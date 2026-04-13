البكر: خطوة جديدة في مسيرة "الوطني" نحو تعزيز الابتكار الرقمي

تجربة ادخار متكاملة تجمع بين الأدوات الذكية والمكافآت المرنة والتجربة الرقمية السلسة

أعلن بنك الكويت الوطني عن إطلاق حساب التوفير الإلكتروني، وهو حساب ادخار رقمي بالكامل صُمّم لتمكين العملاء من بناء خطط ادخار فعّالة وتحقيق أهدافهم المالية بسهولة ويسر.

ويأتي إطلاق هذا الحساب حصرياً عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، ليقدم تجربة ادخار تفاعلية وشخصية تعتمد على مجموعة من الأدوات الذكية التي تجعل عملية الادخار أكثر مرونة وسلاسة، وتواكب احتياجات العملاء المتغيرة في عالم مصرفي يتجه بشكل متسارع نحو الرقمنة.

ويعتمد حساب التوفير الإلكتروني على ثلاث ميزات مبتكرة تمنح العملاء أسلوباً عملياً لإدارة مدخراتهم، حيث يتيح لهم خيار التوفير التلقائي Auto Saver لتحويل مبالغ محددة بشكل دوري إلى حساب الادخار، إضافة إلى خدمة ادخر المبلغ المتبقي Save the Change التي تقوم بتقريب كل عملية شراء عبر نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية باستخدام بطاقة السحب المختارة وتحويل الفروقات مباشرة إلى الحساب، إلى جانب ميزة اضغط لتدخر Tap to Save التي تتيح تحويل مبلغ محدد مسبقاً بلمسة واحدة عبر التطبيق.

وتمثل هذه الأدوات منظومة ادخار متكاملة تساعد العملاء على تعزيز مدخراتهم دون الحاجة إلى أي مجهود إضافي، وبما يتناسب مع أسلوب حياتهم المالي، سواء كان العملاء يدخرون لرحلة صيفية، أو لبناء صندوق طوارئ، أو لتجهيز المصاريف المدرسية المقبلة، فإن حساب التوفير الإلكتروني يوفر أدوات تساعدهم على الادخار بسهولة وتندمج بسلاسة في حياتهم اليومية. فعلى سبيل المثال، يمكن للموظفين الشباب استخدام ميزة التوفير التلقائي Auto Saver لاقتطاع جزء من رواتبهم شهرياً بشكل منتظم، مما يضمن التقدم نحو أهدافهم المالية دون أي مجهود إضافي. أما الأشخاص الذين يقومون بعمليات شراء متكررة سواء عبر الإنترنت أو نقاط البيع، فيمكنهم تفعيل خدمة ادخر المبلغ المتبقي Save the Change لتحويل مبالغ صغيرة من كل عملية شراء إلى مدخراتهم تلقائياً، مما يؤدي إلى تراكم مبلغ مجدٍ بمرور الوقت. ولمن يفضلون المرونة، تتيح لهم ميزة اضغط لتدخر Tap to Save تحويل مبلغ محدد إلى حساب الادخار بضغطة واحدة في التطبيق كلما توفر لديهم فائض بسيط. وتتكامل هذه المزايا معاً لتمنح العملاء وسيلة فعالة وسهلة لتنمية مدخراتهم، وتعزز قدرتهم على الالتزام بخططهم وتحقيق أهدافهم المالية قصيرة أو طويلة المدى.

ويقدم الحساب الجديد أيضاً خيارات مكافآت مرنة تمنح العملاء حرية اختيار الطريقة الأنسب للاستفادة من مدخراتهم، سواء من خلال الحصول على فائدة شهرية بعوائد تنافسية، أو عبر نقاط ولاء حساب التوفير الإلكتروني التي تُمنح عند تحقيق الهدف في الموعد المحدد، ويمكن استبدالها بقسائم إلكترونية أو التبرع بها لجمعية الهلال الأحمر الكويتية. ويعزز هذا النظام المرن من قيمة التجربة، ويمنح العملاء خيارات متعددة تتماشى مع تطلعاتهم المستقبلية.

تجربة رقمية متكاملة

ويوفر حساب التوفير الإلكتروني تجربة رقمية متكاملة بنسبة 100%، حيث يمكن لأي عميل يبلغ 18 عاماً أو أكثر فتح الحساب إلكترونياً وإعداد خطة الادخار مع متابعة تقدمهم في تنفيذها خطوة بخطوة عبر رحلة ادخار تفاعلية وسهلة الاستخدام، وذلك من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، وفي أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو إجراء أي معاملات ورقية.

ويتيح الحساب إنشاء خطة ادخار شخصية تتراوح مدتها بين شهر واحد وحتى خمس سنوات، مع إمكانية تحديد المبلغ المستهدف الذي يبدأ من 200 دينار كويتي ويصل إلى 5 آلاف دينار كويتي، مما يمنح العملاء مرونة عالية في تصميم خططهم المالية.

ويأتي إطلاق حساب التوفير الإلكتروني في إطار استراتيجية بنك الكويت الوطني لتعزيز الابتكار الرقمي وتقديم حلول مصرفية متطورة تلائم احتياجات العملاء المتغيرة، وتواكب تطلعاتهم نحو خدمات أكثر سهولة وذكاء.

وفي هذا السياق، قال خبير – إدارة منتجات الحسابات في بنك الكويت الوطني، السيد/ فهد عبدالرحمن البكر: "يمثل حساب التوفير الإلكتروني خطوة جديدة في مسيرة البنك نحو تعزيز الابتكار الرقمي وتطوير حلول مصرفية أكثر تطوراً وسهولة، إذ جاء تصميم الحساب ليمنح العملاء تجربة ادخار متكاملة تجمع بين الأدوات الذكية والمكافآت المرنة والتجربة الرقمية السلسة، بما يساعدهم على التخطيط لمستقبلهم المالي بكل ثقة ووضوح".

وأوضح البكر أن العملاء اليوم يبحثون عن حلول عملية وسهلة الاستخدام، ولذلك حرص "الوطني" على تطوير ميزات مبتكرة مثل التوفير التلقائي، وادخر المبلغ المتبقي، والادخار الفوري بلمسة واحدة، لتسهيل عملية الادخار وجعلها جزءاً طبيعياً من التعاملات اليومية.

وأفاد البكر بأنه من خلال هذا المنتج الجديد، يؤكد "الوطني" التزامه بتطوير خدمات رقمية مبتكرة تعزز من تجربة العملاء وتدعم رؤيتهم المالية، في ظل التحول المتسارع نحو الخدمات المصرفية الرقمية التي أصبحت جزءاً أساسياً من أسلوب الحياة المالي الحديث.

ويواصل بنك الكويت الوطني الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لضمان تقديم خدمات مصرفية ترتقي بتجربة العملاء اليومية وتلبي احتياجاتهم المتجددة، مع التركيز على تطوير منتجات رقمية تساهم في تعزيز الثقافة المالية وتسهيل إدارة الأموال وتحقيق الأهداف المالية للعملاء، بما يعكس التزام البنك الدائم بتقديم قيمة حقيقية ومستدامة للمجتمع.

