودية، خاصة في المشاريع العقارية والسياحية وغيرها من المجالات الحيوية، مشيراً إلى أن البيئة الاستثمارية المتميزة والدعم الحكومي الكبير للمشاريع الاستراتيجية يوفران أسساً قوية للنمو والتطوير.

نبذة عن إنفراكورب:

إنفراكورب ش.م.ب هي شركة متخصصة في الاستثمار في قطاع البنى التحتية و التنمية المستدامة تأسست برأسمال قدره 1.2 مليار دولار أمريكي. وتدير إنفراكورب محفظة مشاريع تطويرية تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار أمريكي من أصول البنية التحتية، بما في ذلك 250 مليون قدم مربعة من المساحات في في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والمخصصة للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وتعتمد استراتيجية إنفراكورب للاستدامة على تحقيق عوائد طويلة الأجل للمستثمرين من خلال الإدارة الاستباقية لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ومن خلال تبني الفرص التي تحقق قيمة فعلية في منظومة الاستثمارات المستدامة. للمزيد من المعلومات حول إنفراكورب، يرجى زيارة الموقع www.infracorp.bh

