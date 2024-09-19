كاسكو للتطوير العقاري تنطلق رسميًا في سوق العقارات الإماراتي باستثمار أولي قدره 1.2 مليار درهم

مجموعة كاسكو تدفع الابتكار في القطاع العقاري.



دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسر كاسكو للتطوير العقاري، أن تعلن عن انطلاقتها الرسمية في السوق الإماراتي الواعد، بتفاؤل كبير واستثمار أولي يصل إلى 1.2 مليار درهم.

منذ عام 2008، أثبتت مجموعة كاسكو نفسها في عالم العقارات من خلال مشاريع مميزة مثل "ويفز تاور" و"كاسكو ريزيدنس" و"كاسكو تاور" و"جلف أواسيس". بناءاً على هذه الأسس المتينة، تسعى كاسكو للتطوير العقاري إلى تقديم مشاريع سكنية مبتكرة تجمع بين التميز والراحة وتلبي احتياجات أسلوب الحياة الحديث.

في المرحلة المقبلة، تسعى الشركة لإطلاق وبيع وتسليم أول ثلاثة مشاريع لها، مع استثمار أولي يتجاوز 1.2 مليار درهم، في مناطق حيوية في دبي مثل الخليج التجاري والجداف.

تعتمد هذه المشاريع على 30 عامًا من خبرة مجموعة كاسكو في التنفيذ والإدارة المالية والتخطيط الاستراتيجي.

قال مصطفى القيسي، رئيس مجلس إدارة كاسكو للتطوير العقاري: “نحن متحمسون لتقديم كاسكو للتطوير العقاري إلى سوق دبي المتنامي، ونسعى لتوفير تجارب سكنية استثنائية تركز على رفاهية عملائنا. شعارنا "نُثري خيالك" يعكس التزامنا بالابتكار والتميز، حيث ندمج التصميم العصري مع الأداء المتميز لخلق بيئة سكنية ملهمة تتجاوز المعايير التقليدية.

وأضاف عيسى عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي للشركة: “نحن ملتزمون بخلق مساحات سكنية تعزز جودة الحياة وتُثري أسلوبها. نحن لا نركز فقط على الرفاهية، بل على تصميم منازل تمزج بين التصميم المتميز والجودة العالية لتوفير تجربة سكنية استثنائية. سنستمر في تقديم القيم التي تميز مجموعة كاسكو: الاحترافية، الموثوقية، والجودة العالية.

وبهدف تطوير وبيع مليون قدم مربع من المشاريع السكنية بحلول عام 2025، تسعى شركة كاسكو للتطوير العقاري إلى تقديم مفاهيم عقارية مبتكرة، معتمدة على أحدث تقنيات التصميم والتكنولوجيا لوضع معايير جديدة في القطاع العقاري.

عن مجموعة كاسكو وكاسكو للتطوير العقاري:

تأسست مجموعة كاسكو في عام 1986 كمؤسسة عائلية ذات محفظة متنوعة تشمل عدة قطاعات رئيسية في الإمارات، بما في ذلك تجارة النفط والغاز، والخدمات البحرية، والشحن، والنقل واللوجستيات، وتطوير العقارات.

كاسكو للتطوير العقاري، إحدى الشركات التابعة لمجموعة كاسكو، تركز على تطوير مجتمعات نابضة بالحياة وتعزيز أسلوب الحياة. تلتزم الشركة بتقديم مشاريع تتسم بالجودة والدقة في التفاصيل، مع التركيز على رفاهية الأفراد.

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