المنامة، مملكة البحرين:

أبرز إنجازات المجموعة حتى الآن:

ارتفع صافي الربح بنسبة ‎ % ‎ 10.69 ليصل إلى 67.24 مليون دولار أمريكي، مدفوعًا بالنمو القوي في الأعمال المصرفية الاستثمارية و التجارية والخزانة والاستثمارات الخاصة.

حقق إجمالي الدخل نموًا بنسبة ‎ % ‎ 9.96 على أساس سنوي خلال الربع الثاني، وبنسبة ‎ % ‎ 7.48 خلال النصف الأول من العام.

ساهمت أنشطة الخزانة والاستثمارات الخاصة بمبلغ 181.17 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2025.

ارتفع إجمالي الأصول بنسبة ‎ % ‎ 12.12 منذ بداية العام ليصل إلى 12.37 مليار دولار أمريكي كما في 30 يونيو 2025.

قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بنسبة ‎ % ‎ 2 من القيمة الاسمية للسهم (0.0053 دولار أمريكي)، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية .

استحوذت المجموعة على نسبة إضافية قدرها ‎ % ‎ 15.63 من أسهم شركة عقارات السيف، لترفع حصتها الإجمالية إلى ‎ % ‎ 27.98 .

استحوذت شركة جي إف إتش بارتنرز، بالشراكة مع شركاء من الولايات المتحدة، على محفظة أصول في قطاع الرعاية الصحية تزيد قيمتها عن 195 مليون دولار أمريكي، حيث تم تأجير معظمها لمستأجرين ذوي تصنيف ائتماني مرتفع.

استثمرت شركة جي إف إتش بارتنرز 190 مليون دولار أمريكي في محفظة من الأصول اللوجستية والصناعية خلال الربع الثاني من عام 2025.

وقّعت شركة جي إف إتش كابيتال شراكة استراتيجية مع شركة العقارات التجارية ش.م.ك.ع (“التجارية”).

استحوذت شركة جي إف إتش كابيتال على أصول وفرص تطوير في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بإجمالي قيمة تبلغ 125 مليون دولار أمريكي.

أطلقت المجموعة مساعدًا ذكيًا متطورًا مدعومًا بتقنية الذكاء الاصطناعي للمحادثة، ما عزز تسجيل العملاء في تطبيق جي إف إتش للاستثمار ووسع نطاق الوصول إلى الفرص الاستثمارية.

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية (ش.م.ب) ("جي إف إتش" أو "المجموعة") رمز التداول في بورصة البحرين: (GFH) اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني ("الربع") والستة أشهر الأولى للسنة المنتهية في 30 يونيو 2025 ("الفترة").

سجلت المجموعة ربحًا صافيًا عائدًا على المساهمين بقيمة 37.10 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من العام بزيادة 10.38% مقارنة بـ 33.61 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024، وذلك نتيجة النمو القوي في الأعمال المصرفية التجارية والأنشطة الخزانة والاستثمارات الخاصة. وبلغت ربحية السهم للربع الثاني 1.06 سنت مقابل 0.93 سنت للربع الثاني من عام 2024 بزيادة 13.98%. بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين 51.7 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من العام 2025، مقابل 31.41 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024، بزيادة قدرها 64.62%. بلغ إجمالي الدخل للربع الثاني من عام 2025 ما مقداره 186.12 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 169.26 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024 بزيادة قدرها 9.96%. وبلغ صافي الربح الموحد للربع الثاني 39.02 مليون دولار أمريكي مقابل 37.55 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024 بزيادة قدرها 3.91%. بلغ إجمالي المصروفات للربع الثاني 91.91 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 74.69 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 23.05%.

هذا وأعلنت المجموعة عن تسجيل ربحًا صافيًا عائدًا على المساهمين بقيمة 67.24 مليون دولار أمريكي خلال الستة شهور الأولى من عام 2025 بزيادة 10.69% مقارنة بـ 60.75 مليون دولار أمريكي في ذات الفترة من عام 2024، وذلك في انعكاس للنمو المستدام في الخدمات المصرفية الأساسية والمساهمات المحسنة من أنشطة الخزانة والاستثمارات الخاصة. وبلغت ربحية السهم للنصف الأول من العام 1.93 سنت مقابل 1.171 سنت للفترة ذاتها من عام 2024 بزيادة 12.87%. بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين 78.91 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة الأولى من العام، مقارنةً بـ 67.31 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2024، بزيادة قدرها 17.23%. بلغ إجمالي الدخل للستة أشهر الأولى من عام 2025 ما مقداره 357.07 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 332.32 مليون دولار أمريكي لذات الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 7.48%. وبلغ صافي الربح الموحد للنصف الأول من العام 69.72 مليون دولار أمريكي مقابل 67.90 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2024 بزيادة قدرها 2.68%. وبلغ إجمالي المصروفات للنصف الأول من هذا العام 181.35 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 163.87 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 10.67%.

بلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين 1,002.60 مليون دولار أمريكي في 30 يونيو 2025 بارتفاع بلغ 2.21% من 980.94 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2024، في حين ارتفع إجمالي أصول المجموعة بنسبة 12.06% ليصل إلى 12.36 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2025 مقارنة بـ 11.03 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2024.

وصل حجم الأصول التي تديرها المجموعة إلى اكثر من 23.75 مليار دولار أميركي، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

يمكن الاطلاع على البيانات المالية الكاملة للمجموعة من خلال الموقع الإلكتروني: https://www.bahrainbourse.com/. يتم تداول أسهم جي إف إتش تحت الرمز "GFH" في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة البحرين، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي.

السيد عبدالمحسن راشد الراشد

رئيس مجلس الإدارة، مجموعة جي إف إتش المالية

"يسرنا أن نعلن عن النتائج المالية للمجموعة للربع الثاني والنصف الأول من عام 2025، والتي تعكس قوة نموذج أعمالنا المتنوع. فقد أسهم النمو الواسع في أنشطة الأعمال المصرفية التجارية والاستثمارية، إلى جانب تحسن مساهمات أنشطة الخزانة والاستثمارات الخاصة، في تحقيق ربحية أعلى وأرباح مستقرة، مدعومة بإدارة حصيفة للمخاطر وسيولة قوية ومركز رأسمالي متين.

ومع تطلعنا إلى المستقبل، نعمل على توسيع منصاتنا في قطاعي الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، وتعزيز حضورنا في دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، وترسيخ استثماراتنا الاستراتيجية، مثل استثمارنا في شركة عقارات السيف. كما سيواصل الاستثمار في القدرات الرقمية وتعزيز الحوكمة دعم النمو المنضبط وتوظيف رأس المال بشكل انتقائي وتحقيق تخارجات ذات قيمة، بما يهيئ مجموعة جي إف إتش لتقديم عوائد مستدامة والحفاظ على مكانتها كشريك موثوق لمساهمينا الكراك وأصحاب المصلحة."

السيد هشام الريس

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، مجموعة جي إف إتش المالية

" نفخر اليوم بالإعلان عن نتائج تعكس استمرار الزخم التشغيلي عبر مختلف قطاعات المجموعة. فقد حققنا في النصف الأول من عام 2025 زيادة في دخل التمويل وتدفقات أقوى من الاستثمارات الخاصة والأرباح الموزعة وتحسنًا ملحوظًا في أداء الخزانة. كما شددنا الانضباط في ضبط التكاليف بالتوازي مع الاستثمار في البيانات والتحول الرقمي وإطلاق مساعد محادثة متطور، مما يساهم في تسريع عملية تسجيل العملاء في تطبيق جي إف إتش للاستثمار ويوسّع من نطاق وصول المستثمرين إلى منصاتنا، مدعومين بجودة أصول قوية وسيولة مستقرة.

وبالنظر إلى النصف الثاني من العام، سنقوم بتوظيف رأس المال بشكل انتقائي في قطاعات الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية من خلال صناديقنا في الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز شراكتنا مع شركة "التجارية"، والمضي في عمليات التخارج المنضبطة لإعادة تدوير رأس المال. كما سنواصل تعزيز تنوع مصادر التمويل، والسيولة وآليات الحد من المخاطر، مع توسيع حضورنا في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويظل تركيزنا منصبًا على تنمية الدخل المتكرر وتقديم عوائد ثابتة وريادية في السوق، ضمن إطار حوكمة صارم وتفاعل فعّال مع جميع الأطراف."

أبرز إنجازات وحدات الأعمال:

قدمت المجموعة أداء ومساهمات جيدة عبر خطوط أعمالها الأساسية خلال الربع الثاني من عام 2025.

إدارة الاستثمار:

عزّزت مجموعة جي إف إتش حصتها في شركة عقارات السيف ش.م.ب، إحدى الشركات الرائدة في التطوير العقاري وإدارة المراكز التجارية في مملكة البحرين، لترتفع حصتها الإجمالية إلى 27.98%. ويأتي هذا التحرك الاستراتيجي في اتساق مع محفظة استثمارات المجموعة المتنامية، بهدف خلق قيمة إضافية للمساهمين ضمن المحافظ العقارية العاملة في القطاع نفسه.

وقّعت شركة جي إف إتش كابيتال (" GFHC ")، التابعة لمجموعة جي إف إتش ويقع مقرها في المملكة العربية السعودية، شراكة استراتيجية مع شركة العقارات التجارية ش.م.ك.ع ("التجارية")، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في دولة الكويت. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى "التجارية" دور المستشار الفني لأحد صناديق الخدمات اللوجستية التابعة لجي إف إتش كابيتال، كما ستتاح لها فرصة الاستفادة من استثمارات المجموعة المتنامية في قطاع المستودعات والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج بشكل عام.

استحوذت شركة جي إف إتش كابيتال أيضًا على أصول وفرص تطوير في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بإجمالي قيمة قدره 125 مليون دولار أمريكي. وتشمل الأصول في المملكة العربية السعودية مستودعًا مؤجرًا بالكامل في جنوب الرياض.

استحوذت شركة جي إف إتش بارتنرز(" GFHP ")، الذراع العالمية لإدارة الأصول العقارية التابعة لمجموعة جي إف إتش والتي يقع مقرها في مركز دبي المالي العالمي، بالشراكة مع شركاء في الولايات المتحدة، على محفظة من الأصول الصحية عالية الجودة تزيد قيمتها على 195 مليون دولار أمريكي، مؤجَّرة معظمها لمستأجرين ذوي تصنيف ائتماني استثماري. وتقع هذه الأصول في ولايات تكساس وأريزونا وكولورادو.

استثمرت شركة جي إف إتش بارتنرز 190 مليون دولار أمريكي في محفظة من الأصول اللوجستية والصناعية خلال الربع الثاني من عام 2025. تضم المحفظة منشأة لتصنيع الألياف الضوئية يتضمن عدة مرافق لوجستية للنقل مصممة لاستخدامات متنوعة، مثل صيانة الشاحنات ومواقف المركبات والتخزين الخارجي.

الأعمال المصرفية التجارية:

حقق ذراع المجموعة للخدمات المصرفية التجارية – خليجي بنك، أداءً أقوى خلال النصف الأول من العام، حيث ارتفع صافي الربح العائد إلى المساهمين بنسبة 9.26% ليصل إلى 14.93 مليون دولار أمريكي، مدعومًا بزيادة الدخل من عقود التمويل وتحسين جودة الأصولوايضا بسبب تطوير منصاتها الإلكترونية وتطبيق برامج رقمية مبتكرة وتوسيع باقة المنتجات المصرفية.

ارتفع إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين خلال فترة الستة أشهر بنسبة 26.75%.

توسعت الميزانية العمومية في النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 9.03%، واستثمارات الصكوك بنسبة 9.88%، وعقود التمويل بنسبة 13.46%.

الخزانة والاستثمارات الخاصة:

بلغت مساهمات أنشطة الخزانة والاستثمارات الخاصة للمجموعة 118.55 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2025، ليرتفع إجمالي المساهمات في النصف الأول من العام إلى 181.17 مليون دولار أمريكي.

بلغ دخل محفظة التمويل والخزانة 81.68 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2025 (144.11 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام).

بلغ دخل الاستثمارات الخاصة 59.75 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2025.

أبرز النقاط المتعلقة بالجوانب البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG):

نفذت المجموعة استراتيجيتها الخاصة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة بفعالية من خلال تنفيذ مبادرات رئيسية في الربع الثاني، والتي اشتملت على:

تعزيز الأثر الاجتماعي من خلال الشراكات التعليمية: تعاونت مجموعة جي إف إتش مع مؤسسة دبي العطاء لدعم مبادرة "جهز حقيبة لبداية جديدة"، حيث جرى تجهيز 2,000 حقيبة مدرسية للطلبة من الأسر محدودة الدخل في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعكس التزام المجموعة بدعم التعليم الشامل وتشجيع العمل التطوعي.

الإشادة بالدور القيادي والإبداعي للمجموعة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG): تم تصنيف جي إف إتش من بين أفضل ثلاث مؤسسات في الأداء على مؤشر LSEG، وأدرجت ضمن قائمة أفضل 50 شركة في مملكة البحرين، كما كانت أول بنك استثماري في دول مجلس التعاون الخليجي يطلق مساعدًا ذكياً للمحادثة ضمن تطبيقه الاستثماري.

نبذة حول مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب:

مجموعة جي إف إتش المالية هي مؤسسة مرخصة كبنك إسلامي متخصص في الخدمات المصرفية بالجملة من قبل مصرف البحرين المركزي، ويقع مقرها الرئيسي في مبنى جي إف إتش هاوس، صندوق بريد 10006، الواجهة البحرية المنامة، مملكة البحرين. وتعتبر المجموعة واحدة من المؤسسات المالية المعروفة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل أنشطتها إدارة الأصول، وإدارة الثروات، والأعمال المصرفية التجارية والتطوير العقاري. تركز عمليات المجموعة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. أسهم جي إف إتش مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي.

