هيلتون تمضي في خططها لمضاعفة حضورها بأكثر من أربعة أضعاف والوصول إلى 100 فندق عامل وقيد الإنشاء هذا العام، عبر مجموعة واسعة من علاماتها التجارية التي تشمل فئات الفنادق الفاخرة، والعصرية والفنادق متكاملة الخدمات، والفنادق الإقتصادية والمتوسطة.

واحدة من كل أربع غرف فندقية قيد التطوير في المملكة العربية السعودية تحمل علامة هيلتون

إطلاق علامة "سبارك باي هيلتون" للفنادق الاقتصادية الراقية في منطقة الشرق الأوسط عبر توقيع أول فندق لها في مكة المكرمة

من المتوقع أن توفر فنادق هيلتون المستقبلية أكثر من 15 ألف فرصة عمل في مختلف أنحاء المملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة "هيلتون" العالمية، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (HLT)، اليوم عن اقترابها من تحقيق إنجاز غير مسبوق لها في السوق السعودية، يتمثل في بلوغ عدد فنادقها العاملة وتلك قيد الإنشاء في المملكة 100 فندق خلال العام الجاري، ما يعكس التزامها الراسخ بتوسيع نطاق عملياتها في مختلف أنحاء المملكة. وتواصل الشركة العالمية تعزيز حضورها عبر طرح المزيد من علاماتها التجارية الرائدة، والتي تشمل حالياً 14 علامة عاملة وقيد التطوير. كما أعلنت عن توقيع سلسلة من الاتفاقيات الجديدة التي تتضمن خططاً لإضافة أكثر من 21 ألف غرفة فندقية في مواقع متنوعة بالمملكة.

وقال غاي هاتشينسون، رئيس هيلتون لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "تشهد المملكة العربية السعودية تطورات وتحولات هامة، ونفخر بمساهمتنا في دعم الجهود المبذولة لترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة. تقدم المملكة مزيجاً فريداً من التراث الثقافي الغني والطبيعة الخلابة ومشاريع التطوير العصرية، ولا شك أن محفظتنا المتنوعة التي تضم باقة متنوعة من العلامات الفخمة والعصرية إلى جانب العلامات الاقتصادية الممتازة والمتوسطة، ستسهم في تعزيز جاذبية فنادقنا لدى المسافرين. وتماشياً مع رؤية السعودية 2030، من المتوقع أن يوفر هذا النمو في أعمالنا أكثر من 15 ألف فرصة عمل، مع التركيز على توظيف المواطنين السعوديين".

وفي تعليقه على الزخم الذي تشهده أعمال هيلتون في المملكة، قال كارلوس خنيصر، نائب الرئيس للتطوير في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى هيلتون: "يسعدنا أن نصل إلى محطة بارزة تتمثل في 100 فندق عامل وقيد الإنشاء في المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي نواصل فيه تنويع محفظتنا وتعزيز حضور علاماتنا التجارية الحائزة على جوائز في الوجهات الراسخة والناشئة على حد سواء.وتعد شراكتنا المستمرة مع شركة مجموعة المصباح دليلاً على هذا النمو وعلى التزامنا بدعم تطوير القطاع الخاص في مجال السياحة السعودية. نحن فخورون بأن تكون مجموعة المصباح جزءًا من مجتمع المالكين الذين نقدرهم كثيرًا، ونفخر بأننا نعمل معهم لتقديم أول فندق سبارك باي هيلتون في المنطقة في مكة المكرمة. ومع تنفيذ ثلثي مشاريعنا حالياً في المملكة، نعتزم مواصلة التعاون مع شركائنا الحاليين والجدد لتوفير مجموعة أوسع من الفنادق بمختلف الفئات السعرية، تلبي تطلعات الضيوف في جميع أنحاء المملكة".

إطلاق سبارك باي هيلتون في الشرق الأوسط وأفريقيا

يشكّل هذا التوسع انطلاقة علامة "سبارك باي هيلتون" للفنادق الاقتصادية الراقية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. ومنذ إطلاقها في عام 2023، تصدّرت "سبارك باي هيلتون" مشهد الابتكار في قطاع الضيافة، وتتميز بمكانة فريدة تمكنها من التوسع والنمو بسرعة. وتمتاز هذه العلامة التجارية بسهولة تحويل الفنادق القائمة إلى نموذجها التشغيلي، حيث توفر تصميم بسيط وملهم، وغرف ضيوف مريحة، ووجبة إفطار مجانية، إلى جانب خدمات أساسية موثوقة وأجواء ودودة، وذلك ضمن فئة سعرية مدروسة تلائم مختلف فئات الضيوف.

فندق سبارك باي هيلتون مكة العزيزية

من المقرر افتتاح فندق "سبارك باي هيلتون مكة العزيزية" في وقت لاحق هذا العام، ليشكل أول حضور للعلامة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. يضم الفندق 329 غرفة ضيوف، تشمل خيارات متعددة من الغرف بسريرين مفردين وثلاثة أسرة.

يقع الفندق شرق المسجد الحرام في حي العزيزية بمكة المكرمة، بالقرب من مشعر منى، أحد المواقع الرئيسة خلال موسم الحج، ويتميز بإمكانية الوصول المباشر عبر القطار إلى مشعر عرفات، ما يجعله موقعا مثالياً لخدمة الحجاج. وتحيط بالفندق مجموعة من المرافق التجارية والفندقية التي تلبي احتياجات الزوار على مدار العام. ويعد فندق "سبارك باي هيلتون مكة العزيزية"، الذي تطوره مجموعة المصباح، جزءاً من مجموعة مشاريع قيد التطوير بين الطرفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام.

يعزز فندق "سبارك باي هيلتون" حضور هيلتون المتنامي في قطاع الفنادق المتوسطة في المدن التاريخية والناشئة في المملكة، ليكمل محفظتها التي تشمل علامات مثل "هامبتون باي هيلتون" و"هيلتون جاردن إن"، واللتين تشكلان معاً نحو ثلث مشاريعها الفندقية المستقبلية. وتشمل الاتفاقيات الأخيرة فنادق "هامبتون باي هيلتون" و"هيلتون جاردن إن" في كل من جدة وجازان وأبها، إلى جانب مشروع نيوم السكني. وفي مكة المكرمة، تتعاون هيلتون مع شركة أم القرى للتنمية والإعمار لافتتاح فندق "هيلتون جاردن إن" الأكبر من نوعه في العالم، والذي يضم 1560 غرفة.

كما أبرمت هيلتون شراكة مع مدينة المعرفة الاقتصادية لافتتاح أول فندق "أجنحة هوم 2 باي هيلتون" في المنطقة على مستوى الشرق الأوسط في المدينة المنورة، إلى جانب فنادق أخرى تحمل علامتي "هيلتون جاردن إن" و"هامبتون باي هيلتون".

توسع مستمر في قطاع الفنادق الفاخرة وأنماط الإقامة المتكاملة

تواصل هيلتون تعزيز حضورها في قطاع الضيافة الراقية في مختلف أنحاء المملكة، من خلال علاماتها الفندقية الشهيرة "والدورف أستوريا"، و"إل إكس آر" للفنادق والمنتجعات"، و"كونراد للفنادق والمنتجعات".

وتتضمن الاتفاقيات الموقعة في هذا الإطار اتفاقية متعددة العقارات ضمن مشروع "الأفنيوز الرياض"، وهو أكبر مشروع متعدد الاستخدامات في المملكة، والذي سيحتضن فندقي "والدورف أستوريا" و"كونراد". كما تشمل الاتفاقيات فندق "والدورف أستوريا" في بوابة الدرعية، أحد أبرز المشاريع التطويرية الكبرى في المملكة، إلى جانب أول فندق "والدورف أستوريا" في المدينة المنورة. وأبرمت هيلتون كذلك شراكة مع شركة رؤى المدينة القابضة لافتتاح ثلاثة فنادق في المدينة المنورة، من ضمنها فندق فاخر يحمل علامة "كونراد"، بالإضافة إلى شراكة مع شركة دان، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لتطوير منتجع "إل إكس آر" للسياحة الزراعية في الأحساء.

وتماشياً مع رؤية المملكة لتعزيز عروض الضيافة عبر تقديم تجارب ضيافة أصيلة مستلهمة من الثقافة المحلية، تواصل هيلتون توسيع حضورها في قطاع الحياة العصرية من خلال علامتيها "كانوبي باي هيلتون" و"كوريو كوليكشن باي هيلتون". وتشمل الاتفاقيات الأخيرة في هذا المجال فندق "كوريو" ضمن مشروع "عين أوسوس" المرتقب في الرياض، ومنتجعين مميزين يحملان علامة "كوريو" في الأحساء، أحدهما منتجع صديق للبيئة والآخر مخصص للأنشطة والمغامرات، وذلك ضمن شراكة الشركة مع "شركة دان". كما تشمل الاتفاقيات فندق "كانوبي" في أبها ضمن مشروع "ذا بوينت" المرتقب، بالإضافة إلى فندق آخر يحمل العلامة نفسها في مشروع "الأفنيوز الرياض".

ويبقى توسيع نطاق الخدمات الفندقية الشاملة محوراً أساسياً ضمن استراتيجية هيلتون لتعزيز حضور علامتيها الرائدتين "فنادق ومنتجعات هيلتون" و"دوبل تري باي هيلتون" وذلك من خلال مجموعة من المشاريع قيد التطوير في مدن رئيسية بالمملكة، من بينها الرياض وجدة والمدينة المنورة وجازان.

وتشغل هيلتون حالياً 20 فندقاً في المملكة، إلى جانب 77 فندقاً قيد الإنشاء، ما يشكل نحو ربع إجمالي غرف الفنادق ذات العلامات التجارية العالمية قيد التطوير في السوق السعودية، ما يعكس التزام الشركة بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تقديم تجارب ضيافة بمعايير عالمية.

نبذة عن هيلتون

هيلتون (ورمزها في بورصة نيويورك: HLT) هي شركة رائدة عالمياً في قطاع الضيافة، وتضمّ محفظتها 24 علامة عالمية المستوى وينضوي تحت رايتها أكثر من 8,600فندق ومنتجع وما يقرب من1.3 مليون غرفة حول 139 بلداً وإقليماً. تسعى شركة هيلتون إلى تحقيق رسالتها الأساسية المتمثلة في أن تكون إحدى أبرز الشركات التي توفّر إقامة مضيافة في العالم، بعد أن استضافت أكثر من 3 مليار ضيف خلال تاريخها العريق الممتد على أكثر من 100 عام، وقد ضمنت بذلك مكانتها الرفيعة في قائمة Fortune’s 100 لأفضل أماكن العمل، وحصلت على لقب كواحدة من أفضل الشركات العالمية في مؤشرات داو جونز للاستدامة لسبع سنوات على التوالي. أدخلت هيلتون العديد من التحسينات التكنولوجية الرائدة في الصناعة لتحسين تجربة الضيوف، بما في ذلك برنامج (Digital Key Share) والترقيات المجانية المؤتمتة للغرف، وإمكانية حجز غرف متصلة. ويتيح برنامج الولاء هيلتون أونرز الحائز على عدّة جوائز لأكثر من 218 مليون عضو ممن يحجزون إقامتهم مباشرةً مع هيلتون، كسب نقاط مقابل إقاماتهم في الفنادق فضلاً عن خوض تجارب لا تقدّر بثمن. ويمكن للضيوف من خلال تطبيق هيلتون أونرز المجاني على الجوّال حجز إقامتهم واختيار الغرفة وتسجيل الوصول والحصول على مفتاح رقمي وتسجيل المغادرة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع stories.hilton.com، والتواصل مع شركة هيلتون على فيسبوك، تويتر، لينكد إن، إنستجرام ويوتيوب.

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