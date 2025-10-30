الدمام، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة أسمو، المشروع المشترك بين شركة أرامكو السعودية لتطوير الأعمال وشركة DHL، عن توسّع نطاق خدمات المشتريات المقدمة لأرامكو السعودية من خلال إدارة 120 اتفاقية شراء إضافية لتوريد المواد العامة.

ويمثل هذا التوسّع مرحلة جديدة في مسيرة "أسمو" بعد النجاح الذي حققته المرحلة التجريبية لخدمات المشتريات التي اختُتمت في يوليو 2025م، وتمثل أيضًا زيادة بمقدار عشرة أضعاف في عدد المورّدين، إلى جانب إضافة الآلاف من الفئات الجديدة من المواد العامة. ومن المتوقع أن تمتد مراحل المشتريات القادمة حتى عام 2027م، لتشمل فئات إضافية مثل مواد الصيانة والإصلاح والتشغيل (MRO) ومواد الحفر والكيماويات ومواد المشاريع، مدعومة بقاعدة مورّدين أكثر شمولًا وتكاملًا.

تأتي هذه الخطوة ضمن التوسّع الوطني التدريجي لـ"أسمو" بموجب اتفاقيتها الإستراتيجية التجارية مع أرامكو السعودية، والتي تمتد إلى 15 عامًا، والتي تهدف إلى دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في توطين سلاسل الإمداد وتعزيز البنية التحتية اللوجستية في المملكة. كما يأتي هذا الإعلان عقب إطلاق عمليات التخزين لـ"أسمو" في الرياض وجازان مطلع هذا العام، في خطوة تؤكد الانتقال إلى مرحلة التشغيل المتكامل التي تهدف إلى تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد في قطاعي الطاقة والصناعة في المملكة.

وقال النائب الأعلى للرئيس للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد في أرامكو السعودية، الأستاذ سليمان بن محمد الربيعان: "أسهمت أرامكو السعودية في تأسيس أسمو بهدف واضح يتمثل في إنشاء منصة متكاملة قادرة على تعزيز المرونة والتوسّع وتحقيق قيمة مستدامة لسلاسل الإمداد في المملكة والمنطقة. ومع توسّع خدمات المشتريات وتولي "أسمو" إدارة مواقع تشغيلية رئيسية، بدأت نتائج هذا الاستثمار تتجلى بوضوح. ويعكس النموذج الذي تم تطويره،الثقة والتكامل والتنفيذ الفعّال الذي جعل من هذه الشراكة منصة وطنية قابلة للنمو المستدام".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة أسمو، السيد كريغ روبرتس: "في أقل من عام، تحوّلت "أسمو" من رؤية طموحة إلى واقع ملموس. وأن ما تحقق هو ثمرة عمل جماعي منسّق ومركّز، وأنا مؤمن بأهمية التنفيذ المتقن وتحقيق الأثر الملموس. وأصبحت خدمات المشتريات لدينا فعّالة ومتكاملة، ومع إدارة مستودعين تابعين لأرامكو السعودية وبدء التعاون مع عملاء جدد، نمضي بخطى ثابتة نحو التوسّع. تأسست "أسمو" لتقود تحولًا نوعيًا في أسلوب إدارة عمليات الشراء والتخزين والنقل داخل المملكة والمنطقة. وبتركيزنا على الكفاءة، والقدرة على التوسّع، وخفض التكاليف، نرسم اليوم ملامح مستقبل جديد ومستدام لسلاسل الإمداد".

وبحلول عام 2030م، تستهدف "أسمو" تشغيل 6 مرافق لوجستية وتخزينية متقدمة في مساحة تقدر بأكثر من 8 ملايين متر مربع، والإشراف على أنشطة مشتريات تتجاوز قيمتها8 مليارات دولار أمريكي، تحقيقًا لرؤيتها في أن تصبح المزوّد الرائد لخدمات سلاسل الإمداد في المملكة والمنطقة.

لمحة عن "أسمو"

تتمثل رسالتنا في أسمو بتقديم خدمات متكاملة وموثوقة وذات مستوى عالمي لسلاسل الإمداد، بما يحقق قيمة مضافة للشركات العاملة في قطاعات الطاقة والكيماويات والصناعات في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تركز أسمو على تحقيق الكفاءة والابتكار وتحسين التكاليف لتقديم حلول سلسة ومستدامة في مجال سلاسل الإمداد. خبراتنا تشمل مشتريات المواد، وإدارة المخزون، والخدمات اللوجستية، والخدمات اللوجستية العكسية، والتخزين، المدعومة جميعها بأحدث التقنيات المتقدمة.

وباعتبارها مساهمًا أساسيًا في رؤية المملكة 2030، تدعم أسمو التنوّع الاقتصادي والمرونة من خلال تعزيز جهود التوطين وبناء شراكات إستراتيجية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.asmo.com

