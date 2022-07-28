أداء قياسي يشهده النصف الأول من حيث أنشطة قروض الأفراد ومعاملات العملاء

دبي : حقق بنك الإمارات دبي الوطني أعلى أرباح نصف سنوية منذ عام 2019. وسجلت أرباح الربع الثاني أداءً قياسياً حيث وصلت إلى 3.5 مليار درهم، بزيادة 42% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. كما سجل النصف الأول من العام أداءً قياسياً من حيث أنشطة قروض الأفراد ومعاملات العملاء ترافق مع تحسن في الهوامش، مما أدى إلى ارتفاع الدخل بنسبة 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ولاتزال جودة الائتمان عبر كافة مواقع تواجد المجموعة تُظهر تحسناً مع تراجع معدل انخفاض القيمة بنسبة 28%. وقد استندت هذه النتائج على زخم الانتعاش الاقتصادي الذي يعود إلى العام 2021. وبفضل قوة ربحيتها وميزانيتها العمومية، رفعت "موديز" التصنيفات الائتمانية قصيرة وطويلة الأجل للمجموعة. وتعتبر المجموعة اليوم في وضع جيد جداً تحسباً لإرتفاع أسعار الفائدة، كما أنها ستواصل الاستثمار في توسعها الدولي وقدراتها الرقمية لدعم فرص النمو المستقبلي. كما يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بأنه لعب دوراً بارزاً في عملية الطرح الأولي العام لهيئة كهرباء ومياه دبي و"تيكوم"، حيث قدم للعملاء منصة رقمية شاملة بدءاً من التسجيل والاكتتاب وصولاً إلى سداد الدفعات.

أبرز النتائج المالية للنصف الأول من العام 2022

ارتفاع معدل الأداء التشغيلي الذي ترافق مع تحسن مزيج القروض والودائع مع استمرار الطلب الاستثنائي على قروض الأفراد، وتوفر قاعدة تمويل فعالة، والانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر

ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 14.2 مليار درهم بفضل مزيج القروض المحسّن والودائع الأقل تكلفة، كما كان لرفع أسعار الفائدة أثر واضح على تحسن الهوامش.

ارتفاع صافي هامش الفائدة الاسترشادي بمقدار 50 نقطة أساس نتيجة إرتفاع أسعار الفائدة وتحسن الهوامش في دينيزبنك.

لاتزال التكاليف تحت السيطرة ويتم ضبطها بشكل جيد، إذ إن ارتفاع الدخل قد مكّن المجموعة من تسريع وتيرة الاستثمار في التحليلات المتقدمة والشبكة الدولية لتحفيز النمو المستقبلي.

انخفضت مخصصات انخفاض القيمة بشكل كبير بلغت نسبته 28% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ما يعكس عمليات إعادة القيد والتحصيلات القوية وتحسن التوقعات الاقتصادية.

ارتفع صافي الربح بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 5.3 مليار درهم.

ارتفاع ربحية السهم بنسبة 14% لتصل إلى 80 فلساً في النصف الأول من عام 2022، ما يشكل زيادة أساسية بنسبة 57%.

إن قوة بنك الإمارات دبي الوطني تمكّن عملاءه من الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي المتنامي

إجمالي الأصول: ارتفع بنسبة 3% ليصل إلى 711 مليار درهم.

قروض العملاء: ارتفعت بنسبة 1% لتصل إلى 425 مليار درهم مع تحقيق أداء قياسي في النصف الأول من العام من حيث قروض الأفراد وتجدد الطلب على قروض الشركات .

مزيج الودائع: نمت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بواقع 10 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2022، مما يعكس قوة السيولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومما يمكّن المجموعة من الاستفادة من ارتفاعات إضافية في معدلات الفائدة.

جودة الائتمان: تحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة بنسبة 3% لتصل إلى 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2022، على خلفية عمليات إعادة القيد والتحصيلات نتيجة استمرار التعافي الاقتصادي. ولاتزال نسبة التغطية قوية حيث بلغت 133.3%.

رأس المال والسيولة: تعكس نسبة تغطية السيولة البالغة 155% ونسبة الشق الأول من الأسهم العادية البالغة 15.0% قوة الميزانية العمومية للمجموعة والتي يتم استخدامها لتمكين العملاء وخلق فرص جديدة للإزدهار.

يتيح التحول الرقمي لبنك الإمارات دبي الوطني المرونة في تقديم الخدمات الجديدة وتوسيع نطاق المعالجة المباشرة

رفعت "موديز" تصنيفات بنك الإمارات دبي الوطني الائتمانية قصيرة وطويلة الأجل، وذلك تقديراً لإمكانات المجموعة المالية المرنة لمرحلة ما بعد الوباء وزيادة التنويع .

30% من حصة السوق: يمتلك بنك الإمارات دبي الوطني والإمارات الإسلامي ما يقرب من 30% من حصة السوق من حيث الإنفاق باستخدام بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة .

العمليات الدولية: تعمل الإيرادات من العمليات الدولية على تنويع مصادر الدخل، وتمثل 41% من إجمالي الإيرادات.

الطرح الأولي العام: لعب بنك الإمارات دبي الوطني دوراً ريادياً في عملية الطرح الأولي العام لهيئة كهرباء ومياه دبي و"تيكوم"، حيث قدم للعملاء منصة رقمية شاملة أتاحت لهم تجربة اكتتاب سلسة لا ورقية، بدءاً من التسجيل والاكتتاب وصولاً إلى سداد الدفعات.

المبادرات الرقمية: 93% من طلبات المنتجات والخدمات الجديدة أصبحت الآن مؤتمتة بالكامل، مع تحسن بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يلغي الحاجة إلى التدخل اليدوي لما يقرب من 4 ملايين معاملة سنوياً.

الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية: نفخر بدعم حملة "دبي تبادر" للاستدامة، حيث يرعى بنك الإمارات دبي الوطني محطة عامة لإعادة تعبئة المياه، والتي وفرت 91,000 عبوة بلاستيكية مُعدّة للاستخدام لمرة واحدة منذ فبراير 2022.

المواهب: تم إطلاق برنامج المواهب الرقمية الوطنية الذي يمنح مجموعة من المواهب الإماراتية المعرفة العملية في المجالات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، ويدعم استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني:

ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 42% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 3.5 مليار درهم في الربع الثاني من العام 2022، مما يعكس قوة التعافي الاقتصادي الإقليمي ومصادر الدخل المتنوعة للمجموعة .

يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بدوره الريادي في عملية الطرح الأولي العام لهيئة كهرباء ومياه دبي و"تيكوم"، حيث وفر للعملاء منصة رقمية شاملة بدءاً من التسجيل والاكتتاب وحتى سداد الدفعات.

لقد كان من دواعي سرورنا أن تقوم "موديز" برفع تصنيفات بنك الإمارات دبي الوطني الائتمانية قصيرة وطويلة الأجل، وذلك تقديراً لإمكانات المجموعة المالية المرنة وزيادة التنويع خلال مرحلة ما بعد الوباء .

لايزال بنك الإمارات دبي الوطني يتمسك بالتزامه الراسخ بتطوير المواهب الإماراتية. وإلى جانب تعزيز البرنامج الحالي في البنك للخريجين الاماراتيين والذي يستقطب أكثر من 100 خريجاً سنوياً، قمنا بإطلاق "البرنامج الوطني للمواهب الرقمية" الذي يمنح المواهب الإماراتية المعرفة العملية في المجالات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، ويدعم استراتيجية الإمارات للذكاء الإصطناعي 2031 ".

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة:

" حقق بنك الإمارات دبي الوطني نتائج قوية ظهرت من خلال ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 23% ليصل إلى 14.2 مليار درهم، وذلك على خلفية تحسن القروض ومزيج الودائع، فيما كان لرفع أسعار الفائدة أثر واضح على تحسن الهوامش.

حقق بنك الإمارات دبي الوطني نتائج قوية ظهرت من خلال ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 23% ليصل إلى 14.2 مليار درهم، وذلك على خلفية تحسن القروض ومزيج الودائع، فيما كان لرفع أسعار الفائدة أثر واضح على تحسن الهوامش. ساهمت العمليات الدولية بنسبة 41% من إجمالي الدخل في النصف الأول من عام 2022.

ارتفعت القروض الجديدة بشكل كبير لتعكس أداءً قياسياً في النصف الأول من حيث قروض الأفراد وتجدد الطلب على قروض الشركات.

انخفضت مخصصات انخفاض القيمة بشكل كبير بلغت نسبته 28% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ما يعكس تحسن بيئة التشغيل.

93% من طلبات المنتجات والخدمات الجديدة أصبحت الآن مؤتمتة بالكامل، مع تحسن بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يلغي الحاجة إلى التدخل اليدوي لما يقرب من 4 ملايين معاملة سنوياً.

إن هذه النتائج القوية، إلى جانب التوقعات الإيجابية للهوامش، تجعل بمقدورنا تسريع وتيرة الاستثمار في شبكتنا الدولية وقدراتنا الرقمية، ودعم المرحلة التالية من النمو .

وتحدث باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة، قائلاً:

"لقد تمكنا من الحفاظ على زخم نمو جيد في الدخل، وواصلنا الرقابة الصارمة على النفقات، وشهدنا انخفاضاً بوتيرة ثابتة في تكلفة المخاطر .

ارتفع صافي الربح بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 5.3 مليار درهم، وهو ما يتيح استيعاب الأثر الناتج عن التضخم في تركيا.

يواصل القطاع المصرفي الإماراتي الاستفادة من وفرة السيولة، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط. في النصف الأول من العام 2022، كما نمت لدينا أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمقدار 10 مليارات درهم، مما مكّن المجموعة من الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة.

في ضوء الارتفاع الإضافي المتوقع في أسعار الفائدة، إلى جانب تحسن الهوامش في دينيزبنك، تمكنا من رفع صافي هامش الفائدة الاسترشادي الخاص بنا بواقع 50 نقطة أساس.

كما نمت الإيرادات غير الممولة، مدعومة بشكل رئيسي من بنك الإمارات دبي الوطني ودينيزبنك، بالإضافة الى الزيادة في حجم المعاملات والنمو في أعمال العملاء للعملات الأجنبية والمشتقات .

تشكل الميزانية العمومية المتنوعة وقاعدة رأس المال المتينة والأرباح التشغيلية القوية الركائز الأساسية الراسخة لقوة المجموعة.

الأداء التشغيلي

ارتفع إجمالي الدخل للنصف الأول من العام 2022 بنسبة 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 14.2 مليار درهم. كما ارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 16% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة تحسن مزيج القروض والودائع، وكان لرفع أسعار الفائدة أثر واضح على تحسن الهوامش. وأدى نمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى تحسّن تكاليف التمويل، وبرزت الميزانية العمومية في وضع جيد لمواصلة الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة. ارتفع الدخل غير الممول بنسبة 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب زيادة حجم أعمال البطاقات المحلية والدولية، إلى جانب النمو في دخل صرف العملات الأجنبية والمشتقات.

استمرت الرقابة على النفقات والتحكم بها بشكل جيد وهي لاتزال ضمن الحدود المستهدفة. إن نمو الدخل الناتج عن الزيادات في أسعار الفائدة يتيح إمكانية تسريع وتيرة الاستثمار في التحليلات المتقدمة والشبكة الدولية لتحفيز النمو المستقبلي.

انخفضت مخصصات انخفاض القيمة للنصف الأول من العام 2022 بشكل كبير بنسبة 28% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس ارتفاع معدلات التحصيل وإعادة القيد وتحسن ظروف بيئة التشغيل، فيما لاتزال تكلفة المخاطر البالغة 79 نقطة أساس أقل من الحدود المستهدفة من قبل الإدارة.

اتجاهات الميزانية العمومية

ارتفعت القروض بنسبة 1% في النصف الأول من عام 2022، مدعومة بالأداء القوي الذي شهده النصف الأول من حيث تمويلات الإمارات الإسلامي وتمويلات الأفراد والتي نمت بنسبة 11% و 8% على التوالي، إلى جانب ارتفاع قروض دينيزبنك بنسبة 26%.

وتحسن مزيج الودائع في النصف الأول من عام 2022 مترافقاً مع نمو بمبلغ 10 مليارات درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، مما مكن المجموعة من الاستفادة بشكل أكبر من ارتفاع أسعار الفائدة.

وحافظت السيولة على مركزها القوي، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 154.8% وانتهت نسبة القروض إلى الودائع عند 90.8%.

وخلال النصف الأول من العام 2022، تحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة بنسبة 2% لتصل إلى 6.1%، وتحسنت نسبة التغطية لتصل إلى 133.3%، مما يشير إلى استمرار نهج المجموعة التحوطي تجاه إدارة مخاطر الائتمان.

وكما في 30 يونيو 2022، بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في المجموعة 15% ونسبة الشق الأول 16.9% ونسبة كفاية رأس المال 18.0%.

أداء الأعمال

تمكنت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات من تحقيق أداء متميز للنصف الأول توّج بتسجيل أعلى إيرادات وأقوى نتائج على الإطلاق من حيث إصدار القروض وبطاقات الائتمان إلى جانب النمو القياسي في الميزانية العمومية.

استمر زخم الأعمال القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي انعكس من خلال زيادة إصدار القروض للنصف الأول بنسبة 41% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ونمو إصدار بطاقات الائتمان بنسبة 100% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وزيادة الإنفاق باستخدام البطاقات بنسبة 35% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

ارتفعت قروض العملاء لتصل إلى 4.9 مليار درهم، في حين حققت الحسابات الجارية وحسابات التوفير نمواً قياسياً بواقع 15.5 مليار درهم في النصف الأول من العام 2022.

ارتفع دخل الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات بنسبة 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، محرزاً أعلى مستوى أداء له على الإطلاق على أساس نصف سنوي من حيث الإيرادات ودخل الرسوم.

تم طرح بطاقات ائتمان ضيف الاتحاد من بنك الإمارات دبي الوطني والتي توفر بعضاً من أفضل المزايا وفرص الكسب ومكافآت ضيف الاتحاد في السوق، وإبرام شراكة استراتيجية لمدة 5 سنوات مع شركة RSA - لتقديم حلول التأمين العام.

لتقديم حلول التأمين العام. تم إطلاق بوابة الاكتتاب في الطرح الأولي العام لهيئة كهرباء ومياه دبي و"تيكوم" على الموقع الإلكتروني لبنك الإمارات دبي الوطني مع خاصية الدمج في الوقت الحقيقي مع سوق دبي المالي.

قامت الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات بإبرام شراكة استراتيجية مع أبرز الكيانات الحكومية والشركات الرئيسية من خلال التحويل الرقمي للمنصات الخدمية.

تولي دور قيادي في دعم الاكتتاب في عمليات الطرح الأولي العام، من خلال موقع إلكتروني شامل مخصص للاكتتاب والذي يتيح التسجيل الفوري من خلال منصة رقمية فائقة التطور.

تم تطوير وتنفيذ منصة جديدة متطورة لـ ""بزنس أونلاين".

ققزت الربحية بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مدعومة بارتفاع دخل الرسوم وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة.

تحقيق نمو قوي في القروض الجديدة والذي عوض سداد الدفعات التعاقدية الكبيرة.

حققت إدارة الأسواق العالمية والخزينة أداءً قوياً انعكس من خلال نمو صافي دخل الفائدة بنسبة 264%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، خلال النصف الأول من عام 2022، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع الدخل نتيجة تحديد مركز الميزانية العمومية والتحوطات وزيادة دخل الاستثمارات المصرفية.

ارتفاع الدخل غير الممول بنسبة 289% على خلفية الأداء الملحوظ الناتج عن الأسعار والائتمان وتداول العملات الأجنبية.

قدمت وحدات أعمال الخزينة الدولية مساهمة كبيرة انعكست من خلال تحقيق زيادة بنسبة 186% في حصتها في الإيرادات.

ارتفع صافي أرباح الإمارات الإسلامي بنسبة 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 701 مليون درهم نتيجة ارتفاع الدخل وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة، في حين نمت تمويلات العملاء بنسبة 11% للنصف الاول من العام 2022.

بنسبة 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 701 مليون درهم نتيجة ارتفاع الدخل وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة، في حين نمت تمويلات العملاء بنسبة 11% للنصف الاول من العام 2022. ارتفع دخل دينيزبنك بمبلغ 1.4 مليار درهم (42%) وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 6 مليار درهم على خلفية الأداء القوي لعمليات إعادة القيد والتحصيلات وهو ما عوض تسويات التضخم بمبلغ 1.9 مليار درهم.

ملامح مستقبلية

بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، سيوفر ارتفاع أسعار النفط فائضاً في الميزانيات ويقلل من الحاجة إلى إصدار الديون السيادية لهذا العام. وتشير إحصائيات المصرف المركزي بأن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة قد نما بنسبة 8.2% مقارنة بالفترة من العام السابق في الربع الأول من عام 2022، مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط ونمو قوي بنسبة 6% في القطاع غير النفطي، حيث استفادت الدولة من انتعاش قطاع السفر والسياحة، إلى جانب الأثر الإيجابي لمعرض إكسبو 2020 دبي.

أدى التضخم العالمي الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود إلى ارتفاع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً قبل بضعة أشهر فقط. ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس أخرى على الأقل قبل نهاية العام.

شهدت مصر وتركيا طفرة قوية في تدفق الخدمات وعائدات السياحة مع استئناف السفر العالمي، مما يعوض بعض التأثير الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة على العجز في الحساب الجاري.

الجوائز:

جوائز أفضل بنك وأفضل بنك إقليمي – بنك الإمارات دبي الوطني

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة" ضمن جوائز "جلوبال فاينانس لأفضل بنك في العالم لعام 2022"

بنك الإمارات دبي الوطني يحتل المرتبة الثامنة ضمن قائمة مجلة "فوربس" لأفضل 100 شركة مدرجة في الشرق الأوسط لعام 2022

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة "خمسة عقود من النجاح في فئة الخدمات المصرفية" خلال حفل توزيع جوائز مجلة "أرابيان بزنس 2021"

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل ابتكار رقمي في في مجال الخدمات المصرفية للأفراد" خلال قمة وحفل توزيع جوائز "إم إي إيه فاينانس للتكنولوجيا المالية والمصرفية" 2022

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل بنك أجنبي في المملكة العربية السعودية" و"أفضل بطاقة ائتمان في المملكة العربية السعودية" لعام 2021 ضمن جوائز "إنترناشيونال فاينانس"

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص للقطاع المصرفي" خلال معرض وجوائز الذكاء الاصطناعي العالمي

الإمارات دبي الوطني كابيتال تحصد جوائز عالمية من ضمنها:

جائزة "أفضل بنك تمويل مهيكل للعام" و" أفضل بيت تمويل إسلامي للعام" وثمان جوائز لصفقات ضمن جوائز السندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط 2022

جائزة "صفقة العام في المملكة العربية السعودية" و"صفقة العام الهجينة" و"صفقة العام في الكويت" و"صفقة العام السيادية والمتعددة الأطراف" و"صفقة العام في تركيا" من قبل مجلة "إسلاميك فاينانس نيوز" للعام 2022



جوائز التسويق والتواصل الاجتماعي وإشراك العملاء – بنك الإمارات دبي الوطني

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة "العلامة التجارية المصرفية الأكثر قيمة في الإمارات العربية المتحدة" وحل في المرتبة الثالث لجائزة "العلامة التجارية المصرفية الأكثر قيمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بقيمة 3.6 مليار دولار أمريكي حسب التصنيف السنوي لمجلة "ذا بانكر" 2022

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة "التميز في الابتكار في خدمة العملاء" ضمن فئة جوائز الاستراتيجية في حفل توزيع جوائز التميز في تجربة العملاء الرقمية 2022 من قبل مجلة "ذا ديجيتال بانكر"

جوائز الإمارات الإسلامي

"الإمارات الإسلامي" يحصد جائزة "العلامة التجارية المصرفية الأكثر قيمة في الإمارات العربية المتحدة" وحل في المرتبة السادسة لجائزة "العلامة التجارية المصرفية الأكثر قيمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بقيمة 325 مليون دولار أمريكي حسب التصنيف السنوي لمجلة "ذا بانكر" 2022

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نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني:

بنك الإمارات دبي الوطني هو مجموعة مصرفية رائدة في المنطقة.

وتقوم المجموعة بتقديم أعمال مصرفية متميزة للأفراد في الدولة من خلال شبكة فروعها التي تضم 900 فرعاً إضافة الى 4,086 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري في الدولة والخارج، وتعتبر المجموعة اللاعب الرئيسي في مجال الأعمال المصرفية للشركات والأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وتقوم بتقديم خدماتها في مجال الأعمال المصرفية الإسلامية والأعمال المصرفية الاستثمارية والأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.

وتعمل المجموعة في الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا والبحرين وروسيا ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الالكتروني على العنوان: www.emiratesnbd.com.