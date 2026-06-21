القاهرة، مصر : أعلنت تيتان مصر عن توقيع اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة مع سولاريز إيجيبت لتطوير وإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 11.45 ميجاوات لصالح شركة أسمنت بني سويف، إحدى شركات تيتان مصر، في خطوة تعكس التزام الشركتين بدعم الاستدامة وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وبموجب الاتفاقية، التي تمتد لمدة 25 عاماً، ستتولى سولاريز إيجيبت تطوير وتمويل وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة المحطة بما يوفر لشركة أسمنت بني سويف إمدادات من الكهرباء المتجددة من خلال نموذج اتفاقيات شراء الطاقة (PPA)، الذي يتيح الاستفادة من الطاقة النظيفة دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية مباشرة.

ومن المتوقع أن تسهم المحطة في توفير جزء مهم من احتياجات شركة أسمنت بني سويف من الطاقة الكهربائية، بما يدعم جهود تيتان مصر في تحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الأثر البيئي لعملياتها الصناعية، وذلك في إطار استراتيجية الشركة للاستدامة والتزامها بتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وفي تعليقه على الاتفاقية، قال عمرو رضا، الرئيس التنفيذي لتيتان مصر: "تمثل هذه الاتفاقية خطوة جديدة في مسيرة تيتان مصر نحو بناء صناعة أكثر استدامة وكفاءة. ونواصل الاستثمار في الحلول المبتكرة التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يدعم أهدافنا طويلة الأجل ويعزز تنافسية عملياتنا الصناعية. كما تعكس هذه الشراكة التزامنا بتبني حلول مستدامة تخلق قيمة اقتصادية وبيئية لمختلف الأطراف."

ومن جانبه، قال محمد الفولي رئيس القطاع التجاري بشركة سولاريز إيجيبت: "نفخر بشراكتنا مع تيتان مصر في هذا المشروع الذي يعكس الدور المتنامي للطاقة المتجددة في دعم القطاع الصناعي. وتمثل هذه الاتفاقية نموذجاً ناجحاً للتعاون بين قطاعي الصناعة والطاقة النظيفة، بما يحقق قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة، ويدعم جهود مصر نحو مستقبل أكثر استدامة."

ويعكس هذا المشروع التزام الشركتين بدعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز دور الطاقة المتجددة في دعم التنمية الصناعية وزيادة تنافسية القطاع الصناعي المصري.

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نبذة عن تيتان مصر :

تعد تيتان مصر إحدى الشركات الرائدة في صناعة الأسمنت ومواد البناء في مصر، وتلتزم بتحقيق التميز التشغيلي والابتكار والتنمية المستدامة من خلال الاستثمار المستمر في كفاءة الطاقة والوقود البديل والطاقة المتجددة والحلول منخفضة الانبعاثات الكربونية.

نبذة عن سولاريز إيجيبت :

تعد سولاريز إيجيبت من الشركات الرائدة في تطوير حلول الطاقة المتجددة للقطاعين التجاري والصناعي من خلال اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل، بما يساعد الشركات على خفض تكاليف الطاقة وتحقيق أهدافها في الاستدامة والطاقة النظيفة.