المجموعة تحقق أداءً استثنائيًا حيث بلغت الأرباح التشغيلية 119 مليون درهم، في حين بلغت الإيرادات 640 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 140% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الحالي

شهدت محفظة المجموعة توسعًا استراتيجيًا، مما أسهم في تعزيز زخم النمو وتحقيق نتائج متميزة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إي إس جي ستاليونز الإمارات" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: ESG)، وهي مجموعة رائدة في مجالات توفير القوى العاملة وحلول سكن العمال والموظفين، وخدمات أعمال البناء، والتطوير العقاري، والتابعة للشركة العالمية القابضة (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: IHC)، عن ارتفاع إجمالي الأرباح التشغيلية للمجموعة لتبلغ 119 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2024، محققة نمو بنسبة 128% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتجاوزت الأرباح الكبيرة المحققة التقديرات، حيث عكس الأداء المالي لمجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" الزخم الملحوظ في وتيرة النمو، إضافة إلى تركيزها الاستراتيجي وأساسيات الأعمال القوية. وأعلنت المجموعة أيضاً عن ارتفاع كبير في الإيرادات بنسبة 140% على أساس سنوي، لتصل إلى 640 مليون درهم، وذلك بفضل أسلوب النمو العضوي وخطط التوسع الاستراتيجي.

وواصل إجمالي أصول المجموعة نموه ليبلغ 38,3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10% مقارنة بشهر ديسمبر 2023، مما يعكس التزام المجموعة المستمر بالتوسع وبناء المحافظ واستراتيجيتها الاستثمارية طويلة المدى. وفي دلالةٍ واضحةٍ على المركز المالي القوي، ارتفع إجمالي حقوق الملكية في مجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" إلى 4,2 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 5% مقارنة بشهر ديسمبر 2023. وفي المقابل، وصلت القيمة الدفترية للسهم إلى 59, 9 درهم، بارتفاع قدره 5% مقارنة بشهر ديسمبر 2023.

وقال مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات": "حققت مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات أداءً متميزًا خلال عام 2024، إذ يعكس النمو الملحوظ في الأرباح التشغيلية خلال هذه الفترة طموحنا المستمر والأساسيات الصلبة لأعمالنا. كما يبرز هذا النمو الاستثنائي التزامنا الدائم بتطوير عملياتنا التشغيلية وسعينا الحثيث لتحقيق التميز عبر جميع قطاعات أعمالنا. وفي ظل مواصلة استكشافنا لفرص جديدة، خاصة في القطاعات الواعدة والمستقبلية، فإننا نتمتع بمكانة فريدة تتيح لنا تعزيز وإعادة تعريف قدرتنا التنافسية بشكل مستدام."

من جانبه، قال كايد خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات": يمثل ارتفاع الإيرادات وإجمالي الأرباح خلال النصف الأول من العام الحالي إنجازًا ماليًا بارزًا يضاف إلى سلسلة النجاحات الهامة التي حققتها المجموعة في الآونة الأخيرة. تجسد هذه الإنجازات قدرتنا الفائقة على ربط عروضنا التجارية المتميزة بفرص النمو الواعدة، مما يضيف قيمة كبيرة لمساهمينا ويسهم بصورة إيجابية في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع دخولنا النصف الثاني من العام، نؤكد على متانة وضعنا المالي وأسس أعمالنا الراسخة التي تمكننا من تعزيز قدراتنا التنافسية في السوق، وتحقيق نجاحات أكبر من أي وقت مضى."

وبالنظر إلى المستقبل، ستواصل مجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" التزامها بالبناء على زخمها الحالي، مع التركيز على النمو المستدام والتميز التشغيلي والتوسع الاستراتيجي لمواصلة تحقيق عائدات مميزة للمساهمين والعملاء على حدّ سواء.

نبذة عن مجموعة ستاليونز الإمارات

مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات هي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة، وهي شركة إماراتية رائدة في توفير القوى العاملة وحلول سكن العمال والموظفين، بالإضافة الى تصميم وتنفيذ المناظر الطبيعية والزراعة، التطوير العقاري وخدمات ادارة المشاريع الهندسية والخدمات المرافقة لأعمال البناء والتطوير, وخدمات الضيافة. ومن خلال هذا النهج الشامل، توفر لعملائها حلولًا شاملة في كل مرحلة من مراحل تطوير المشروعات العقارية والاستثمار. ومنذ تأسيسها في عام 2008، شهدت ستاليونز الإمارات ومقرها أبوظبي نموًا ملحوظًا ووسعت أنشطتها إلى الأسواق العالمية في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين. ووفاءً برؤيتها المتمثلة في "أن نكون قوة رائدة في بناء مستقبل مرن"، وضعت ستاليونز الإمارات نفسها في قلب الازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة على قيمها الأساسية المتمثلة في "التكامل من أجل التأثير والإبداع والقدرة على التكيف ودفع نجاحات عملائها". مع إجمالي أصول بلغت 38,3 مليار درهم إماراتي كما في نهاية يونيو 2024، تستعد المجموعة لتحقيق نمو هائل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

حول الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 876 مليار درهم إماراتي كما في 31 مارس 2024. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 «فاداكس 15»، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

لدى الشركة العالمية القابضة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية ودمج الأعمال. تسعى الشركة العالمية القابضة، التي تضم أكثر من 500 شركة تابعة وأكثر من 150,000 موظفًا، إلى توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول الرعاية الصحية، العقارات والبناء، البحرية والجرف، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية، إنتاج الأغذية والخدمات، المرافق، والخدمات.

من خلال إستراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات، وتواصل أيضًا تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تستمر الشركة العالمية القابضة في التركيز على المرونة والابتكار وإعادة تحديد أهداف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

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