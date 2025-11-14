أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن البنك التجاري الدولي ش.م.ع ("البنك" أو "CBI") (رمز البنك التجاري الدولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية ISIN: AEC000101019)، وهو أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجه المالية للربع الثالث من عام 2025.

وفي مايلي أبرز النتائج المالية للبنك:

أعلن البنك عن تحقيق أرباح قبل الضرائب بلغت 109 مليون درهم منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، و16 مليون درهم للربع الثالث.

ظل صافي الدخل التشغيلي مستقراً عند 524 مليون درهم .

بلغ صافي دخل الفوائد 291 مليون درهم، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 15% مقارنة بـ 253 مليون درهم. وقد تحقق هذا النمو من خلال إدارة فعالة للميزانية العمومية وتحسين بنية الحسابات الجارية وحسابات التوفير ( CASA )، مما أسهم في رفع هامش صافي الفائدة ( NIM ) من 2.18% في سبتمبر 2024 إلى 2.36% في سبتمبر 2025.

نمت ودائع العملاء بنسبة 4%، حيث ارتفعت من 15.2 مليار درهم إماراتي في 30 سبتمبر 2024 إلى 15.8 مليار درهم إماراتي في 30 سبتمبر 2025. وقد شهدت تركيبة الودائع تحسناً إيجابياً طوال عام 2025، إذ زادت نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 5% سنوياً، مما ساعد البنك التجاري الدولي في الحفاظ على هيكل تمويل مثالي. كما تحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 81%، مما عزز من موقف السيولة لدى البنك.

تحسنت نسبة كفاية رأس المال من 15.8% في 30 سبتمبر 2024 إلى 17.7% في 30 سبتمبر 2025، نتيجة لتحسن وضع حقوق الملكية.

وفي تعليقه على النتائج، قال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: "يُظهر أداؤنا في الربع الثالث تقدمنا المستمر، حيث نعمل على إعادة هيكلة استراتيجيتنا وتطوير أعمالنا على المدى البعيد. بفضل إدارتنا الفعالة للتكاليف وكفاءتنا التشغيلية التي تعزز استقرار أعمالنا الرئيسية، نركز على تعزيز مرونة البنك، مما يهيئ لنا الفرصة لتحقيق نمو مستدام وثابت.

إن التزامنا بتقديم خدمة عملاء استثنائية هو محور استراتيجيتنا، التي ترتكز على أسس قوية وراسخة. ومن خلال نهجنا الذي يركز على العملاء، نتجاوز المعاملات التقليدية ونستمر في تعزيز علاقاتنا، لنقدم خدمة مصرفية مخصصة وملائمة وسريعة الاستجابة لاحتياجات عملائنا المتطورة.

بينما نمضي قدماً، سنستمر في تعزيز الشراكة الفعالة بين الابتكار والأهداف، وذلك لدعم طموحات عملائنا وتعزيز الثقة المستدامة التي تساهم في تحقيق النجاح المستمر على المدى البعيد.

نحن ملتزمون بتنفيذ استراتيجيتنا التحولية على نحو دقيق. مستندين إلى إطار استراتيجي واضح ومعرفة عميقة بالسوق، حيث نقترب من الربع الأخير من العام بثقة محسوبة وعزيمة قوية، مع التركيز على تحقيق قيمة حقيقية لعملائنا والمساهمين على حد سواء".

جوائز البنك التجاري الدولي لعام 2025

المساهمة البارزة في تمكين التكنولوجيا المالية وتطوير بنية المدفوعات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة

الاتحاد العالمي للمصرفيين العرب

الشراكة المستدامة الأكثر ابتكاراً

جوائز ستيفي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

البنك التجاري الأكثر ابتكاراً لعام 2025

جوائز الأعمال في الإمارات العربية المتحدة لعام 2025

جائزة التميز في مجال الابتكارات المصرفية لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025

جوائز الأعمال في الإمارات العربية المتحدة لعام 2025

نبذة عن البنك التجاري الدولي

يُعد البنك التجاري الدولي أحد أبرز المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتخصص في تقديم حلول وخدمات مصرفية مبتكرة مصممة بعناية لتلبية احتياجات العملاء من فئتي الشركات واألفراد، و تمكينهم و مساعدتهم على النمو. تأسس البنك التجاري الدولي عام 1991 ويقع مقره الرئيسي في دبي حيث يقدم مجموعة شاملة و متنوعة من الخدمات، بما في ذلك الحلول المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد و الحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبالاستفادة من قدراته المبتكرة، يوفر البنك التجاري الدولي لعملائه خدمات مصرفية مصممة وفق احتياجاتهم الخاصة لمساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم والاستفادة من كافة إمكاناتهم. البنك التجاري الدولي مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ويخضع لإشراف ورقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وتقديراً لثقافته التي تركز على دعم وتمكين العملاء وجهوده المستمرة لقيادة مشهد الابتكار في القطاع المصرفي، حصل البنك التجاري الدولي على العديد من الجوائز التقديرية المرموقة في مجال التكنولوجيا والخدمات المالية، منها عدة جوائز ستيفي مثل جائزة الشراكة المستدامة الأكثر ابتكاراً، والمساهمة البارزة في تمكين التكنولوجيا المالية وتطوير بنية المدفوعات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة من الاتحاد العالمي للمصرفيين العرب.

وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية أسهم البنك مملوكة لمساهمين إماراتيين، كما أن غالبية أعضاء مجلس إدارته هم من مواطني دولة الإمارات.

