القاهرة : في إطار حرص بنك البركة مصر على دعم المشروعات القومية الاستراتيجية وتعزيز دوره في تمويل مشروعات البنية التحتية، أعلن البنك عن قيامه بدور المرتب الرئيسي لتمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة إجمالية تبلغ 11.98 مليار جنيه مصري لصالح شركة "قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات"، وذلك لتمويل أحد أبرز مشروعات تطوير البنية التحتية والموانئ في مصر، والمتمثل في إنشاء أرصفة بحرية جديدة بميناء شرق بورسعيد.

ويشارك بنك البركة مصر في هذا التمويل المشترك بغرض تمويل الفجوة التمويلية وإصدار خطابات الضمان اللازمة لصالح شركة "قاصد خير"، بما يدعم تنفيذ الأعمال المسندة إليها من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتطوير أرصفة ميناء شرق بورسعيد بإجمالي أطوال تصل إلى 6050 مترًا وبعمق غاطس يبلغ 22 مترًا.

ويعكس نجاح هذا التحالف المصرفي، الذي يضم 11 بنكًا إلى جانب بنك البركة مصر، كلاً من QNB مصر الذى يتولى مهام المرتب الرئيسي الأولي ووكيل التمويل ووكيل الضمان، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، والبنك العربي الإفريقي الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك الكويت الوطني – مصر كمرتبين رئيسيين أوليين ومسوقي التمويل، وبيت التمويل الكويتي – مصر (KFH-Egypt)، وميد بنك كمرتبين رئيسيين، وبنك نكست، وبنك التنمية الصناعية كمرتبين، قوة القطاع المصرفي المصري وقدرته على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الاستراتيجية الكبرى، بما يعزز القدرة التنافسية للموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، صرح الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي، ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة - مصر، قائلًا: "يعكس قيام بنك البركة مصر بدور المرتب الرئيسي للتمويل المشترك بقيمة 11.98 مليار جنيه مصري لصالح شركة "قاصد خير"، التزامنا الراسخ بدعم المشروعات القومية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. ونعتز بمشاركتنا في تمويل أعمال إنشاء أرصفة بحرية بميناء شرق بورسعيد، كونه أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تعزز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات."

وأضاف حجازي، "إن إسهامنا في تنمية البنية التحتية والموانئ هو جزء أصيل من دورنا في دعم التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية. كما يعكس نجاح هذا التحالف، بالتعاون مع نخبة من البنوك الرائدة، قدرة القطاع المصرفي على تلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الكبرى، بما يضمن استمرارية معدلات النمو وترسيخ رؤية مصر التنموية المستقبلية."

ومن جانبه، قال السيد النائب سعيد جمال، رئيس مجلس إدارة شركة قاصد خير: "يمثل هذا التمويل خطوة محورية في تنفيذ مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد، ويعكس ثقة المؤسسات المصرفية في جدوى المشروع وأهميته الاستراتيجية. ونسعى، من خلال هذا التعاون، إلى تسريع وتيرة التنفيذ ودعم تطوير البنية التحتية للموانئ، بما يدعم مكانة مصر باعتبارها مركزًا لوجستيًا إقليميًا."

ويعكس هذا التمويل الثقة المتزايدة في قدرة القطاع المصرفي المصري على دعم وتمويل المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر التنموي، من خلال توفير حلول تمويلية متكاملة تسهم في تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية. كما يؤكد هذا التحالف المصرفي قوة وكفاءة المؤسسات المالية المصرية وقدرتها على التعاون في هيكلة وإدارة التمويلات الضخمة، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والدولي.

