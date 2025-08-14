مدينة الكويت – أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن ارتفاع قياسي في أرباحها التشغيلية في النصف الأول من عام 2025 لتصل إلى 88.7 مليون دينار كويتي (290.5 مليون دولار)، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 9.9% بالمقارنة مع 80.8 مليون دينار كويتي (264.6 مليون دولار) للفترة المقابلة من العام الماضي. كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية خلال الأشهر الستة الأولى بنسبة 6% لتصل إلى 769.1 مليون دينار كويتي (2.52 مليار دولار)، بالمقارنة مع 725.5 مليون دينار كويتي (2.38 مليار دولار) للفترة المقابلة من العام الماضي.

ويعكس هذا الارتفاع تحسن الأداء في قطاعي الخدمات اللوجستية والنفطية، بالإضافة إلى النتائج المستقرة في قطاع البنوك والمواد الغذائية والتعليم والعقار.

وحققت شركة المشاريع صافي ربح قدره 10.2 مليون دينار كويتي (33.4 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2025 بالمقارنة مع 11.2 مليون دينار كويتي (36.7 مليون دولار) في نفس الفترة من 2024. وبلغت ربحية السهم للفترة 1.3 فلس (0.43 سنت أمريكي).

وبلغت الأرباح التشغيلية خلال الربع الثاني من العام (الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2025) 38.4 مليون دينار كويتي (125.7 مليون دولار أمريكي) بالمقارنة مع 37.0 مليون دينار كويتي (121.3 مليون دولار) المسجلة في الفترة المقابلة من عام 2024. أما صافي الربح للربع الثاني فقد بلغ 5.0 مليون دينار كويتي (16.4 مليون دولار أمريكي) بالمقارنة مع 5.3 مليون دينار كويتي (17.4 مليون دولار) للفترة المقابلة من عام 2024. كما بلغ إجمالي الإيرادات من العمليات في الربع الثاني من العام 385.5 مليون دينار كويتي (1.26 مليار دولار) بزيادة قدرها 3.2% بالمقارنة مع 373.7 مليون دينار كويتي (1.22 مليار دولار) لنفس الفترة من عام 2024. كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 2.5% لتصل إلى 649.7 مليون دينار كويتي (2.13 مليار دولار) بالمقارنة مع 633.9 مليون دينار كويتي (2.08 مليار دولار) في نهاية 2024.

أما حجم الأصول المجمّعة للشركة فقد بلغت 13.5 مليار دينار كويتي (44.2 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من 2025، مرتفعة من 13.0 مليار دينار كويتي (42.6 مليار دولار) المسجلة في نهاية عام 2024.

وبهذه المناسبة قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح "يعكس ارتفاع أرباحنا التشغيلية بنسبة 10% وإيراداتنا التشغيلية بنسبة 6% نجاح استراتيجيتنا التي تركز على تعزيز الأداء التشغيلي والمالي لشركاتنا الرئيسية، ويتضح ذلك من خلال النتائج التشغيلية القوية عبر قطاعاتنا الرئيسية، بما في ذلك البنوك والمواد الغذائية والخدمات النفطية واللوجستية والعقار والتعليم. تؤكد هذه النتائج على التزامنا المستمر بدفع النمو وخلق قيمة طويلة الأمد لأصحاب المصالح".

لمحة موجزة عن شركة مشاريع الكويت:

تأسست شركة مشاريع الكويت (القابضة) – كيبكو – عام 1975، وهي شركة استثمارية قابضة تعمل في جميع دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تتمثل رؤيتنا أن نكون شركة استثمارية رائدة في أسواقنا الرئيسية، قادرة على التكيّف، وتحقق عائداً مستداماً في القطاعات ذات الأهمية لمجتمعنا في الحاضر والمستقبل. كما ترتكز استراتيجيتنا على إعادة ترتيب وتوازن محفظة استثماراتنا، وتعزيز الأداء التشغيلي والمالي لشركاتنا الرئيسية، وتقوية هيكل رأس المال للشركة.

تعد شركة المشاريع شركة متعددة القطاعات تركز على الخدمات المالية، وتشمل الخدمات المصرفية التجارية وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية، بالإضافة إلى قطاع الغذاء والبتروكيماويات والخدمات النفطية وقطاع العقار والرعاية الصحية والتعليم والخدمات اللوجستية.

سعر الصرف المستخدم هو 0.30535 دينار كويتي لكل دولار أمريكي واحد

