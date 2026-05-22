واحدة من أكبر المعاملات المنفردة للعملات الرقمية المستقرة في المنطقة، تخللها تحويل 110 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 30 مليون دولار أمريكي) عبر شبكة "إيه دي آي"

الصفقة تؤكد جاهزية تبني العملة الرقمية على نطاق واسع من المؤسسات، إلى جانب قابلية التوسع والمرونة والجاهزية التشغيلية لمنظومة DDSC

خطوة بارزة تعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للبنية التحتية المنظمة للأصول الرقمية والابتكارات المالية المتقدمة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شبكات القيمة الديناميكية وتعزيز النمو المستدام، اليوم عن إنجاز صفقة بارزة بقيمة 110 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 30 مليون دولار أمريكي) باستخدام العملة الرقمية المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي "DDSC" عبر شبكة البلوك تشين الخاصة بمؤسسة "إيه دي آي"، وهي تقنية متقدمة من الطبقة الثانية طُوّرت من قبل المؤسسة للاستخدام المؤسسي. وبعد الحصول مؤخراً على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لإطلاق عملة DDSC، تشكل هذه الصفقة محطة مهمة لمنظومة DDSC، حيث تؤكد جاهزيتها التشغيلية، وقابليتها للتوسع، والجدوى العملية لاستخدامها في تنفيذ المعاملات الضخمة على نطاق المؤسسات.

وجرى إطلاق العملة الرقمية المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي "DDSC" بعد التعاون الاستراتيجي بين الشركة العالمية القابضة، وبنك أبوظبي الأول، و"سيريوس انترناشيونال هولدينج"، وبالاستناد إلى البنية التحتية القائمة على تقنية البلوك تشين التابعة لمؤسسة "إيه دي آي". وتهدف هذه المبادرة إلى دعم وتسهيل المعاملات الرقمية الآمنة وعالية الكفاءة والمتوافقة مع الأطر التنظيمية للمؤسسات والشركات والأفراد، بما يتيح تنفيذ عمليات التحويل والتسوية بكفاءة وسلاسة عبر الأسواق العالمية.

ويشكّل تنفيذ صفقة بهذا الحجم دليلاً ملموساً على قوة وكفاءة البنية التحتية التي ترتكز إليها كل من DDSC وشبكة "إيه دي آي"، حيث انتقلت المبادرة من مرحلة التطوير إلى مرحلة التطبيق والتشغيل الفعلي. كما يؤكد قدرة المنظومة على دعم التدفقات المالية المتكررة وواسعة النطاق، بما يشمل المدفوعات عبر الحدود، وعمليات الخزينة، والتسويات التجارية.

ويأتي هذا الإنجاز تزامناً مع نمو الطلب على بدائل أكثر كفاءة وشفافية وامتثالاً مقارنة بقنوات الدفع التقليدية، لا سيما في الأسواق الناشئة التي لا تزال تواجه تحديات ملموسة تتعلق بزمن المعالجة، والتكلفة، والتعقيدات التشغيلية.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "تؤكد هذه الصفقة أن البنية التحتية الرقمية لدولة الإمارات أصبحت اليوم جاهزة ومرنة وقادرة على دعم الأنشطة المالية الفعلية على المستوى المؤسسي. وبصفتها إحدى الجهات المؤسسة لمنظومة DDSC، تلتزم الشركة العالمية القابضة بتعزيز الحلول التي تساهم في تطوير آليات انتقال رؤوس الأموال عبر الأسواق. ويشكّل تنفيذ صفقة بقيمة 110 مليون درهم باستخدام العملة الرقمية DDSC عبر شبكة إيه دي آي مؤشراً واضحاً على دخولنا مرحلة جديدة، تصبح فيها الأصول الرقمية المصممة وفق المعايير المؤسسية ليست مجرد حلول قابلة للتطبيق، بل منظومات تشغيلية قادرة على العمل على نطاق واسع".

ومع بدء استخدام عملة DDSC بشكل عملي على شبكة "إيه دي آي"، سيتحوّل التركيز نحو توسيع نطاق المشاركة المؤسسية، وتطوير حالات استخدام إضافية، وتعزيز ممرات المدفوعات والتجارة عبر الحدود لربط منطقة الشرق الأوسط بالأسواق العالمية الرئيسية.

ويعزز هذا الإنجاز مكانة دولة الإمارات في طليعة الابتكار في مجال الأصول الرقمية، ويعكس الدور المتنامي للبنية التحتية المتوائمة مع التوجهات السيادية في صياغة مستقبل النظام المالي العالمي.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، وتعد الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 855 مليار درهم (أي ما يعادل 233 مليار دولار أمريكي تقريباً). وتُمثل المجموعة اليوم جيلاً جديداً من الشركات الاستثمارية من خلال محفظة تضم أكثر من 1,300 شركة تابعة تعمل في 4 قطاعات رئيسية، وهي التكنولوجيا، والبنية التحتية، والخدمات المالية، وقطاع المستهلك.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على الربط والتكامل بين الأصول ضمن محفظتها الاستثمارية والبحث عن الفرص الواعدة، بما يمكنها من الاستفادة من شبكات قيمة ديناميكية عبر مختلف القطاعات، وإطلاق إمكانات أقوى على مستوى المجموعة.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

نبذة عن العملة الرقمية المستقرة DDSC

تُعد العملة الرقمية المستقرة DDSC أداة دفع رقمية مدعومة بالدرهم الإماراتي بنسبة 1:1، وهي مرخّصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بموجب لوائح خدمات رموز الدفع. وقد أُطلقت عملة DDSC من قبل الشركة العالمية القابضة و"سيريوس انترناشيونال هولدينج " وبنك أبوظبي الأول، وتعمل عبر شبكة "إيه دي آي"، وهي شبكة بلوك تشين للاستخدام المؤسسي بتقنية متقدمة من الطبقة الثانية طوّرتها مؤسسة "إيه دي آي" ومقرّها أبوظبي. وصُمّمت DDSC خصيصاً لدعم المدفوعات، والتسويات، وعمليات إدارة الخزينة، والاستخدامات الشاملة للبنية التحتية المالية الرقمية، وهي مدعومة باحتياطي أصول منفصل يُحتفظ به وفقاً للأطر التنظيمية المعمول بها.

نبذة عن "سيريوس انترناشيونال هولدينج"

شركة سيريوس انترناشيونال هولدينج هي إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، وتتميز بموقعها الرائد في طليعة الشركات المتخصصة في تعزيز مستقبل الاستدامة من خلال التكنولوجيا ومشهد التحول الرقمي. تتميز سيريوس انترناشيونال هولدينج برؤيتها لدفع عجلة التغيير الشامل وصياغة مستقبل مستدام ومشرق، عبر شركاتها التابعة التي يتجاوز عددها الـ 20 على مستوى العالم، والتي تسهم في تشكيل قطاعات الصحة والمناخ والمنظومة الرقمية الشاملة في عالمنا اليوم.

نبذة عن بنك أبوظبي الأول:

يمثل بنك أبوظبي الأول البوابة المالية والتجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يقع المقر الرئيسي للبنك في إمارة أبوظبي ويزاول أعماله في أكثر من 20 سوقاً حول العالم. بلغ إجمالي موجودات البنك 1.49 تريليون درهم (406 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية مارس 2026، وبذلك يعدّ بنك أبوظبي الأول من أكبر المجموعات المصرفية حول العالم. يقدم البنك الخبرة المالية لعملائه من المؤسّسات والأفراد عبر ثلاث وحدات أعمال، تضم الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، والخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات ومجموعة العملاء المميزين.

بنك أبوظبي الأول مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومصنف على درجة -AA-/AA3/Aa3 من وكالات موديز وستاندرد أند بورز وفيتش، على التوالي، مع نظرة مستقرة. وعلى صعيد الاستدامة، حصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف "AA" في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفقاً لتصنيفات (MSCI)، ويتبوأ المركز الأول بين بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يصنف ضمن الفئة العليا للبنوك العالمية وفقاً لمؤشرات الاستدامة الصادرة عن مجموعة بورصة لندن (LSEG) والمعروفة سابقاً بتصنيفات "ريفينيتيف" (Refinitiv) للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. كما حصل البنك على تصنيف ضمن أفضل فئات مخاطر الاستدامة لدى (Sustainalytics) على مستوى البنوك العالمية، مع مستوى مخاطر بيئية واجتماعية منخفض.

نبذة عن مؤسسة "إيه دي آي"

مؤسسة "إيه دي آي" هي منظمة مقرّها أبوظبي، تعمل على تطوير بنية تحتية قائمة على تقنية البلوك تشين لتمكين الحكومات والمؤسسات من تسريع نمو الاقتصادات الرقمية. وتم تأسيس "إيه دي آي" من قبل "سيريوس انترناشيونال هولدينج"، الذراع التكنولوجية التابعة للشركة العالمية القابضة. وتسهم مؤسسة "إيه دي آي" في دفع جهود الشمول الاجتماعي والاقتصادي على نطاق واسع من خلال تمكين مليار شخص حول العالم من الانخراط في الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2030، مستندةً إلى قاعدة قوية تضم أكثر من 500 مليون شخص ضمن منظومة مشاريعها الحالية.

