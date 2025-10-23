حضورها في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إضافة رحلتين يوميتين جديدتين بين أبوظبي وإسطنبول.

واعتبارًا من 26 أكتوبر 2025، ستقوم الشركة بزيادة عدد رحلاتها الأسبوعية من عشر إلى أربع عشرة رحلة، لتمنح مسافريها خيارات أوسع ومرونة أكبر في السفر، مع اتصال سلس عبر شبكتها العالمية الواسعة التي لا تُضاهى.

وبفضل هذا التوسع، سيتمكن المسافرون من أبوظبي من الاستفادة من رحلتين يوميًا، ما يتيح لهم وصولًا أكثر سهولة ليس فقط إلى إسطنبول، بل أيضًا إلى أكثر من 350 وجهة حول العالم عبر مركز الخطوط الجوية التركية الرئيسي.

وتتزامن زيادة عدد الرحلات مع احتفال الخطوط الجوية التركية بالذكرى الـ44 لانطلاق عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يجسد التزامها الراسخ والمستمر بربط الإمارات بالعالم وتعزيز جسور التواصل بينهما.

وفي تعليقه على التوسّع الجديد، قال إيرول شينول، نائب رئيس الخطوط الجوية التركية لمبيعات منطقة الشرق الأوسط وقبرص: "إن إطلاق رحلتين يوميًا من أبوظبي لا يُجسّد فقط تتويجًا لأكثر من أربعة عقود من حضور الناقل الوطني في دولة الإمارات، بل يعكس أيضًا التزامًا متجدّدًا بتوفير مزيد من الخيارات والراحة والاتصال لضيوفنا. نفخر بدورنا كجسر يربط تركيا بالعالم عبر مركزنا في إسطنبول، مما يتيح للأشخاص والثقافات والفرص أن تقترب أكثر من بعضها البعض."

وتُبرز شركة الطيران الوطنية مكانتها الريادية عالميًا، ليس فقط من خلال توسيع شبكة رحلاتها حول العالم، بل أيضًا عبر حفاظها على شبكة وجهاتها الاستثنائية، إذ تُعد شركة الطيران التي تسير رحلات إلى أكبر عدد من الدول مقارنة بأي شركة أخرى، وهو إنجاز موثَّق رسميًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية™ بلقب "أكثر شركة طيران تسافر إلى دول مختلفة". ويُعيد هذا الإنجاز المتميز التأكيد على مكانة الخطوط الجوية التركية كجسر عالمي حقيقي يربط بين الشعوب والثقافات منذ عقود، مجسدًا رسالتها في تعزيز التواصل والتقارب بين مختلف أنحاء العالم.

وتبدأ أسعار تذاكر وجهة أبوظبي – اسطنبول من 950 درهمًا إماراتيًا، وهي متاحة للشراء عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو مكاتب المبيعات، أو الوكلاء المعتمدين.

نبذة عن الخطوط الجوية التركية:

تأسست شركة الخطوط الجوية التركية عام 1933، من خلال أسطول مكون من خمس طائرات، وهي عضو في تحالف ستار أليانس، وتمتلك حالياً أسطولًا يضم 486 طائرة (ركاب وشحن) تحلق إلى 353 وجهة حول العالم، منها 300 وجهة دولية و53 وجهة داخلية في 131 دولة.

للمزيد من المعلومات عن الخطوط الجوية التركية، يرجى زيارة الموقع الرسمي www.turkishairlines.com أو متابعة حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، تويتر، يوتيوب، لينكدإن، وإنستجرام.

نبذة عن تحالف ستار أليانس:

تأسس تحالف ستار أليانس في عام 1997 كأول تحالف جوي عالمي حقيقي، استنادًا إلى قيمة العميل المقترحة على نطاق عالمي، والإنتشار العالمي والخدمة السلسة. منذ تأسيسه، قدم أكبر وأشمل شبكة جوية، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء عبر الرحلات . الشركات الأعضاء هي: أيجيان اليونانية، الخطوط الجوية الكندية، الخطوط الجوية الصينية، الخطوط الجوية الهندية، الخطوط الجوية النيوزيلندية، الخطوط الجوية اليابانية، شركة الخطوط الجوية الآسيوية، الخطوط الجوية النمساوية، أفيانكا، شركة بروكسل للطيران، شركة كوبا للطيران، الخطوط الجوية الكرواتية، مصر للطيران، الخطوط الجوية الإثيوبية، إيفا الجوية، الخطوط الجوية البولندية، لوفتهانزا، الخطوط الجوية الإسكندنافية، شنتشن للطيران، الخطوط الجوية السنغافورية، الخطوط الجوية الجنوب أفريقية، سويسرا، طاب البرتغال الجوية، تاي، الخطوط الجوية التركية، ويونايتد. بصفة عامة، تقدم شبكة تحالف ستار أليانس حاليًا أكثر من 10,000 رحلة يومية إلى ما يقرب من 1,200 مطارًا في 184 دولة. تُقدم الرحلات الإضافية من قبل شركاء تحالف ستار أليانس المتصلين، شركة جونياو للطيران وشركة تاي الجوية.

