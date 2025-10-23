الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت شركة ميراك كابيتال، وهي شركة استثمارية سعودية مرخصة من هيئة السوق المالية، عن استثمار استراتيجي بقيمة 100 مليون ريال سعودي (26.7 مليون دولار امريكي) في شركة أرسان، الرائدة في تشغيل البنية التحتية لمواقف السيارات والتنقل الذكي في المملكة.

يمثل هذا الاستثمار خطوة رئيسية نحو تحديث البنية التحتية في المملكة وتحسين كفاءة التنقل داخل المدن عبر التقنية وأتمتة آليات التشغيل، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة واستدامة المدن.

تأسست شركة أرسان في عام 2017، وتدير اليوم أكثر من 270 موقعًا نشطًا، كما تعاملت مع أكثر من 10 ملايين مركبة في جميع أنحاء المملكة، مما يجعلها أكبر شبكة مواقف ذكية في السعودية. وتعمل أنظمتها المعتمدة على إنترنت الأشياء والمدفوعات الرقمية على تحسين تدفق حركة السيارات، وتقليل الازدحام، وتعزيز سهولة الوصول في قطاعات متعددة تشمل المراكز التجارية والرعاية الصحية والطيران والضيافة.

وبدعم من ميراك كابيتال، تعتزم أرسان توسيع قدراتها التقنية والبيانية، والاستعداد للمشاركة في المشروعات الضخمة والفعاليات الوطنية الكبرى. كما تخطط الشركة للتوسع في شبكات مواقف البلديات -العامة- عبر أنظمة متصلة توفر بيانات لحظية حول توفر المواقف وحركة المرور، مما يسهم في تسريع التحول نحو بنية تنقل رقمية متكاملة في المملكة.

يسهم دور أرسان أيضًا في خلق القيمة الاقتصادية للمؤسسات والمستخدمين على حد سواء. فمن خلال منصتها الرقمية، تحوّل أرسان مواقف السيارات إلى مراكز بيانات مدرّة للإيرادات لأصحاب العقارات، وتوفر تجربة سلسة عبر وسائل الدفع الرقمية للزوار، مما يجعل التنقل أكثر سهولة واعتمادية.

كما أسهمت منظومة أرسان في خلق فرص اقتصادية جديدة ضمن الاقتصاد التشاركي المتنامي في المملكة، حيث مكّنت من خلال تقنياتها شبكة من العاملين الميدانيين ومزودي خدمات التنقل من المشاركة في قطاع التنقل الذكي المتطور، دعمًا لجهود توليد الوظائف وتعزيز القيمة المحلية بما يتماشى مع رؤية 2030.

صرّح محمود غلمان، رئيس مجلس إدارة أرسان: "منذ البداية، كان هدف أرسان هو تمكين النمو الاقتصادي عبر الفرص، ليس فقط من خلال بناء التقنية، بل بتمكين الأفراد الذين يحركون مدننا. هذا الاستثمار سيسمح لنا بتوسيع نطاق رسالتنا وتعزيز مساهمتنا في الاقتصاد الوطني."

ومن جهته قال مهند الفايز، الشريك ورئيس تكوين رأس المال في ميراك كابيتال: "استثمارنا في أرسان يعكس توجه ميراك بأن التقنية والبنية التحتية يمكن أن تتكاملا لإحداث أثر ملموس وذلك من خلال دعم القطاعات الوطنية ذات الأولوية وتوسيع آفاق الفرص أمام الكفاءات السعودية."

من خلال هذه الشراكة، تعمل ميراك كابيتال وأرسان على إعادة تعريف دور مواقف السيارات في منظومة التنقل في المملكة، وتحويلها من مساحات ثابتة إلى محاور ديناميكية غنية بالبيانات تُحسن العمليات وتقلل الازدحام وتعزز جودة الحياة اليومية. ويؤكد هذا الاستثمار على استراتيجية ميراك كابيتال في دعم الشركات الوطنية الواعدة في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للمملكة.

عن ميراك كابيتال

تُعد ميراك كابيتال شركة استثمار سعودية متعددة الاستراتيجيات، تركّز على الفرص الاستثمارية عالية النمو عبر مراحل وقطاعات متنوعة. تستثمر ميراك كابيتال في فئات الأصول البديلة بما في ذلك رأس المال الجريء، والملكية الخاصة، والائتمان الخاص، وهي شركة مرخّصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية منذ عام 2018.

وتتعاون ميراك مع روّاد الأعمال والمؤسسات التي تقود التحول وتفتح أسواقًا جديدة وتمكّن النمو المستدام، في بيئة يُصاغ فيها مستقبل الأعمال من خلال الابتكار، والمعرفة، وروح الريادة.

نبذة عن شركة أرسان

تأسست شركة أرسان في عام 2017، وهي المزوّد الرائد في المملكة العربية السعودية لحلول المواقف الذكية والتنقّل. وتعمل الشركة على دمج تقنيات متقدمة مثل التعرّف على لوحات المركبات والمدفوعات الرقمية ونظام تشغيل المواقف (Parking OS) المطوَّر داخليًا، بهدف تحديث وتحسين البنية التحتية للمواقف في مختلف مناطق المملكة.

ومع أكثر من 270 موقعًا نشطًا وأكثر من 10 ملايين مركبة تم خدمتها، تواصل أرسان توسيع نطاق عملياتها في المواقف على الطرق، وخارج الطرق، وخدمات الاصطفاف، مما يمكّن البلديات والمطورين والشركات من تقديم تجارب تنقّل حضرية أكثر ذكاءً وكفاءة.

