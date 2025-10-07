المدرسة ستستقبل أول فوج من طلابها في بداية العام الدراسي 2026-2027

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة– أرست أرادَ عقد البناء الرئيسي لتشييد المدرسة الثانية في الجادة؛ الوجهة السكنية المتكاملة متعددة الاستعمالات بالشارقة وبقيمة مبيعات إجمالية تبلغ 35 مليار درهم إماراتي. هذا، وتبلغ قيمة العقد الإنشائي لبناء رافلز وورلد أكاديمي – الجادة 128 مليون درهم إماراتي، وقد فازت به شركة الرحاب العربي لمقاولات البناء ذ.م.م. ومقرّها الشارقة.

وسيتم تطوير رافلز وورلد أكاديمي – الجادة التي تخدم المراحل التعليمية من الروضة وحتى المرحلة الثانوية عبر تعاونٍ بين أرادَ ومؤسسة إنوفينتشرز للتعليم، وتقع في الركن الشمالي الغربي من الجادة وعلى مساحة 480,000 قدم مربع. ويتمتع الحرم المدرسي بموقع استراتيجي بالقرب من المراكز المجتمعية الرئيسية، بما في ذلك الأحياء السكنية.

ومن المخطط أن تستقبل رافلز وورلد أكاديمي – الجادة أول فوج من الطلاب مع بداية العام الدراسي 2026-2027، وستساهم في خدمة المجتمع المتكامل الذي يبلغ عدد سكانه حالياً قرابة 20,000 نسمة. وستقدم المدرسة برنامج البكالوريا الدولية الكامل (IB)، والذي يتألف من برنامج الأعوام الابتدائية للبكالوريا الدولية (PYP)، وبرنامج الأعوام المتوسطة (MYP)، وبرنامج دبلوم البكالوريا الدولية (DP)، وبرنامج البكالوريا الدولية المهني (CP). وستوفر المدرسة مسارات مخصصة للتعليم العالي من خلال تقديم الدبلوم الثانوي الأمريكي، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على المؤسسات الأكاديمية عالية الجودة في الإمارات الشمالية.

وتعليقاً على ذلك، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ: "تسلط ترسية هذا العقد الضوء على استثماراتنا المستمرة في البنية التحتية المجتمعية ورؤيتنا طويلة الأجل لتصبح الجادة وجهة متكاملة كما خططنا لها منذ البداية. ونحن نتطلع إلى تقديم مدرسة ثانية ذات جودة بناء استثنائية في مجتمعنا العصري، مع باقةٍ متنوعة من المرافق التي ستوفر أفضل نوعية تعليم للعائلات في إمارة الشارقة".

ومن جانبها، قالت بونام بهوجاني، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة إنوفينتشرز للتعليم: "يسعدنا أن نكون على الطريق الصحيح لافتتاح أول مدرسة لنا في الشارقة، والتي ستقدم برنامج البكالوريا الدولية الكامل بما يتماشى مع مقاييس رافلز وورلد أكاديمي الحالية في دبي، بالإضافة إلى توفير دبلوم المدرسة الثانوية الأمريكية. وستعمل رافلز وورلد أكاديمي في الجادة على تمكين الطلاب من خلال رفدهم بنظامٍ تعليمي شامل وصارم وفق أعلى المعايير الدولية لتحقيق النجاح في عالمٍ يتغيّر على نحوٍ متسارع".

وستكون المدرسة الجديدة واحدة من أولى المرافق التي سيتم الانتهاء منها في ويست بوليفارد، وهو الشارع الرئيسي الثاني ضمن مخطط الجادة الرئيسي. ومن المقرر أن يصبح البوليفارد الجديد محور البناء الرئيسي التالي في هذا المجتمع الضخم، ليعكس التصاميم المعمارية المنحنية ونجاح إيست بوليفارد، والذي أصبح أحد أكثر وجهات البيع بالتجزئة والترفيه العائلي الخارجية حيوية في دولة الإمارات.

وتتضمن المرافق العالمية التي توفرها رافلز وورلد أكاديمي – الجادة مسبحين، وملعباً لكرة القدم بالحجم الكامل، ومضماراً وحفرة لألعاب القوى، وصالات رياضية يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملاعب لكرة السلة والتنس الأرضي. كما سيستفيد الطلاب كذلك من مجموعةٍ من الاستوديوهات التعليمية المتخصصة، ومسرح كبير، ومكتبة حديثة.

هذا، وقد تم الانتهاء من حوالي 30% من منازل الجادة البالغ عددها 25,000 وحدة، إلى جانب باقةٍ متنوعةٍ من المعالم الترفيهية والمتاجر والمرافق التعليمية والرياضية الأخرى، بما في ذلك مدرسة سابس الدولية – الجادة؛ وإيست بوليفارد، الشارع التجاري المزين بالأشجار على جانبيه، والذي يضم حالياً أكثر من 100 متجر ومطعم ومقهى راقي؛ بالإضافة إلى مرحلتين من أصل ثلاث مراحل من مجمّع مدار، منطقة الترفيه العائلية من تصميم شركة زها حديد العالمية للهندسة المعمارية.

جديرٌ بالذكر أنّ مجتمع الجادة يمتد على مساحة تزيد عن 24 مليون قدم مربع، وهو أكبر مشروع متكامل متعدد الاستعمالات في تاريخ الشارقة، حيث سيغير عند اكتماله المشهد الحضري على مستوى الإمارة بأكملها مع أحيائه السكنية الكبرى ومرافقه المتنوعة للضيافة والفنادق والترفيه والرياضة والتعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى القلب التجاري الجديد في الإمارة؛ المنطقة التجارية المركزيّة من أرادَ. ويتمتع المخطط الرئيسي في الجادة بمساحاته الخضراء الرحبة الصديقة للمشاة مع اتصالٍ مميز بوسط مدينة الشارقة ودبي والإمارات الشمالية عبر شارع الشيخ محمد بن زايد.

نبذة عن أرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعات التعليم والصحة واللياقة والعافية والضيافة.

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن عشرة مجتمعات متكاملة في دولة الإمارات، كما وسعت الشركة نشاطها على المستوى الدولي في الأسواق البريطانية والاسترالية.

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب التكميلية التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من أصول تجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

للمزيد من المعلومات عن أرادَ، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.arada.com

نبذة عن مؤسسة إنوفينتشرز للتعليم

تأسست إنوفينتشرز للتعليم في عام 2004 وتدير خمس مدارس في الإمارات، ألا وهي: أكاديمية دبي الدولية – تلال الإمارات، وأكاديمية دبي الدولية – البرشاء، ورافلز وورلد أكاديمي، ومدرسة رافلز الدولية، ومدرسة كوليجيت الدولية، وتسعة مراكز رافلز للطفولة المبكرة. نحن نعتمد مناهج البكالوريا الدولية والمناهج الأمريكية والبريطانية في مدارسنا، ونستقبل الأطفال من سن 45 يوماً وحتى 18 عاماً. ومن اللمسات التي تميزنا أننا نقدّم برامج تعليمية تشمل 16 لغة مختلفة خلال اليوم الدراسي.

تشتهر جميع مدارسنا ومراكز الطفولة المبكرة لدينا بمناهجها عالية الجودة وبيئاتها التعليمية الملهمة والمحفزة والملتزمة بالتميّز الأكاديمي. ويلتحق أكثر من 9,500 طالب وطالبة من أكثر من 120 دولة بهذه المدارس، مع باقة من المعلمين المتخصصين والطواقم المساندة من جميع أنحاء العالم.

ونحن بصدد إطلاق مدرستين جديدتين للعام الدراسي الذي يبدأ في أغسطس 2026: رافلز وورلد أكاديمي – الجادة، الشارقة (البكالوريا الدولية مع الدبلوم الثانوي الأمريكي) وأكاديمية دبي الدولية – تاون سكوير، دبي (البكالوريا الدولية). لمزيد من المعلومات حول إنوفينتشرز للتعليم: www.innoventureseducation.com

-انتهى-

#بياناتشركات