العبوات المُعاد تدويرها بنسبة 100% - باستثناء الأغطية والملصقات - تساهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% مقارنةً بالبلاستيك الخام (PET).

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة هي الأولى من نوعها بمجال المشروبات الغازية في الإمارات، أعلنت شركة بيبسيكو عن طرح عبوات "بيبسي" و"دايت بيبسي" و"بيبسي زيرو" البلاستيكية المُعاد تدويرها بنسبة 100%* في السوق الإماراتية. وتسعى الشركة إلى تعزيز استخدام العبوات البلاستيكية المعاد تدويرها*، والمصنَّعة محلياً، في منتجاتها من المشروبات الغازية قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف «COP28» في دولة الإمارات.

وتُصَنَّع هذه العبوات من البلاستيك بعد إعادة تدويره ومعالجته وإعادة استخدامه وفق أعلى معايير الجودة والسلامة المعتمدة عالمياً، إذ تساهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% مقارنةً بالبلاستيك الخام (PET).

وتلتزم شركة بيبسيكو بالعمل مع الشركاء لتقديم عبوات ومواد تغليف أكثر استدامة في سلسلة القيمة في دولة الإمارات، حيث تتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتقديم حلول مبتكرة في مجال التعبئة والتغليف، ودعم البنية التحتية الخاصة بإعادة التدوير، وزيادة الوعي بين المستهلكين حول أهمية إعادة التدوير والبدائل المستدامة، بالإضافة إلى دعم الإصلاحات التنظيمية. وقد نجحت الشركة في الحصول على الموافقات التنظيمية لاستخدام البلاستيك المعاد تدويره في 12 دولة ضمن إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا بحلول عام 2022، وطرحت عبوات معاد تدويرها بنسبة 100%* في ستة بلدان، من بينها قطر والكويت في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال عامر شيخ، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو في الشرق الأوسط: " يرغب المستهلكون شراء منتجات أكثر استدامة ومراعاة للبيئة [1]. ونحن فخورون بكوننا أول علامة مشروبات في دولة الإمارات تطرح العبوات البلاستيكية المعاد تدويرها بالكامل*، وسوف نستفيد من خبرات شركة دبي للمرطبات وحضورها الواسع لمنح المستهلكين المزيد من الخيارات للاستمتاع بمشروباتهم المفضلة. إن هذه الخطوة هي الأولى في رحلة طويلة من أجل تعزيز وتمكين المستهلكين من القيام بدور فاعل للتصدي لتغير المناخ، ونحن حريصون على تعزيز شراكاتنا عبر سلسلة القيمة لتحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال. من المهم للغاية أن نعمل على رفع وعي المستهلكين وتسهيل وصولهم إلى البنية التحتية لإعادة التدوير من أجل تعزيز السلوك الإيجابي في المجتمع. ومع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأطراف «COP28»، سنعطي الأولوية لدعم هذه الجهود من أجل تحسين معدلات إعادة التدوير".

ومن جانبه قال أحمد بن عيسى السركال، رئيس مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات: "باعتبارنا شركة التعبئة والتوزيع الحصرية لمنتجات بيبسيكو في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، يسعدنا أن نمهد الطريق أمام إنتاج عبوات معاد تدويرها للمشروبات الغازية. نحن ملتزمون بالعمل إلى جانب شركة بيبسيكو، لنكون شريكًا فاعلًا في رحلة دولة الإمارات نحو بناء مستقبل أكثر استدامة. ونأمل بأن تساهم هذه الخطوة في تشجيع المستهلكين على اختيار العبوات المستدامة من خلال منحهم المزيد من الخيارات التي تشجعهم على اتخاذ قرارات إيجابية تسهم في بناء مستقبل أكثر مراعاة للبيئة من أجل الأجيال المقبلة".

وأضاف طارق السّقا، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للمرطبات: "لدينا التزام راسخ بتعزيز الاستدامة في كافة جوانب أعمالنا، وقد حصلنا مؤخرًا على شهادة التصنيف البلاتيني من نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة «ليد» التابع للمجلس الأمريكي للمباني الخضراء، وهو أعلى شهادة من نوعها في مجال توفير الطاقة. وكذلك، فإن محطة معالجة المياه التابعة لشركة دبي للمرطبات تعمل على تقليل هدر المياه وإعادة استخدامها، ولدينا أيضًا محطة لتوليد الطاقة الشمسية تسهم في توليد ثلث استهلاكنا من الطاقة".

الجدير بالذكر أن شركة "بيبسيكو" كانت قد تعاونت خلال شهر سبتمبر الماضي، مع كل من "طلبات الإمارات" و"يلا نحولها – Yalla Return" لإطلاق حلّ مبتكر لإعادة التدوير في المجتمعات المحلية في دولة الإمارات. وتأتي هذه المبادرة بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية المراعية للبيئة ورفع مستوى معدلات إعادة التدوير. وخلال العام الماضي، أوفت شركة بيبسيكو بالتزامها بجمع وإعادة تدوير 100% من عبوات أكوافينا البلاستيكية المنتجة في دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع "بيئة"، إحدى شركات الإدارة البيئية الرائدة في المنطقة، وهو التزام تم تجديده لعام 2023. كما أصبحت الشركة مؤخراً عضواً مؤسساً في "مجموعة عمل التغليف المستدام"، وهي مبادرة أطلقتها غرفة تجارة دبي بهدف تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص ودعم المبادرات الإيجابية الرامية لبناء بناء اقتصاد دائري.

وتماشياً مع استراتيجية "بيبسيكو الإيجابية (pep+)" التي أطلقتها الشركة سنة 2021، أعلنت بيبسيكو عن هدفها في تحقيق صافي انبعاثات صفرية عبر كامل سلسلة القيمة بحلول العام 2040، والحدّ من استهلاك البلاستيك الخام للعبوة الواحدة بنسبة 50% عبر كامل محفظتها العالمية للمأكولات والمشروبات بحلول العام 2030. وطرحت الشركة العبوات البلاستيكية المُعاد تدويرها بنسبة 100%* في 26 سوقاً أخرى على مستوى العالم، وقد وصلت نسبة عبوات بيبسيكو القابلة لإعادة التدوير أو القابلة للتحلل أو القابلة لإعادة الاستخدام إلى أكثر من 88% بنهاية عام 2022.

#بياناتشركات

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نبذة عن بيبسيكو:

يستمتع المستهلكون بمنتجات "بيبسيكو" أكثر من مليار مرة في اليوم في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وبلغ صافي إيرادات الشركة 86 مليار دولار أمريكي بفضل محفظة منتجاتها المتنوعة من المأكولات الخفيفة والمشروبات المنعشة، والتي تتضمن "ليز" و"دوريتوس" و"شيتوس" و"جاتوريد" و"بيبسي كولا" و"ماونتن ديو" و"كويكر" و"صودا ستريم". وتشمل منتجات "بيبسيكو" تشكيلة واسعة من المشروبات والمأكولات الشهية، وتتضمن العديد من العلامات التجارية الرائدة التي تحقق كل منها مبيعات تجزئة سنوية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي.

وتمارس بيبسيكو أعمالها انطلاقًا من رؤيتها الطموحة بأن تكون الشركة الرائدة عالميًا في تقديم الأغذية والمشروبات اللذيذة، من خلال الفوز عبر استراتيجية "بيبسيكو الإيجابية" pep+ للتحول الشامل، التي تضع الاستدامة ورأس المال البشري في صميم أعمال الشركة من أجل خلق قيمة مشتركة وتحقيق النمو عبر العمل بطريقة آمنة تجاه الكوكب وإلهام التغيير الإيجابي لكوكب الأرض وسكانه. المزيد من المعلومات متوفرة على الموقع الإلكتروني www.pepsico.com، أو متابعتنا على تويتر أو انستجرام أو فيسبوك أو لينكدإن على @PepsiCo.

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إن البيانات الواردة في هذا الخبر هي "تطلعية" تستند إلى المعلومات المتوفرة حاليًا وخطط التشغيل والتوقعات حول الأحداث والاتجاهات المستقبلية، وإن كلمات مثل "تهدف" و"تتوقع" و"تعتقد" وتقود" و"تقدر" و"تعبّر عن ثقتها" و"تتنبأ" و"مستقبل" و"هدف" و"إرشاد" و"تنوي" و"قد" و"توقعات" و"خطة" و"تضع" و"إمكانيات" و"مشروع" و"تسعى" و"يتوجب" و"استراتيجية" و"غاية" و"سوف"، أو أية مرادفات أو تعابير قريبة يكون الهدف منها تحديد التصريحات التطلعية، وقد لا تتضمن جميع البيانات التطلعية مثل هذه العبارات. علمًا أن البيانات التطلعية بطبيعتها تنطوي على مخاطر وشكوك قد تؤدي لاختلاف النتائج المرجوة لشركة بيبسيكو على أرض الواقع. وتشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر: الضرر بسمعة شركة بيبسيكو أو صورة العلامة، شحّ المياه، تعطل عمليات التصنيع أو سلسلة التوريد لشركة بيبسكو، بما في ذلك زيادة تكاليف السلع والتعبئة والنقل والعمالة والمدخلات الأخرى، تغير المناخ أو تدابير التصدي لتغير المناخ، وعدم الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.

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