المقيمون والمشترون الدوليون يشكلون 65% من إجمالي المبيعات، مع تصدر دولة الإمارات والصين والأردن والهند والمملكة المتحدة قائمة المشترين

71% من العملاء يشترون عقاراً من الدار للمرة الأولى

فئة الشباب تقود الطلب على وحدات المجمّع، حيث شكّل المشترون ممن تقل أعمارهم عن 45 عاماً ما نسبته 65%

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الدار اليوم عن بيع كامل وحدات مجمّعها السكني الجديد "ياس ليفنج" خلال أيام فقط من طرحه في السوق، محققةً مبيعات إجمالية تجاوزت قيمتها 1.3 مليار درهم إماراتي. يتميز مجمّع "ياس ليفنج" بموقعه الاستراتيجي في الجهة الشمالية الشرقية من جزيرة ياس وإطلالته الخلابة على القناة المائية، ويمثل أحدث إضافة إلى المجموعة الحصرية لأسلوب الحياة المعاصر من الدار، وذلك في واحدة من أكثر وجهات أبوظبي حيويةً.

استقطب المشروع اهتماماً لافتاً من شريحة واسعة ومتنوعة من العملاء والمستثمرين، الذين وجدوا فيه وجهة مثالية تجمع بين التصاميم العمرانية المبتكرة والمرافق الخدمية المتكاملة، فضلاً عن مكانه الاستراتيجي بالمقربة من أبرز المعالم الترفيهية على جزيرة ياس، مثل "ياس مول" و"حديقة ياس بارك" و"عالم وارنر براذرز أبوظبي" و"عالم فيراري" و"حلبة مرسى ياس".

شكّل المقيمون والمشترون الدوليون 65% من إجمالي مبيعات المشروع، مع تصدر دولة الإمارات والصين والأردن والهند والمملكة المتحدة قائمة المشترين. ومن اللافت أيضاً أن 65% من المشترين كانوا من فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 45 عاماً، الأمر الذي يؤكد الإقبال المتزايد من هذه الشريحة على المشاريع السكنية العصرية التي توفر بيئة مجتمعية متكاملة في جزيرة ياس. كما مثل أيضاً العملاء الذين يشترون عقاراتهم للمرة الأولى من الدار نسبة 71% من إجمالي المبيعات، مما يعكس نجاح استراتيجية المجوعة الرامية إلى توسيع قاعدة عملائها واستقطاب شرائح جديدة من المشترين إلى محفظتها العقارية.

وبهذه المناسبة، قال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة "الدار للتطوير": "تحظى المعالم الترفيهية والسياحية الحالية والمرتقبة في جزيرة ياس بسمعة عالمية قوية، ويؤكد الإقبال الكبير على مجمّع ياس ليفنج وبيع كامل وحداته في غضون أيام على مكانة الجزيرة كواحدة من أكثر الوجهات طلباً في دولة الإمارات. كما يعكس هذا الطلب الاستثنائي الجاذبية التي تتمتع بها أبوظبي بوصفها مركزاً استثمارياً عالمياً، ونجاح استراتيجية الدار في تطوير مجمعّات متكاملة تلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع".

يتألف مجمّع "ياس ليفنج" من ثلاثة مبانٍ تضم 678 شقة سكنية، ويوفر مجموعة متنوعة من الوحدات التي تشمل شقق الاستوديو والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، مع إتاحة خيارين من التصاميم الداخلية التي تتنوع بين الألوان الفاتحة والداكنة لتناسب مختلف الأذواق. ويتميز كل مبنى في المجمّع بمرافقه الحصرية الخاصة، وهي ميزة تعد الأولى من نوعها على مستوى جزيرة ياس، حيث يضم كل منها مسابح للكبار والأطفال، وصالة سينما خاصة، وحديقة "زن" للاسترخاء والتأمل، وغرفة ألعاب متعددة الاستخدامات، ومناطق مخصصة للعب الأطفال، بالإضافة إلى صالة رياضية مجهزة بالكامل مع غرفة لتمارين القوة، ما يوفر تجربة معيشية متكاملة للسكان.

يُجسّد مجمّع "ياس ليفنج" التزام الدار الراسخ بمعايير الاستدامة وجودة الحياة، حيث يستهدف الحصول على "تصنيف 3 لآلئ" وفق نظام "استدامة" لما يتميز به من تصاميم صديقة للبيئة وممارسات تشغيلية مسؤولة. وتُسهم المساحات الخارجية ذات المناظر الطبيعية المنسقة بعناية، والممرات المظللة، والمناطق المخصصة للأنشطة الحركية، في تشجيع السكان على التواصل والاسترخاء، وتتيح لهم فرصة الاستمتاع بأسلوب حياة نشط وصحي في الهواء الطلق.

يأتي هذا النجاح الكبير لمجمّع "ياس ليفنج" استكمالاً للإنجازات التي حققتها المجموعة الحصرية لأسلوب الحياة المعاصر من الدار "ليفنج"، والتي شهدت إقبالاً استثنائياً تجسّد في بيع كامل وحدات مجمّعي "منارة ليفنج" و"نوران ليفنج" في جزيرة السعديات خلال فترات قياسية.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 47 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

لمزيد من المعلومات عن الدار، تفضلوا بزيارة موقعنا www.aldar.com أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي.

