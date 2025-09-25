

الهلال للمشاريع تعقد النسخة العربية الأولى للمبادرة الإرشادية MIT Challenge Clinic من أجل الوصول إلى المزيد من رواد الأعمال في المنطقة

الفائزون في المبادرة ابتكروا حلولاً بالذكاء الاصطناعي لتحديات في مجالات محو الأمية وصحة المرأة والتكيف مع المناخ وصحة العيون

نيويورك / الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الهلال للمشاريع الإماراتية المتعددة الأنشطة، وMIT Solve، مبادرة تابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا هدفها حل التحديات الاجتماعية بواسطة التكنولوجيا، عن جائزة الهلال للمشاريع للابتكار الاجتماعي بالذكاء الاصطناعي الأولى، التي مُنِحت لأربعة فرق متميزة تطبق الذكاء الاصطناعي لمعالجة تحديات عالمية مستعصية.

وكُشِف عن الجائزة المقدمة من الهلال للمشاريع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وأسبوع المناخ في نيويورك، وهي تمويلٌ بلا أسهم بقيمة 100 ألف دولار، مع تقديم الدعم لتسعة أشهر من MIT Solve يشمل التوجيه والربط بشبكات دعم عالمية.

الفِرق الفائزة هي:

I Read Arabic - مشروعٌ لتعزيز مهارات القراءة باللغة العربية على نطاق واسع من خلال التعلم الرقمي التفاعلي بجودة عالية.

وقال بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع: "قوة التكنولوجيا بقوة تأثيرها، هذا ما تُبَرهِنه هذه المجموعة الفريدة من الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تقدم لنا فرصة حقيقية لمواجهة تحدياتٍ كنا نراها مستعصية، من محو الأمية والرعاية الصحية وصولاً إلى التكيف المناخي. وشراكتنا مع MIT Solve تربط رواد الأعمال ذوي الرؤى الاجتماعية الهادفة بالموارد التي يحتاجونها لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى حلول قابلة للتوسع، فالابتكار الذي نؤمن به في الهلال للمشاريع هو الابتكار الشامل والمستدام والداعم للتقدم الفعلي الملموس."

وعلّقت هلا حنا، المديرة التنفيذية لدى MIT Solve: "تلتزم MIT Solve بتمكين المبتكرين الذين يقدمون للعالم حلولاً لأصعب تحدياته وأكثرها إلحاحاً. وبتعاوننا مع الهلال للمشاريع، نستطيع أن نصل إلى عدد أكبر من أصحاب الحلول المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، لنتيح لهم الموارد والشبكات التي يحتاجونها لتعزيز ابتكاراتهم وتوسيع نطاقها."

ويأتي هذا الإعلان عقب تنظيم الهلال للمشاريع للنسخة العربية الأولى للبرنامج الإرشادي MIT Challenge Clinic التي هدفت إلى فتح شبكات Solve العالمية أمام رواد الأعمال العرب وتمكينهم من توسيع نطاق ابتكاراتهم المدفوعة بالذكاء الاصطناعي بفعالية أكبر.

وجدير بالذكر أن التحديات العالمية التي نفذتها MIT Solve في 2025 قد قدّمت أكثر من 1.5 مليون دولار بصورة تمويلات ل31 فريقاً فائزاً من فرق Solverالذين اختيروا للمشاركة من بين عددٍ غير مسبوق من الطلبات بلغ 2,900 طلب مشاركة من 130 دولة.

