دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت ماجستي لليخوت الفاخرة، التابعة لـمجموعة جلف كرافت، عن إطلاق أحدث يخت في سلسلة ماجستي 100 تراس الحائزة على جوائز، معززاً ريادة العلامة كقوة بارزة في فئة اليخوت الفاخرة بطول 100 قدم على مستوى العالم.

ويعكس هذا الإطلاق تصاعد الطلب العالمي على يخوت "ماجستي"، مع تزايد الإقبال على طراز ماجستي 100 تراس من قبل جيل جديد من المالكين بفضّل الخصوصية، والمساحات الرحبة، وتجربة المعيشة المتكاملة بين الداخل والخارج. ومنذ إطلاقه في دبي، ثم عرضه في معرضي كان وموناكو لليخوت، نجح هذا الطراز في استقطاب اهتمام كلّ من مالكي اليخوت ذوي الخبرة والجيل الجديد من المشترين الباحثين عن امتلاك يخوت فاخرة توفّر تجربة راقية ضمن أحجام أصغر من الفئات التقليدية.

يؤكد هذا الإنجاز الأخير تسارع الحضور العالمي لعلامة "ماجستي"، مع استمرار توسّعها في أوروبا والأميركيتين وآسيا.

وتعليقاً على الخبر، قال إروين بامبس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جلف كرافت: "يعكس يخت ماجستي 100 تراس توجهاً جديداً في مفهوم العيش على متن اليخوت الفاخرة، مع تنامي الطلب العالمي على اقتناء يخوت تجمع بين الأداء والتصميم، وتنسجم مع أسلوب الحياة الذي ينشده المالكون، عبر مزيج متوازن من الخصوصية والمساحات الواسعة والتواصل المباشر مع البحر".

معيار جديد في فئة اليخوت الفاخرة بطول 100 قدم

يقدّم "ماجستي 100 تراس" رؤية مختلفة لفئته، مستلهماً عناصر تصميم وتجربة عيش اعتادت أن تقتصر على اليخوت الأكبر حجماً.

وتتمثّل السمة الأبرز لليخت في تراس المالك الخاص، المتصل مباشرة بجناح المالك، والذي يوفّر إطلالات مفتوحة وخصوصية استثنائية ضمن هذه الفئة، مجسّدة نهج "ماجستي" الذي يعيد ترتيب أولويات الفخامة حول أسلوب العيش والمساحة الشخصية.

ويجسّد التصميم المعماري لليخت رؤية قائمة على الانفتاح وتدفّق المساحات، من خلال نوافذ واسعة تسمح بدخول الضوء الطبيعي، وتصميم داخلي مفتوح يعزّز التواصل مع الخارج، وتدعمه شرفات جانبية قابلة للفتح تعزّز أسلوب الحياة على متن اليخت.

جرى تصميم وبناء ماجستي 100 تراس في حوض جلف كرافت المتكامل في دولة الإمارات، ليجمع بين تقنيات التصنيع المتقدّمة والتي تجمع بين ألياف الزجاج المركّبة المتقدّمة، والحرفية الدقيقة، والأنظمة البحرية الحديثة، ما يوفّر أداءً عالياً وكفاءة تشغيلية وقدرة مميّزة على الإبحار لمسافات طويلة.

وسينتقل الهيكل الذي أُطلق حديثاً إلى مرحلة التجهيز النهائي والتشغيل، تليها التجارب البحرية، قبل تسليمه إلى مالكه.

تعزيز الحضور العالمي لعلامة "ماجستي"

يعكس النجاح المتواصل لماجستي 100 تراس تحوّلاً ملحوظاً في مشهد اليخوت الفاخرة، إذ يتجه المالكون بشكل متزايد للاهتمام بالتصميم الذكي، والاستفادة الفعلية من المساحات، والابتكار المرتبط بأسلوب الحياة، بدلاً من التركيز على الحجم وحده.

واستجابت "ماجستي" لهذا التوجّه عبر تطوير مجموعة متكاملة توازن بين التميّز الهندسي وجودة الإقامة على متن اليخت، ما يعزز مكانة العلامة كقوة تنافسية لا تقتصر على فئتها فحسب، بل تمتد إلى سوق اليخوت الفاخرة العالمي.

ومع توسّع حضورها الدولي في أبرز معارض اليخوت حول العالم، تواصل "ماجستي" تعزيز سمعتها كشركة رائدة في تصميم يخوت تتميز بـ"الفخامة العملية"، إذ يتم اتخاذ قرارات التصميم انطلاقاً من الاستخدام الواقعي لليخت.

نبذة حول ماجستي

ماجستي هي العلامة التجارية لليخوت واليخوت الفاخرة شبه المخصصة الحائزة على جوائز من جلف كرافت، وهي شركة عالمية رائدة في تصنيع اليخوت المصنوعة من ألياف الزجاج المركب. وتوفر العلامة جملة من اليخوت الاستثنائية التي بنيت بالاستناد إلى ما يزيد عن 40 عاماً من الخبرة في هذا المجال، ومن بينها ماجستي 60 الرائد وماجستي 175، أكبر يخت مصنوع من ألياف الزجاج المركبة حالياً.

يتم تصميم وهندسة وتصنيع جميع يخوت ماجستي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتولى فريق تصميم داخلي دولي من المهندسين المعماريين ومصممي اليخوت المشهورين عالمياً من هولندا، إيطاليا، المملكة المتحدة، جنوب أفريقيا، وأستراليا مهمة بناء اليخت، يتعاونون مع الحرفيين والمهندسين في علامة ماجستي لدمج التقنيات المتطورة مع التشطيبات عالية الجودة. وتتجلى نتائج جهودهم في تصميم مجموعة من اليخوت الفريدة التي تقدم للمالكين مرونة شبه مخصصة، وجودة بناء رفيعة المستوى، وسلامة موثوقة ومعتمدة.

توفر ماجستي، التي تشمل جملة من اليخوت بمقاسات متعددة بدءاً من 60 قدم، لمالكي اليخوت مجموعة من الخصائص المميزة للعلامة التجارية والمتمثلة في المخططات المبتكرة واستخدام المساحات على نحو ذكي وتجارب الإقامة الفريدة في المقصورات الداخلية والخارجية مع القدرة الممتازة على الإبحار في جميع الظروف، بينما تجسد مجموعة اليخوت الفاخرة (100-175 قدم) هذه المبادئ لتوفير تجربة إبحار متميزة في المحيطات والمساحات البحرية الواسعة. وتتألق كافة الطرازات بتفاصيل أنيقة مع راحة فائقة تغمر الضيوف بتجربة "حياة من التميز".