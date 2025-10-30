حققت شركة دار الماجد العقارية السعودية أعلى عائدات اكتتاب في الربع الثالث في المنطقة بقيمة 336 مليون دولار أمريكي

صدّرت المملكة العربية السعودية نشاط الإدراج مع ثمانية اكتتابات عامة، وشهدت مصر والمغرب أيضاً عمليات إدراج خلال الربع الثالث من العام

يستمر زخم الاكتتابات العامة بقوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تستعد 19 شركة وصندوقاً للإدراج في بورصات المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أشار تقرير إرنست ويونغ (EY) الأحدث حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للربع الثالث من عام 2025، إلى تسجيل أسواق المنطقة 11 اكتتاباً عاماً بإجمالي عائدات بلغ 700 مليون دولار أمريكي، ما يعكس نشاطاً صحياً واهتماماً من المستثمرين. وارتفع عدد الاكتتابات بنسبة 120% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، وذلك على خلفية نشاط السوق المتوسطة.

وعلى صعيد أداء بورصات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سجل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة مكاسب بنسبة 25%، يليه بفارق ضئيل مؤشر EGX 30 ومؤشر السوق الأول لبورصة الكويت، واللذان سجلا نمواً بنسبة 23.3% و19.6% على التوالي.

وفي تعليقه على التقرير، قال براد واتسون، رئيس EY-Parthenon في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "في ظل ديناميكيات السوق المتغيرة التي نشهدها اليوم، فإن أداء الربع الثالث من هذا العام يعكس تزايد عمق ونضج أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على خلفية الوتيرة الثابتة لعمليات الإدراج في قطاعات ومناطق جغرافية متعددة. وتعتمد الشركات بشكل متزايد على استراتيجية توقيت السوق، حيث تقوم بتقييم معنويات المستثمرين بعناية وتدرس الظروف الاقتصادية الكلية قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام. وتتمتع المنطقة بوضع جيد يُمكّنها من تحقيق استدامة نمو طويل الأجل واستقطاب مشاركة دولية أوسع، وذلك بفضل الأطر التنظيمية القوية ومجموعة الاكتتابات قيد التحضير للطرح في الربع الأخير من العام".

المملكة العربية السعودية تشهد أكبر اكتتاب خلال الربع الثالث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

حافظت المملكة العربية السعودية في الربع الثالث من عام 2025، على مكانتها كأكثر أسواق الاكتتابات في المنطقة نشاطًا، حيث شهدت ثمانية اكتتابات عامة بإجمالي عائدات بلغت 637 مليون دولار أمريكي. وتصدّر اكتتاب شركة دار الماجد العقارية في السوق الرئيسية تداول نشاط الاكتتابات خلال ذلك الربع من حيث العائدات، مع 336 مليون دولار أمريكي، ليستحوذ على 45.5% من إجمالي عائدات الاكتتابات المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الربع الثالث من عام 2025، تلاه اكتتاب شركة مجموعة دار التسويق للتجارة، بعائدات بلغت قيمتها 109 ملايين دولار أمريكي، واكتتاب شركة الأندية الرياضية، بعائدات بلغت 69 مليون دولار أمريكي، وكلاهما في السوق الرئيسية تداول. أما الاكتتابات العامة المتبقية، فقد تم تسجيلها في السوق الموازية نمو، وجمعت مجتمعةً 124.1 مليون دولار أمريكي. وتوزعت عائدات الاكتتابات التي شهدتها السوق الرئيسية تداول على مجموعة من القطاعات، حيث شكّل قطاع العقارات 55% منها. كما واصلت السوق الموازية (نمو) جذب جهات إصدار متنوعة من قطاعات مثل التجزئة والرعاية الصحية والخدمات الصناعية.

أما خارج نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، فقد شهدت مصر طرح أسهم شركة بنيان للتنمية والتجارة والشركة الوطنية للطباعة، في حين شهد المغرب إدراج شركة فيسين المتخصصة في التجهيزات الطبية. ويؤكد هذا النشاط المتنامي على الجاذبية المتزايدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمستثمرين الإقليميين والعالميين.

من جانبه، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات والصفقات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: "شهد سوق الاكتتابات العامة نشاطًا قويًا في الربع الثالث من عام 2025، مع حفاظ المملكة العربية السعودية على مكانتها بوصفها المحرك الرئيسي للاكتتابات في المنطقة. ومع انخفاض أسعار النفط، فإننا نواصل رؤية تنويع اقتصادي قائم على الإيرادات غير النفطية، وقد انتقل التركيز في اكتتابات المملكة من قطاعات الرعاية الصحية والتنقل في الربع الثاني من عام 2025 إلى قطاعات العقارات والضيافة والبناء وتجارة التجزئة. وفي الربع الرابع من عام 2025، نترقب سلسلة من الاكتتابات الناجحة، ما يُبرز مكانة المنطقة كمركز مهم لنشاط أسواق رأس المال".

استمرار قوة خطط الإدراج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الرابع وما بعده

لا تزال آفاق الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قوية، حيث تعتزم 19 شركة وصندوقًا من قطاعات مختلفة طرح أسهمها في بورصات المنطقة. وتتصدر المملكة العربية السعودية قائمة نشاط صفقات الاكتتاب المرتقبة، بحصول 13 شركة، منها شركة المسار الشامل للتعليم وشركة الرومانسية، على موافقة هيئة السوق المالية. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تم إدراج شركة أليك القابضة ش.م.ع بنجاح في سوق دبي المالي اعتباراً من 15 أكتوبر 2025.

وفي الدول غير الخليجية، أعلنت شركتا ديار دزاير من الجزائر وغرب بابييه إت كارتون ش.م. من المغرب عن نيتهما الإدراج، بانتظار الموافقات التنظيمية. ويدعم هذا التوجه زخم السياسات المتواصل، وتنوع المشاركة في السوق، والتركيز المتزايد على تكامل جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتستمر هذه العوامل في ترسيخ مكانة المنطقة كوجهة رئيسية لتكوين رأس المال والاستثمار.

المشهد التنظيمي يشهد تحولات إيجابية

جدير بالذكر أن الإصلاحات التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمضي قدماً بالتوازي مع نضج الأسواق الإقليمية. ففي الإمارات العربية المتحدة، باتت القواعد المُحدثة الخاصة بالحوكمة تسمح الآن بالجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وفق شروط محددة، بينما بدأت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية مشاورات حول التعديلات المقترحة على لوائح صناعة السوق وحدود الملكية الأجنبية. وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز السيولة والشفافية وزيادة فرص الحصول على رأس المال.

