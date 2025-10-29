الدوحة، قطر – أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) ش.م.ق.ع عن نتائجها المالية عن الربع الثالث من عام 2025 المنتهي في 30 سبتمبر 2025، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 1.31 مليار ريال قطري، مقارنة مع 1.28 مليار ريال قطري عن الفترة نفسها من العام 2024، بنسبة زيادة قدرها %3.0. مما يؤكد على المرونة التشغيلية والنجاح الاستراتيجي لأعمالها في ظل التغيّرات التي تشهدها الاسواق العالمية لنقل الغاز الطبيعي المسال.

المؤشرات المالية الرئيسية للربع الثالث من عام 2025:

حققت شركة ناقلات صافي ربح قدره 1.31 مليار ريال قطري، بنسة زيادة 3.0 %.

مليار ريال قطري، بنسة زيادة %. بلغ إجمالي الإيرادات 3.49 مليار ريال قطري، بنسبة زيادة 1.5 %.

صرَّح المهندس عبد الله السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، قائلًا: "لقد حققت الشركة أداءً قويًا في الربع الثالث، بفضل كفاءة التنفيذ واستقرار العمليات مع الالتزام الثابت من فرق العمل بالسلامة، والتميز التشغيلي، والاستدامة البيئية.

نحن نقترب من مرحلة مهمة في خططنا للتوسع، حيث ينتقل برنامجنا لتوسعة أسطول الغاز الطبيعي المسال من التخطيط إلى التنفيذ، وذلك مع بدء تسليم اول ناقلة من مشروع التوسعة اعتبارًا من نهاية عام 2026. يوضح هذا التوسع قدرتنا على الاستجابة بفعالية لمتطلبات السوق العالمية، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على التطور في البحث عن الريادة في أداء السفن والأحواض البحرية وكذلك الخدمات اللوجستية الداعمة. إن النتائج المحققة تعزز ثقتنا في القدرة على توفير قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين والشركاء ولقطاع نقل الطاقة العالمي.

تمكنت الشركة من تعزيز مرونتها المالية من خلال اتفاقية تمويل مع بنك التصدير والاستيراد الكوري لتوريد 25 ناقلة غاز طبيعي مسال بما يسهم في رفع مستوى القدرة التنافسية، دعمًا لطموحات النمو المستدامة طويلة الأجل. كما نفذت الشركة إجراءات فعالة لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف في الأسطول والأعمال الأخرى، لضمان أعلى مستويات الإنتاجية والجاهزية التشغيلية.

كما واصلت الشركة تركيزها على قطاعات الصحة والسلامة وحماية البيئة، إلى جانب الاستعدادات الجارية للحفاظ على أعلى التصنيفات في تدقيقات الصحة المهنية والبيئية. وتأكيدًا على مكانتها القيادية، تم إدراج الرئيس التنفيذي، المهندس عبد الله السليطي، في قائمة "قادة الاستدامة 2025" الصادرة عن مجلة فوربس للشرق الأوسط عن قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية.

وتماشيًا مع التزام شركة ناقلات بتطبيق أفضل الممارسات في علاقات المستثمرين، فسوف تعقد الشركة اجتماع علاقات المستثمرين عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية عن الربع الثالث من العام 2025، وذلك في يوم 29أكتوبر 2025 في تمام الساعة 13:30 (بتوقيت الدوحة). وسيكون العرض التقديمي الخاص بهذا الاجتماع متاحًا على الموقع الإلكتروني للشركة قبل انعقاده

نبذة عن ناقلات

شركة ناقلات هي شركة مساهمة عامة قطرية أُدرجت لأول مرة في بورصة قطر عام 2005. وتمثل شركة ناقلات، بصفتها شركة شحن ونقل بحري، حلقة النقل الأساسية في سلسلة إمداد الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر، ويمتلك أسطولها واحدًا من أكبر أساطيل نقل الغاز الطبيعي المسال في العالم، ويضم 69 سفينة متخصصة في هذا المجال. وبالإضافة إلى ذلك، ناقلات تمتلك وتشغّل وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال لحالته الطبيعيةFSRU ، وسفينتين كبيرتين لنقل غاز البترول المسال. تشغّل شركة ناقلات مرافق إصلاح السفن، ومرافق التصنيع الصناعية والبحرية في حوض ارحمه بن جابر الجلاهمة لإصلاح السفن في مدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر من خلال شركتها التابعة: شركة أحواض قطر للحلول التقنية والمشروع المشترك الاستراتيجي الشركة القطرية لتصنيع الهياكل تقدم شركة ناقلات مجموعة متكاملة من خدمات الدعم البحري داخل المياه الإقليمية لدولة قطر.

