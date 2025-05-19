أبوظبي – أعلنت "سلال"، الشركة الرائدة في مجال المنتجات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي، عن توقيع شراكة استراتيجية مع مجموعة "شوقوانغ" الصينية، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تطوير بذور الخضراوات والمحاصيل غير الموسمية وذلك بحضور كل من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة.

ويهدف هذا التعاون إلى إطلاق مشروع طموح يتم من خلاله استثمار أكثر من 120 مليون درهم لإنشاء مجمع ذكي للتقنيات الزراعية في منطقة العين، على مساحة تقارب 100,000 متر مربع. مما يُشكل نقلة نوعية في مسيرة قطاع الزراعة في دولة الإمارات والمنطقة. وسيعتمد المشروع على احدث التقنيات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتعزيز الدقة والكفاءة، وتقديم ابتكارات وحلول ذات اثر مستدام عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الزراعية.

وسيعتمد المشروع الجديد على نموذج مجموعة شوقوانغ "SVG" المتطور في تصميم البيوت الزراعية المحمية، مع تعديلات خاصة تناسب الظروف المناخية في دولة الإمارات. ويشمل ذلك إنشاء بيوت زجاجية ذكية تعتمد على الطاقة الشمسية، وأخرى بتقنيات الأغشية الرقيقة، بالإضافة إلى بيوت زجاجية شمسية واسعة الامتداد.

ويمتاز المشروع بتكامله من خلال احتوائه على منظومة بيئية متكاملة، تشمل جميع مراحل سلسلة القيمة الزراعية؛ بدءاً من إنتاج الشتلات، مروراً بعمليات المعالجة والتخزين بعد الحصاد ومركزا للتوزيع، وسيُدار النظام الزراعي الذكي بالكامل باستخدام الطاقة الشمسية، في خطوة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة.

وفي هذا السياق، قال سالمين العامري، الرئيس التنفيذي لشركة "سلال": "تمثّل شراكتنا مع مجموعة "شوقوانغ" خطوة مهمّة نحو إعادة رسم ملامح مستقبل الزراعة في دولة الإمارات، إذ ندمج بين خبراتهم العالمية في مجال البيوت الزراعية المحمية، والتزام "سلال" الراسخ بالاستدامة والابتكار، لنصوغ معاً نموذجاً زراعياً متطوراً يُحتذى به على مستوى المنطقة والعالم".

من جهته، قال مينغ يانغ، مؤسس مجموعة "شوقوانغ للصناعات الغذائية والزراعية": "إن رؤية أبوظبي المستقبلية واستعدادها لتبني أحدث التقنيات، يجعل منها مركزاً حيوياً للابتكار في مجال التكنولوجيا الزراعية. كما أن الظروف المناخية الفريدة في المنطقة توفر بيئة مثالية لاختبار وتطوير حلول جديدة. ومن هذا المنطلق، تمثل شراكتنا مع "سلال" فرصة استثنائية لتطوير تقنياتنا المتقدمة، وتقديم نموذج مستدام في الزراعة يمكن توسيع نطاقة عالمياً، انطلاقاً من الإمارات".

سيعتمد المشروع على تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتحسين كل مرحلة من مراحل الإنتاج، من الزراعة الدقيقة إلى عمليات ما بعد الحصاد ، وزيادة الكفاءة التشغيلية . ويشمل ذلك أنظمة تحكم مناخي ذكية، وريّاً آلياً، وروبوتات خاصة للحصاد، ومختبرات بحث وتطوير تعتمد على احدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر زراعة أكثر من 12 صنفاً من المحاصيل، مثل الطماطم والخيار والبطيخ والفراولة، بخصائص محسّنة لتعزيز الإنتاجية و الطعم والتصدي للافات الزراعية. كما سيؤدي الاعتماد على الأنظمة الذكية لإدارة الموارد بفاعلية من شانها تقليل استهلاك المياه والأسمدة بنسبة تصل إلى 30%.

ويشمل المشروع ، مختبرات للذكاء الاصطناعي، ومناطق اختبار للتقنيات، ومركزاً تفاعلياً للتجارب الحسّية، إلى جانب أنظمة متقدمة لمعالجة المياه، ووحدات تنقية مرنة، ومناطق لإنتاج الفطر، وحلول تخزين للطاقة، ومرافق سكنية للموظفين.

وسيكتمل المشروع بمجمع متكامل لما بعد الحصاد، من التخزين البارد، وخطوط فرز أوتوماتيكية، وخدمات لوجستية مهيأة للتصدير، ما يضمن الحفاظ على جودة المنتجات وتسهيل توزيعها ووصولها إلى الأسواق المحلية والدولية.

حول "سلال":

تأست "سلال" وهي شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبو ظبي المتنوع، في شهر سبتمبر من عام 2020 بهدف تنويع مصادر المنتجات الغذائية، وتحفيز نشاط الأغذية الزراعية، وتشمل إدارة برامج الشراء، وإدارة المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية، فضلاً عن تطبيق برامج نقل المعرفة المتخصصة في تقنيات الزراعة، وتنفيذ مشاريع البحث والتطوير.

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