أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن البنك التجاري الدولي ش.م.ع ("البنك" أو "CBI") (رمز البنك التجاري الدولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية ISIN: AEC000101019)، وهو أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2026.

وفي مايلي أبرز النتائج المالية للبنك:

سجل البنك التجاري الدولي في الربع الأول من عام 2026 أرباحاً صافية قبل الضريبة قدرها 52.1 مليون درهم ، مسجلاً بذلك زيادة سنوية في الربحية بنسبة 14%، وقد تحقق هذا النمو بفضل الإدارة الرشيدة للميزانية العمومية، وتوسيع نطاق الأصول، ومعالجة القضايا المتراكمة.

بلغ صافي الربح بعد الضريبة 47.1 مليون درهم إماراتي، مما يعزز القيمة للمساهمين.

ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 7% على أساس سنوي ليصل إلى 104 ملايين درهم إماراتي، مدفوعاً بتحسين مزيج الأصول ونمو حجم الأعمال.

شهد الدخل من غير الفوائد انخفاضاً بمقدار 66.6 مليون درهم مقارنة بالعام الماضي، نظراً لتحقيق مكاسب استثنائية من بيع أصول غير أساسية في الربع الأول من عام 2025 .

ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 7% على أساس سنوي، وقد تمت إدارتها بحكمة مع إدارة نمو الأعمال.

انخفض صافي مخصصات القيمة بمقدار 72.8 مليون درهم إماراتي؛ وذلك بفضل التحسن السنوي في معالجة القضايا المتراكمة وتعزيز جودة الأصول بشكل عام .

ارتفع إجمالي الأصول إلى 22.1 مليار درهم إماراتي، مسجلاً زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي، مدعومة بنمو قوي في القروض وتوسع محفظة الاستثمارات الاستراتيجية.

نمت ودائع العملاء لتصل إلى 16.4 مليار درهم إماراتي مسجلة زيادة سنوية بنسبة 7%، مما عزز مركز السيولة لدى البنك وتحسن نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 83%.

بلغ معدل كفاية رأس المال 16.8% ، متجاوزاً المتطلبات التنظيمية، مما يعكس متانة المركز المالي للبنك ودعمه لاستمرار النمو المستدام .

وفي تعليقه على النتائج، قال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: "يعكس أداؤنا في الربع الأول من عام 2026 استمرار قوة ومرونة مسيرة التحول التي نخوضها، والتي ترتكز على التنفيذ المنضبط ونهج واضح يركز على تحسين هيكل الميزانية العمومية وتعزيز جودة الأصول. ويُظهر نمو الربحية، إلى جانب التحسينات في المؤشرات المالية الرئيسية، التقدم الذي نحرزه في بناء نموذج أعمال أكثر كفاءة واستدامة.

وانطلاقاً من أسس قوية، نواصل التزامنا بتقديم تجربة مصرفية متميزة تتمحور حول العميل. ومن خلال التطوير المستمر لمنتجاتنا وخدماتنا وقنواتنا، نسعى إلى تقديم حلول أكثر سلاسة، ومتوافقة مع تطلعات عملائنا المتنامية، مع تعزيز علاقات طويلة الأمد قائمة على الثقة.

ويتعزز هذا التقدم من خلال تصنيفنا في المركز الثالث على مستوى دولة الإمارات ضمن قائمة فوربس "لأفضل البنوك في العالم 2026" الصادرة مؤخراً، وهو ما يعكس ثقة عملائنا بالبنك وقوة تحولنا المستمر.

ومع مضينا قدماً، سنواصل الجمع بين الابتكار والرؤية، وتعزيز قدراتنا التشغيلية ومتانة مركزنا المالي، بما يدعم طموحات عملائنا. واستناداً إلى إطار استراتيجي واضح ومركز مالي قوي، نتطلع للمرحلة المقبلة بثقة، مع التركيز على تحقيق نمو مستدام وتوفير قيمة طويلة الأجل لعملائنا ومساهمينا".

جوائز البنك التجاري الدولي:

المركز الثالث في قائمة أفضل البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة

مجلة «فوربس» لأفضل بنوك العالم 2026

المساهمة البارزة في تمكين التكنولوجيا المالية وتطوير بنية المدفوعات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة

الاتحاد العالمي للمصرفيين العرب

الشراكة المستدامة الأكثر ابتكاراً

جوائز ستيفي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

البنك التجاري الأكثر ابتكاراً لعام 2025

جوائز الأعمال في الإمارات العربية المتحدة لعام 2025

جائزة التميز في مجال الابتكارات المصرفية لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025

نبذة عن البنك التجاري الدولي

يُعد البنك التجاري الدولي أحد أبرز المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتخصص في تقديم حلول وخدمات مصرفية مبتكرة مصممة بعناية لتلبية احتياجات العملاء من فئتي الشركات والأفراد، و تمكينهم و مساعدتهم على النمو. تأسس البنك التجاري الدولي عام 1991 ويقع مقره الرئيسي في دبي حيث يقدم مجموعة شاملة و متنوعة من الخدمات، بما في ذلك الحلول المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد. وبالاستفادة من قدراته المبتكرة، يوفر البنك التجاري الدولي لعملائه خدمات مصرفية مصممة وفق احتياجاتهم الخاصة لمساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم والاستفادة من كافة إمكاناتهم. البنك التجاري الدولي مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ويخضع لإشراف ورقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وتقديراً لثقافته التي تركز على دعم وتمكين العملاء وجهوده المستمرة لقيادة مشهد الابتكار في القطاع المصرفي، حصل البنك التجاري الدولي على العديد من الجوائز التقديرية المرموقة في مجال التكنولوجيا والخدمات المالية، منها عدة جوائز ستيفي مثل جائزة الشراكة المستدامة الأكثر ابتكاراً، والمساهمة البارزة في تمكين التكنولوجيا المالية وتطوير بنية المدفوعات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة من الاتحاد العالمي للمصرفيين العرب.

وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية أسهم البنك مملوكة لمساهمين إماراتيين، كما أن غالبية أعضاء مجلس إدارته هم من مواطني دولة الإمارات.

