دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار جهودها الداعمة لتحقيق هدف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، واستراتيجية الطاقة النظيفة، أعلنت شركة دبي للاستثمار العقاري (DIR)، الشركة الرائدة في التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة المجمّع، جمعية الملاك الرائدة في الإمارات، وشركة "Yellow Door Energy"، الشريك الرائد في مجال توفير الطاقة المستدامة للشركات في الشرق الأوسط وإفريقيا، وشركة كلايد الهندسيةClyde Engineering ، عن نجاح عملية إنشاء نظام توليد الطاقة الشمسية بقدرة 1.2 ميجاوات، في أحد المشاريع السكنية التابعة للشركة.

يمتد نظام الطاقة الشمسية، على مساحة 9 مباني سكنية في مجمع رتاج السكني المتميز، داخل مجمع دبي للاستثمار. وتم تركيب أكثر من 2000 لوح من الألواح الشمسية على أسطح المباني السكنية، لتوليد نحو 1.9 مليون كيلووات/ساعة من الكهرباء النظيفة في السنة الأولى من التشغيل، ما يلبي 30% من احتياجات استهلاك الطاقة في المباني السكنية. وهذا يعادل خفض مستويات انبعاثات الكربون بمقدار 756 ألف كيلوجرام سنويًا. وتم تنفيذ هذا المشروع بموجب عقود إيجار محطات الطاقة الشمسية، بهدف تحقيق وفورات كبيرة على مستوى التكاليف لشركة المجمّع، من دون إنفاق استثماراتها الرأسمالية.

وقال محمد بن حماد، مدير إدارة أول، إدارة ملكية العقارات المشتركة في مؤسسة التنظيم العقاري بدبي: "تثمن دائرة الأراضي والأملاك في دبي الجهود التعاونية التي بذلتها شركة دبي للاستثمار العقاري (DIR) بالتعاون مع شركة المجمّع وشركة "Yellow Door Energy" وشركة كلايد الهندسية، والتي أدت إلى تطوير محطة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة 1.2 ميجاوات. ويتوافق هذا المشروع مع رؤيتنا الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الابتكار على مستوى القطاع العقاري، وذلك في إطار الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة. ويؤكد هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص على أهمية وحيوية الجهود المشتركة، ودورها في تحقيق أهداف الاستدامة عبر استثمار الطاقة الشمسية لتلبية جزء كبير من احتياجات مجّمع رتاج السكني، بالإضافة إلى تسليط الضوء على فعالية مثل هذه الشراكات ودورها في إحداث التغيير المنشود في مجال الاستدامة. وتساهم هذه الحلول المتطورة في تحقيق أهدف الحياد الكربوني في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2050 واستراتيجية الطاقة النظيفة، ما يؤكد التزامنا باستشراف مستقبل أكثر مرونة واستدامة. ويسعدنا اغتنام هذه الفرصة للإعراب عن تقديرنا للجهود التي بذلها جميع الشركاء وتفانيهم في مجال الإشراف البيئي، متطلعين للمشاركة في المزيد من المبادرات المشابهة، والتي تساهم في ضمان نمو القطاع العقاري على النحو الأمثل."

من جهته، قال عبيد السلامي، المدير العام لشركة دبي للاستثمار العقاري: "تفخر شركة المجمّع، بلعب دور رئيسي، من شأنه أن يُسهم في النهوض وتعزيز مستقبل مستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تنفيذ نظام الطاقة الشمسية. وتُسلط هذه المبادرة الضوء، على التزام الشركة الراسخ بالاستدامة، وستساهم في تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف للسكان عبر الحد من استهلاك الطاقة. كما سيؤدي هذا المشروع، إلى إرساء معيار جديد لاتحادات الملاك، من شأنه دفع عجلة التغيير الإيجابي والملائم للبيئة. وسيساهم مشروع توليد الطاقة النظيفة، في تعزيز بيئة عيش أكثر استدامة وأقل تكلفة، تعود بالفائدة على المجتمعات اليوم، مع ضمان مستقبل أكثر صحة ومرونة للأجيال القادمة. وتجدد شركة المجمّع، التأكيد على التزامها بقيادة المسيرة في مجال الإشراف والإدارة البيئية والابتكار، ونتطلع إلى مواصلة العمل لوضع معايير جديدة في المرافق السكنية المستدامة."

دبي للاستثمار العقاري هي الذراع العقاري لشركة دبي للاستثمار، وشركة استثمار رائدة مدرجة في سوق دبي المالي، وشركة المجمع، تقودان جهود تطبيق الطاقة الشمسية في العقارات المشتركة في الإمارات العربية المتحدة.

وعلق منصور السركال، مدير عام شركة المجمّع، قائلاً: "نسعى جاهدين لضمان تشغيل جميع مجمعاتنا، عبر اعتماد أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة والكفاءة في استهلاك الطاقة، لتحقيق أفضل قيمة ممكنة للمالكين. وقد تعاونّا عن كثب مع شركة "Yellow Door Energy"، مطوري الطاقة الشمسية في شركتنا، وشركة كلايد الهندسية Clyde Engineering التي تزودنا بالخدمات الاستشارية ذات الصلة بمجال الطاقة، لتحقيق هذا المشروع. ونجحنا حتى الآن في تحقيق وفورات تزيد عن 18% في تكاليف الطاقة في المشروع. ونكرس جهودنا لحماية بيئتنا ونفخر بأن 30% من احتياجاتنا من الطاقة في مجمع رتاج السكني، يتم توفيرها عن طريق الطاقة الشمسية."

وقال جيريمي كرين، الرئيس التنفيذي لشركة "Yellow Door Energy": "تتشرف شركة "Yellow Door Energy"، بتعاونها مع شركة دبي للاستثمار العقاري وشركة المجمّع، وذلك من خلال عقود إيجار محطات الطاقة الشمسية. وتجسد هذه الشراكة، خطوة كبيرة من شأنها تعزيز جهود الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونفتخر بإضافة هذا الإنجاز إلى محفظتنا سريعة النمو من المشاريع الناجحة في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي، حيث فزنا بمناقصات مشاريع الطاقة الشمسية بقدرة 240 ميجاوات. وانطلاقاً من موقعنا الرائد في مجال تطوير الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وإفريقيا، فنحن متحمسون للعمل على تمكين الشركات للتحول إلى الطاقة النظيفة وخفض تكاليف الكهرباء والمساهمة بشكلٍ فعال في مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050."

وأضاف فيليب ميلز، الرئيس التنفيذي في شركة كلايد الهندسية Clyde Engineering: "تُثني شركة كلايد الهندسية، على جهود الفريق الإداري في شركة دبي للاستثمار العقاري وشركة المجمّع، التي تعتمد نهج التفكير المستقبلي الاستباقي، ونتوجه بالتهنئة على هذا الإنجاز الناجح لأول محطة للطاقة الشمسية على سطح ملكية عقارية مشتركة. وسيساهم هذا المشروع في تحسين البصمة الكربونية في مجمع رتاج السكني على نطاقٍ واسع. إذ تم تنفيذ هذا المشروع، مع ضمان إنتاج الطاقة الشمسية، بدون أي نفقات رأسمالية من العميل. وبناءً على ذلك، يكتسب هذا المشروع أهمية خاصة من حيث الجدوى والفائدة على مستوى البيئة والمالكين في مجمع رتاج على حدٍ سواء."

يعد افتتاح محطة الطاقة الشمسية بمثابة إنجاز استثنائي في مسيرة التنمية المستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة عبر قطاع العقارات في دولة الإمارات، في خطوةٍ ستساهم في تحقيق هدف دولة الإمارات العربية المتحدة، بتحقيق المحصلة الإيجابية بحلول عام 2050. ويتميز هذا التعاون بجمعه بين مجالات الابتكار التكنولوجي وقيم المسؤولية البيئية ليصبح مثالاً يحتذى لناحية توفير حلول الطاقة المتجددة في المجمعات السكنية، مستشرفاً مستقبلاً أكثر استدامة للمشاريع العمرانية.

نبذة عن دبي للاستثمار

تأسست دبي للاستثمار في عام 1995 كأول شركة من نوعها في مجال الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتبع نهج استثماري نشط وتدير محفظة متنوعة من الأعمال، وتواصل دبي للاستثمار مسيرتها الرائدة، حيث أصبحت أول شركة مدرجة في سوق دبي الماليDFM. ومن خلال 11.5٪ من ملكية مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD) ، ونحو 15558 ألف مساهم، ورأس مال مدفوع قدره 4.25 مليار درهم وإجمالي أصول بقيمة 21.46 مليار درهم، تتألف محفظة المجموعة المتنوعة من أكثر من 30 شركة مملوكة كلياً وجزئياً. وتعتمد الشركة في أعمالها على الاستثمار المدروس والخبرة العملية، لتحقيق التوسع وأن تكون محركاً موثوقاً لنمو الشركات داخل قطاعات مثل العقارات ومواد البناء والانشاءات والمقاولات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتعليم. للمزيد من المعلومات، زوروا موقعنا www.dubaiinvestments.com

نبذة عن شركة المجمّع

المجمع، شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار العقاري (DIR) وهي جمعية ملاك معينة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري ومخصصة لإدارة وتحسين المجمعات الرئيسية متعددة الاستخدامات في دبي. تقدم الشركة حلول إدارة العقارات الشاملة، بما في ذلك المشورة الاستثمارية، وإدارة الإيجار، والإدارة الرئيسية للمجمعات، وإدارة جمعيات الملاك، منذ عام 2003، تلعب شركة المجمّع، دوراً رائدًا في إدارة العقارات في دبي، وتحويل مشاريع إجراءات التشغيل المشتركة بين المطورين والمستثمرين وتحصيل رسوم الخدمات في الملكيات المشتركة. وتمتد محفظة شركة المجمّع، من الأبراج متعددة الاستخدامات إلى المجمعات السكنية، لتلبية الاحتياجات السكنية والتجارية المتنوعة. يتميز فريق عمل شركة المجمّع بخبرة واسعة، ومعترف به من قبل REMTime باعتبارها من كبار المؤثرين في إدارة العقارات وعضو في IRECMS، وتكرس جهودها للحفاظ على مستويات عيش عالية الجودة.

نبذة عن شركة Yellow Door Energy

تقدم شركة Yellow Door Energy، الشريك الرائد في مجال الطاقة المستدامة للشركات، خدماتها للعملاء في المجال التجاري والصناعي في مناطق الشرق الأوسط، وأفريقيا وجنوب آسيا وغيرها وتساعد حلول الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة التي تقدمها الشركة على تقليل تكاليف الطاقة في الشركات وتحسين موثوقيتها وخفض انبعاثات الكربون، مما يلعب دوراً محورياً في تعزيز مساعي تحقيق الحياد المناخي لدى مختلف الشركات والدول. وتضم قائمة المساهمين في شركة Yellow Door Energy كلاً من Actis، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وشركة ميتسوي وشركاه والشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب".

نبذة عن كلايد الهندسية

كلايد للاستشارات الهندسية هي شركة إدارة متعددة التخصصات مكرسة لخدمة عملاء القطاعين العام والخاص من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم. نحن نقدم مجموعة كاملة من خدمات الإدارة المستدامة، بما في ذلك تحسين الطاقة والمرافق، وإدارة المجمعات والمرافق، والصحة والسلامة، والأمن، ودعم الأعمال، وخدمات الهندسة الكهربائية والميكانيكية. نحن نفخر بوجود فريق من الموظفين المتفانين المهرة وذوي المعرفة بالسوق المتطور، المدعومين بأحدث التقنيات،

بفضل خبرتنا المتنوعة في طليعة الصناعة الهندسية، فإننا نقدم خدمات استشارية استثنائية لمطوري العقارات الأكثر تميزًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم. شعارنا هو "تقليل التلوث، الحل الأفضل". نفخر بدورنا الفعال والنشط، من خلال إنشاء أساليب مختلفة وتخصيص فرق خاصة مناسبة لاحتياجات المشروع. ونهتم بالتفاصيل والقدرة على تحليل وتشخيص التحديات المعقدة.

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