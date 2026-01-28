مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 7% نقدى و 7% منحة

نمو إجمالى الاصول بنسبة 9% إلى 10.2 مليار دينار كويتى

عبدالعزيز الشايع:

أداء مالى وتشغيلى متميز يعكس كفاءة الإدارة ووضوح الرؤية

نواصل البناء على أسس قوية لتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين

عادل الماجد:

ارتفاع الحصص السوقية تعكس ثقة العملاء في نموذج أعماله وتميز خدماته.

نستثمر في التكنولوجيا لدعم الأداء وتحقيق قيمة مضافة

أعلن بنك بوبيان نتائجه المالية للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2025، محققاً أرباحاً صافية بلغت 100.5 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 4 % مقارنة بـ 2024.

وبلغت الأرباح قبل الضرائب 118 مليون دينار كويتي بنمو 17%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت ربحية السهم 21.4 فلس. فيما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 7% نقداً و7% أسهم منحة.

وخلال ذات الفترة ارتفعت أصول البنك إلى 10.2 مليار دينار كويتي بزيادة 9% عن العام الماضي، كما بلغت محفظة التمويل 7.7 مليار دينار كويتي بنمو 11%، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 133 مليون دينار كويتي بزيادة 11 %، وارتفعت الحصة السوقية للبنك من التمويل المحلي إلى12.3%.

نمو مستدام

وفي تعليقه على النتائج المالية للبنك، قال رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع إن ما حققه بنك بوبيان خلال 2025 جاء ترسيخاً لمسارنا الإستراتيجي للمحافظة على تحقيق النمو المستدام وتعزيز حضور المجموعة في قطاع الصيرفة الإسلامية محلياً وإقليمياً.

وأضاف الشايع أن "بوبيان" واصل تسجيل نمو متوازن في مختلف مؤشرات الأداء الرئيسية، مدعوماً بكفاءة الادارة التنفيذية ومرونة نموذج الأعمال، وجودة إدارة المخاطر، ما يرسّخ موقعه كأحد البنوك الإسلامية الرائدة وتعزيز ثقة المساهمين والعملاء.

وأوضح الشايع أن توظيف القواعد الجديدة التي أطلقتها إستراتيجية "بوبيان 2028" يمضي بثبات عبر محاورها الأربعة الرئيسية، التي تشمل التوسع محلياً وإقليمياً، مدفوعة بتطوير الحلول الرقمية المبتكرة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستدامة، مؤكداً أن الاستثمار في الكفاءات البشرية والتكنولوجيا المتقدمة سيبقى حجر الزاوية في مسيرة البنك خلال السنوات المقبلة، لتحقيق فعالية طويلة الأمد سواء في النتائج المالية أو الأصول.

وقال الشايع: "ثقتنا كبيرة في أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاحات بفضل التزامنا بالابتكار والاستثمار في العنصر البشري، وترسيخ ثقافة العمل المؤسسي التي تضع التميز والتجديد في صميم كل ما نقوم به."

ونوه الشايع إلى أن نتائج "بوبيان" عن 2025 تؤكد تمتع البنك بكفاءةٍ تشغيلية عالية، إلى جانب قدرته على التعامل مع المخاطر، مبيناً أن إستراتيجية "بوبيان" للنمو المستدام عززت الاستفادة من جميع الفرص المتاحة، مع الحرص على الإدارة الرشيدة للموارد وزيادة معدلات الربحية والإلتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية.

تنويع مصادر التمويل

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بوبيان عادل الماجد إن نجاح "بوبيان" في المحافظة على النمو المستدام في 2025 رغم جميع التحديات الجيوسياسية التي أثرت على الأسواق عالمياً ومحلياً، إلى جانب ارتفاع الحصص السوقية تعكس ثقة العملاء في نموذج أعماله وتميز خدماته.

وأشار إلى أن الأداء المالي المميز للبنك في 2025 جاء مدعوماً بالتنفيذ الفعال للاستراتيجية التشغيلية والتركيز على تطوير المنتجات والخدمات المصرفية وتعزيز تجربة العملاء ، مع الاستثمار في رأس المال البشري الوطني .

وأضاف أن "بوبيان" استمر في تحقيق النمو خلال عام 2025، مستنداً إلى نموذج تشغيل يتمتع بالقوة والمرونة، واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة والتنافسية، مع خفض التكاليف والحفاظ على جودة الائتمان ما يعكس قدرته على التكيف والتعامل مع مختلف الأوضاع المتغيرة بمرونة وديناميكية.

وأوضح أن "بوبيان" واصل خلال 2025 تنفيذ إستراتيجية تنويع مصادر التمويل كأحد محركات النمو الرئيسية، مشيراً إلى إصدار صكوك أولية بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات، إلى جانب تدشين برنامج شهادات إيداع بقيمة ملياري دولار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يعزز استقرار السيولة ويدعم خطط التوسع المستقبلية.

وأضاف الماجد أن الإقبال القوي من المستثمرين على هذه الإصدارات يعكس ثقة الأسواق في قوة المركز المالي لـ "بوبيان"، واستدامة أدائه، وقدرة البنك على إدارة المخاطر بكفاءة عالية، فضلاً عن ترسيخ مكانته المؤثرة في الأسواق المالية الإسلامية إقليمياً وعالمياً.

وأعرب الماجد عن تقديره لمجلس الإدارة، مثمناً دور الجهات الرقابية في دعم القطاع المصرفي. كما أشاد بجهود الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين وكل الشركاء وأصحاب المصلحة لدورهم في المحافظة على ريادة بوبيان وتعزيز مكانته محلياً وإقليمياً وعالمياً.

نموذج أعمال متكامل

وواصل "بوبيان" خلال 2025 تعزيز نموه في مختلف القطاعات، مستفيداً من نموذج أعمال متكامل يجمع بين الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والحلول الرقمية، والخدمات الاستثمارية، بما يمنحه مرونة عالية في مواجهة تقلبات الأسواق وقدرة على اقتناص فرص النمو. وانعكس هذا النمو في ارتفاع الحصة السوقية للبنك في التمويل المحلي، إلى جانب نمو قاعدة العملاء، وتوسع محفظة المنتجات والخدمات، وتحسن مستويات الربحية التشغيلية، في وقت تشهد فيه الأسواق الإقليمية تنافساً متزايداً.

جوائز وتقديرات عالمية

تُوّج الأداء المالي والتشغيلي لـ "بوبيان" بسلسلة جوائز عالمية أكدت ريادة البنك الرقمية وجودة خدماته المصرفية، وفي مقدمتها جوائز أفضل بنك إسلامي في العالم والشرق الأوسط والكويت في الخدمات المصرفية الرقمية من مؤسسة "غلوبل فاينانس العالمية."

وعلى المستوى المحلي، واصل "بوبيان" ترسيخ مكانته كأفضل بنك إسلامي في الكويت من مؤسسات مثل غلوبل فاينانس وميد العالميتين، إلى جانب احتفاظه بلقب الأفضل في خدمة العملاء على مستوى الكويت من سيرفس هيرو، وغيرها من الجوائز المرموقة في المسؤولية المجتمعية، والخدمات المصرفية الخاصة والرقمية لقطاع الأعمال، والتمويل، والبطاقات إلى جانب الموارد البشرية من كبرى المؤسسات العالمية.

من الرقمنة إلى الذكاء الاصطناعي المؤسسي

شهد 2025 انتقال "بوبيان" من مرحلة الرقمنة إلى الذكاء الاصطناعي المؤسسي، من خلال إطلاق برنامج " “AI-Driven Transformation بالتعاون مع "مايكروسوفت"، لبناء منصة خدمات مصرفية قائمة على الذكاء الاصطناعي داخل بيئة آمنة ومتوافقة مع تعليمات بنك الكويت المركزي.

كما أطلق "بوبيان" مجموعة متقدمة من الحلول الرقمية للشركات، أعادت تعريف تجربة المديرين الماليين ومسؤولي الخزينة، ومنحتهم قدرة أكبر على التخطيط، والتحليل، والتنفيذ بسرعة وكفاءة أعلى، مع تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية والنماذج التقليدية.

وفي قلب هذا التحول جاء تطوير "مساعد"، أول مساعد رقمي ذكي في تطبيق مصرفي كويتي، بعد دمجه بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب تطوير نموذج ذكاء اصطناعي يقوم بفهم اللهجة الكويتية، ويحلل المكالمات الصوتية ومشاعر العملاء، بما يمنح «بوبيان» قدرة غير مسبوقة على فهم تجربة العميل واتخاذ قرارات مبنية على بيانات حقيقية.

دعم الشركات الناشئة وتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية

استمر "بوبيان" في دوره المحوري لدعم الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية، من خلال إطلاق برنامج"Banking as a Service (BaaS)"، الذي يوفر البنية التحتية اللازمة لابتكارات الشمول المالي والخدمات الرقمية.

كما عزز شراكاته النوعية مع شركات مثل "ديمة الكويت" في مجال BNPL ، و"سبير" في خدمات المصرفية المفتوحة، إلى جانب "هولستك للاستشارات"، بما يسهم في بناء بيئة مالية رقمية أكثر تطوراً في الكويت والمنطقة.

علاوة على ذلك، تم تطوير منظومة خدماته لعملاء المصرفية للأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إطلاق حلول مصرفية رقمية وتحديثات تشغيلية صُممت لتواكب احتياجاتهم وتدعم كفاءة أعمالهم، وتُسهم في تسريع عمليات التحصيل والإدارة المالية، بما يساعدهم على النمو والتوسع بثقة أكبر.

ريادة مجتمعية وتمكين الكفاءات

وعلى مستوى رأس المال البشري، ركزت إستراتيجية الموارد البشرية خلال 2025 على التطوير وإعداد القيادات وبناء مهارات المستقبل، إلى جانب تعزيز بيئة عمل صحية ومحفزة تدعم الأداء العالي والانتماء المؤسسي.

كما واصل "بوبيان" تطوير نهجه في المسؤولية المجتمعية عبر برامج تستهدف تمكين الشباب، دعم المبادرين، نشر الثقافة المالية، وتعزيز الاستدامة البيئية والصحية، بما يعكس دوره كمؤسسة مالية تسهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية والمجتمعية في الكويت.

أهم المؤشرات المالية لبنك بوبيان

المبالغ بالمليون د.ك

التغير 2024 2025 المؤشــر 17% 101 118 الربح قبل الضرائب 11% 120 133 الأرباح التشغيلية 4% 96.8 100.5 صافي ربح السنة 11% 6,924 7,680 محفظة التمويل 9% 9,377 10,201 إجمالي الأصول 8% 7,424 7,997 ودائع العملاء

