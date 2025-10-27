استمرار الزخم في علامات هيلتون الفاخرة، إلى جانب نمو مستمر في جميع الفئات، منها الفنادق العصرية والإقتصادية الممتازة ومتكاملة الخدمات.

" تيمبو باي هيلتون" تطلق أول حضور لها في الشرق الأوسط وأفريقيا عبر توقيع "تيمبو باي هيلتون النرجس الرياض"

هيلتون على مسار خلق أكثر من 15,000 فرصة عمل عبر منشآتها في المملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت هيلتون (ورمزها في بورصة نيويورك HLT)، اليوم عن تجاوزها محطةً بارزة تمثلت في تشغيل وتطوير أكثر من 100 فندق في المملكة العربية السعودية، بما يُجسد استثمار مشترك من الملاك والمستثمرين بلغ 8 مليارات دولار أمريكي، ويعكس التزام هيلتون الراسخ بدعم رؤية السعودية 2030 عبر توسيع بصمتها وتقديم تجربة ضيافة عالمية المستوى في جميع أنحاء المملكة. وجاء الإعلان قبيل انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، المنتدى العالمي الذي يجمع قادة العالم وصانعي السياسات والمستثمرين لمناقشة مستقبل الاستثمارات والاتجاهات الاقتصادية العالمية.

وتخطط هيلتون عبر 14 من علاماتها الحائزة على جوائز رائدة في قطاع الضيافة، لتطوير أكثر من 22,000 غرفة فندقية جديدة، لتعزيز المشهد الفندقي المتنامي في المملكة. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في خلق أكثر من 15,000 فرصة عمل، نصفها على الأقل مخصص للمواطنين السعوديين، بما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة.

وقال كارلوس خنيصر، نائب الرئيس للتطوير في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى هيلتون: "تشهد المملكة زخماً استثنائياً، ويشكل قطاع السياحة المحرك الرئيسي لهذا التحول الكبير، حيث استقبلت المملكة هذا الصيف 32 مليون زائر، ونفخر بأن نكون في قلب هذه الرحلة الطموحة، مسهمين في تحقيق هدف استقبال 150 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030. ومع تجاوزنا 100 فندق عامل وقيد الإنشاء، ووجود نحو ثلثي هذه المشاريع في مرحلة التنفيذ الفعلية، نؤكد التزامنا الراسخ بتقديم علامات جديدة والتوسع في المزيد من المدن الإقليمية، تماشياً مع النمو المتسارع والمتواصل لأعداد المسافرين إلى المملكة، بما يعكس قوة رؤية السعودية 2030 وارتقاء الضيافة فيها إلى مستوى عالمي."

تعزيز حضور هيلتون في قطاع الضيافة الفاخرة

تواصل هيلتون توسيع حضورها في فئة الفنادق الفاخرة بالمملكة عبر مجموعة من المشاريع المتميزة التي تعكس الطلب المتزايد على الضيافة الراقية. ومن أبرز المشاريع المنتظرة افتتاح "كونراد الرياض وادي ليسن" عام 2026، ليجسد العلامة التجارية بأناقتها الفريدة في واحدة من أرقى مناطق العاصمة. ويستمر الزخم عبر توقيع اتفاقيات استراتيجية تشمل "والدورف أستوريا" و"كونراد" في مشروع الأڤنيوز بالرياض، "والدورف أستوريا" في بوابة الدرعية، وأول "والدورف أستوريا" في المدينة المنورة.

وتتعاون هيلتون مع "رؤى المدينة القابضة" لإطلاق ثلاثة فنادق في المدينة المنورة، بما في ذلك فندق يحمل علامة "كونراد"، وبالشراكة مع شركة "دان"، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، لتقديم منتجع "إل إكس آر" للسياحة الزراعية في الأحساء.

إطلاق "تيمبو باي هيلتون" في الشرق الأوسط وأفريقيا

تشهد المنطقة افتتاح أول حضور للعلامة العصرية "تيمبو باي هيلتون" مع توقيع "تيمبو باي هيلتون النرجس الرياض" المتوقع افتتاحه عام 2029، بالشراكة مع "Al Theeb Hospitality". يضم الفندق 135 غرفة مصممة بعناية، ومرافق تشمل مقهى ومطعمًا في الردهة، صالة للياقة البدنية، وغرفتي اجتماعات. ويستهدف الفندق المسافرين العصريين الطموحين، مقدمًا تجربة متكاملة تمكنهم من مواصلة روتينهم اليومي ضمن أجواء عصرية ومريحة.

تسارع نمو هيلتون في المملكة

تعزز هيلتون حضورها في المدن السعودية، مع توقيع اتفاقيات جديدة في أبها، بريدة، الدمام، الرياض، وجدة، عبر علامات متنوعة تشمل جميع الفئات، منها الفنادق العصرية والإقتصادية الممتازة ومتكاملة الخدمات، مؤكدة التزامها بتقديم مجموعة واسعة من الفنادق الموثوقة في المملكة.

فندق حجلا أبها، مجموعة كوريو باي هيلتون

وقّعت هيلتون اتفاقية تطوير فندق حجلا أبها من مجموعة كوريو باي هيلتون بالشراكة مع شركة " Kayan Al Musanada"، على أن يتم افتتاحه في عام 2027. ويضم الفندق 151 غرفة وجناحاً بتصاميم عصرية، مع مطعم يقدم خدماته طوال اليوم ويتميز بتراس خارجي، ومقهى في الردهة، ومسبحين داخليين للكبار والأطفال، ومركزاً للياقة البدنية، ومساحات متعددة للاجتماعات والفعاليات تشمل قاعة كبرى وست قاعات مخصصة للاجتماعات. ويستوحي تصميم الفندق عناصره من إرث منطقة عسير العريق وطبيعتها الآسرة ليمنح الزوار تجربة ضيافة محلية الهوية.

ويقع الفندق على بُعد دقائق من مطار أبها الدولي، ليكون جزءاً من مشروع تطوير متعدد الاستخدامات يضم مكاتب تجارية، وعيادات طبية، ومجموعة متنوعة من المتاجر، والمرافق الترفيهية وخيارات المطاعم.

ويأتي هذا المشروع استكمالاً لاستثمارات هيلتون بمدينة أبها ضمن مشروع “ذا بوينت”، والذي يضم أيضاً كل من هيلتون ذا بوينت ريزيدنسز وكانوبي باي هيلتون ذا بوينت.

دبل تري باي هيلتون الرياض النرجس

بالشراكة مع شركة First Projects Co.، وهي شركة تابعة لـ First Projects Holding، من المقرر أن يفتح فندق دبل تري باي هيلتون الرياض النرجس أبوابه في عام 2029. سيقدم هذا الفندق 197 غرفة وجناحًا مصممًا بأناقة، ويقع بشكل استراتيجي على طريق أنس بن مالك. يضع هذا الموقع المتميز الضيوف في قلب التطور الديناميكي لمدينة الرياض، مما يضمن اتصالًا لا مثيل له وقيمة استثنائية للحي. يوفر الفندق تجربة "تعايش" متكاملة، تربط الضيوف بسلاسة بمرفق مجاور للعمل المشترك والاجتماعات المهنية. وهذا يضمن للمندوبين التجاريين والمحترفين المقيمين لفترات طويلة مزيجًا فريدًا من الضيافة عصرية راقية وراحة مساحة العمل المخصصة في شمال الرياض.

دبل تري باي هيلتون بريدة

تعزّز هيلتون حضورها في منطقة القصيم من خلال دبل تري باي هيلتون بريدة، المتوقع افتتاحه في عام 2028 بالشراكة مع شركة "Abdulrahman Bin Saleh Alshetaiwi LLC". وسيقدم الفندق 125 غرفة وجناحاً بتصاميم عصرية، إلى جانب مطعم يقدم خدماته طوال اليوم مع تراس خارجي، ومقهى في الردهة، ومركز لياقة بدنية، ومسبح خارجي. كما سيضم الفندق مساحات متعددة الاستخدامات تشمل قاعات اجتماعات وقاعة مناسبات. ويتميّز موقعه بالقرب من المؤسسات الحكومية والمعالم الثقافية مثل مركز الملك خالد الحضاري ومتحف بريدة.

سبارك باي هيلتون الدمام

في إطار توسيع محفظتها للفنادق الاقتصادية الراقية، وقّعت هيلتون اتفاقية مع "Medokhil Group" لتطوير سبارك باي هيلتون الدمام. يقع الفندق على طريق الملك فهد، ويضم 160 غرفة مريحة مع سهولة الوصول إلى أهم مراكز الأعمال والتسوق، بما في ذلك مجمع ابن خلدون بلازا. وسيقدم الفندق خدمات مميزة، بالإضافة إلى ردهات مشرقة وغرف ضيوف مريحة، مع وجبة إفطار مجانية.

اتفاقيات وتطويرات إضافية قيد التنفيذ

تواصل هيلتون توسيع حضورها في قطاع الضيافة عبر المملكة، بما في ذلك الظهور الأول لعلامتها الاقتصادية الراقية سبارك باي هيلتون مكة العزيزية العام المقبل، فضلاً عن إطلاق أول مجموعة فنادق تابستري في المملكة مع فندق ديار أجوى – مجموعة فنادق تابستري باي هيلتون في المدينة المنورة والمقرر افتتاحه لاحقاً هذا العام. ويأتي تطوير كلا المشروعين بالشراكة مع مجموعة المصباح، أحد الشركاء الاستراتيجيين لهيلتون في المملكة.

كما تشمل الاتفاقيات الجديدة شقق مجموعة كوريو باي هيلتون الفندقية في الرياض ضمن مشروع "عين أُسس"، إضافة إلى منتجعين يحملان العلامة نفسها في الأحساء ضمن شراكة هيلتون مع شركة دان. وتواصل هيلتون أيضاً تعزيز حضور علاماتها متكاملة الخدمات والموجهة للأعمال من خلال مشاريع جديدة في جدة والمدينة المنورة وجازان.

تمثل هذه الخطوة الجديدة استمراراً لمسيرة هيلتون في دعم رؤية السعودية 2030، وتعزيز حضور الضيافة الفاخرة والمبتكرة في المملكة، حيث تُشغل المجموعة حالياً 21 فندقاً مع 83 فندقاً آخر قيد التطوير.

للمزيد من الأخبار حول مشاريع التطوير، يرجى زيارة: www.storiesfromhilton.com

-انتهى-

نبذة عن هيلتون

هيلتون (ورمزها في بورصة نيويورك: HLT) هي شركة رائدة عالمياً في قطاع الضيافة، وتضمّ محفظتها 25 علامة عالمية المستوى وينضوي تحت رايتها أكثر من 9,000 فندق ومنتجع وما يقرب من1.3 مليون غرفة حول 141 بلداً وإقليماً. تسعى شركة هيلتون إلى تحقيق رسالتها الأساسية المتمثلة في أن تكون إحدى أبرز الشركات التي توفّر إقامة مضيافة في العالم، بعد أن استضافت أكثر من 3 مليار ضيف خلال تاريخها العريق الممتد على أكثر من 100 عام، وقد ضمنت بذلك مكانتها الرفيعة في قائمة Fortune’s 100 لأفضل أماكن العمل، وحصلت على لقب كواحدة من أفضل الشركات العالمية في مؤشرات داو جونز للاستدامة لسبع سنوات على التوالي. أدخلت هيلتون العديد من التحسينات التكنولوجية الرائدة في الصناعة لتحسين تجربة الضيوف، بما في ذلك برنامج (Digital Key Share) والترقيات المجانية المؤتمتة للغرف، وإمكانية حجز غرف متصلة. ويتيح برنامج الولاء هيلتون أونرز الحائز على عدّة جوائز لأكثر من 235 مليون عضو ممن يحجزون إقامتهم مباشرةً مع هيلتون، كسب نقاط مقابل إقاماتهم في الفنادق فضلاً عن خوض تجارب لا تقدّر بثمن. ويمكن للضيوف من خلال تطبيق هيلتون أونرز المجاني على الجوّال حجز إقامتهم واختيار الغرفة وتسجيل الوصول والحصول على مفتاح رقمي وتسجيل المغادرة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع stories.hilton.com، والتواصل مع شركة هيلتون على فيسبوك، X، لينكد إن، إنستجرام ويوتيوب.

-انتهى-

#بياناتشركات