الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة ميراك كابيتال، وهي شركة استثمارية سعودية متعددة الاستراتيجيات، عن توقيع اتفاقية شراكة مع برنامج "100 براند سعودي" التابع لهيئة الأزياء، تهدف الشراكة إلى تعزيز تنافسية العلامات التجارية السعودية ودعم حضورها في الأسواق المحلية والعالمية. وتؤكد هذه الشراكة التزام ميراك كابيتال بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تمكين الصناعات الإبداعية وتحفيز النمو المستدام في القطاعات السعودية الناشئة.

من خلال هذه الشراكة، ستتعاون ميراك كابيتال وبرنامج "100 براند سعودي" على مراجعة وتقييم الفرص الاستثمارية المنبثقة عن البرنامج بما يتماشى مع استراتيجية ميراك الاستثمارية وتركيزها على الشركات المبتكرة القائمة على التقنية. كما تتضمن الشراكة تطوير تقارير تحليلية ومعلومات سوقية مشتركة تربط بين قطاعي الاستثمار والأزياء، مع تسليط الضوء على دور التقنية والتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية كمحركات رئيسية لنمو القطاع. بالإضافة إلى ذلك، سيتعاون الطرفان في تمكين العلامات السعودية من المشاركة في الفعاليات والمعارض والبرامج العالمية للأزياء، بما في ذلك الجولات الترويجية والعروض الرقمية، بهدف تعزيز حضورها، وجاهزيتها للاستثمار، وتوسيع وصولها إلى أسواق جديدة.

تتماشى هذه الشراكة مع رؤية السعودية 2030 التي تجعل من الصناعات الثقافية والإبداعية محركًا أساسيًا للتنويع الاقتصادي، وتركّز على تمكين روّاد الأعمال والمصممين السعوديين، وترسيخ مكانة العلامات السعودية كرمز عالمي للابتكار والتصميم، بما يعكس الهوية السعودية المعاصرة ويبرز حضورها المؤثر على الساحة الدولية.

وفي هذا السياق، صرح بوراك شكماك، الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء: "تعاوننا مع ميراك كابيتال يعكس التزامًا مشتركًا ببناء منظومة استثمارية قوية لقطاع الأزياء السعودي. معًا، نهدف إلى تزويد العلامات التجارية المحلية بالموارد والخبرة والدعم المالي الذي تحتاجه لتنافس بثقة على الساحة العالمية."

من جانبه، قال عبدالله التمامي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميراك كابيتال: "نؤمن في ميراك كابيتال بأن قطاع الأزياء السعودي يمتلك مقومات استثنائية تؤهله ليكون ركيزة أساسية في الاقتصاد الإبداعي العالمي. ومن خلال هذه الشراكة، نعمل على تعزيز الترابط بين القطاعات الإبداعية ورأس المال، لتمكين العلامات السعودية من النمو والابتكار،وبناء منظومة رقمية تدفع بتحول قطاع الأزياء والتجزئة نحو مستقبل أكثر ابتكارًا في المملكة."

تأتي هذه الشراكة استكمالاً لدور ميراك كابيتال المتنامي في دعم الاقتصاد الإبداعي السعودي، بعد تعاونها الأخير مع الصندوق الثقافي لتأسيس أول صندوق استثمار ملكية خاصة في المملكة مخصص لقطاع الأزياء، بقيمة 300 مليون ريال سعودي (80 مليون دولار أمريكي)، يهدف الصندوق إلى الاستثمار عبر كامل منظومة قطاع الأزياء، شاملاً منصات التجارة الإلكترونية، وممكنات سلاسل الإمداد، والعلامات التجارية المعززة بالتقنية، بما يسهم في بناء بنية تحتية متقدمة تدعم نمو القطاع وتعزز استدامته.

وتجسد هذه المبادرات مجتمعة رؤية موحدة لابتكار منظومة استثمارية رقمية متكاملة تمكن العلامات السعودية في قطاع الأزياء من تحقيق نمو مستدام، وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي، وإبراز الثراء الثقافي والإبداع السعودي كقوة مؤثرة في مشهد الأزياء الدولي.

نبذة عن ميراك كابيتال

ميراك كابيتال هي شركة استثمارية سعودية متعددة الاستراتيجيات تركز على الفرص عبر مراحل وقطاعات مختلفة. وتستند في نهجها إلى رؤى تقنية معمقة وبحوث سوقية دقيقة تمكنها من مواكبة الاتجاهات الرقمية الناشئة وتحديد الفرص الاستثمارية المتوافقة مع دورات تبني التقنية محليًا وإقليميًا وعالميًا. وتعمل ميراك كابيتال على الشراكة مع القادة والمبدعين في بناء المستقبل من خلال قيادة التحول في القطاعات وفتح أسواق جديدة وتمكين نمو مستدام يقوم على الابتكار وروح ريادة الأعمال.

نبذة عن برنامج 100 براند سعودي

تُعد "100 براند سعودي" مبادرة استراتيجية طويلة المدى أطلقتها هيئة الأزياء السعودية، وتهدف إلى دعم أجيال من العلامات التجارية السعودية في مجال الأزياء والمساهمة في تطوير صناعة أزياء محلية مستدامة، بما يعزز بناء جسور ثقافية مميزة بين المملكة وبقية أنحاء العالم.

تتناول المبادرة قضايا المسؤولية الاجتماعية المهمة على المستويين المحلي والعالمي، مثل دعم المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، ودعم المشاريع الصغيرة.

