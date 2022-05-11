· بلغت أرباح الربع الأول لعام 2022 3.55 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 136٪ عن الربع الأول من عام 2021.

· بلغ إجمالي أصول الربع الأول 96.04 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 8٪ عن ديسمبر 2021.

أبوظبي: أعلنت الشركة العالمية القابضة للاستثمار (ش.م.ع)، ومقرها أبوظبي، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2022.

مدفوعة بالنمو في جميع الشركات التابعة، سجلت الشركة العالمية القابضة أرباحًا بلغت 3.55 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2022، مقارنة بأرباح قدرها 1.5 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2021، إلى جانب إيرادات بلغت 10.49 مليار درهم إماراتي؛ بينما بلغ إجمالي الأصول 96.04 مليار درهم.

وتواصل الشركة العالمية القابضة تنفيذ خططها الاستراتيجية للنمو، وتوسيع محفظتها لتشمل 323 شركة تابعة، بزيادة قدرها 196٪ عن 109 في الربع الأول من عام 2021. وبالتالي، يبلغ عدد العاملين الآن 22،345 موظفًا، بزيادة تزيد عن 194٪ منذ الربع الأول العام الماضي.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: "يعكس أداء هذا الربع الأول مرونة محفظتنا متعددة الأعمال على الرغم من التقلبات المستمرة في السوق العالمية. لا أحد محصنًا، لكننا قمنا بتحصين أعمالنا وبنيناها بطريقة نضمن استمرارها في النمو خلال فترات اقتصادية غير مسبوقة؛ وما زلنا نركز بشكل مباشر على تسريع النمو من خلال تعزيز أعمالنا الأساسية وتوسيع وجودنا في القنوات عالية النمو. "

كما اظهرت الشركات الثماني المدرجة التابعة للشركة العالمية القابضة للاستثمار عوائد قوية على الدوام للمساهمين، مما أدى إلى تحقيق مكاسب بنسبة 20٪ لكل سهم من أسهم الشركة العالمية القابضة للاستثمار بارتفاع من 0.73 فلس في الربع الأول من عام 2021 إلى 0.88 فلس في الربع الأول من عام 2022.

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عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، كجزء من مبادرة لتنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة، والتزامًا بـ "رؤية أبوظبي 2030"، تسعى الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة مع أكثر من 21,600 موظف. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 25 كياناً، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة والترفيه، ورأس المال.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ومع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإعادة تحديد السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

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