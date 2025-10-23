دبي، الإمارات العربية المتحدة: على بُعد خطوات من "دبي هيلز استيت" وبالقرب من "دبي هيلز مول"، تستعد إعمار لإطلاق مشروع "دبي مانشنز" ضمن "إعمار هيلز"، أحدث وأرقى المجمّعات العمرانية المتكاملة في دبي. ويندرج المشروع ضمن تطوير ضخم تبلغ قيمته الإجمالية 100 مليار درهم، ويضم 40 ألف وحدة سكنية فاخرة للغاية، ليجسّد أسلوب الحياة العصري ويعيد تعريف مفاهيم العيش الراقي في دبي.

صُمم كل عنصر في "دبي مانشنز" ليجسد معاني الأناقة والترف والراحة، ويوفر أسلوب حياة يجعل من التفاصيل اليومية تجربة ثرية وملهمة. ويضم المشروع مجموعة محدودة من القصور الفاخرة تتراوح مساحاتها بين 10 آلاف و20 ألف قدم مربعة، تتميز بتصاميم هندسية راقية ومساحات داخلية فريدة تجمع بين الفخامة والحداثة. كما تتكامل المساحات الرحبة والواجهات المهيبة والمناظر الطبيعية الخلابة مع مرافق وخدمات استثنائية لتصنع عنواناً يجمع بين العراقة والابتكار.

ويُعد "إعمار هيلز"، الواقع بجوار "دبي هيلز استيت"، مجمّعاً متكاملاً تم تصميمه ليكون وجهة نابضة بالحياة تجمع بين الطبيعة والصحة والترابط الاجتماعي. وسيحظى السكان بإمكانية الوصول المباشر إلى ملعب جولف عالمي، ومرافق متكاملة للعافية والاستجمام، ومراكز تسوّق راقية، إلى جانب شبكة من الحدائق الخضراء التي تعزز التوازن ونمط الحياة الاجتماعي.

ولا يقتصر "إعمار هيلز" على كونه وجهة سكنية فاخرة فحسب، بل يمثل أيضاً فرصة استثمارية واعدة، بفضل موقعه الاستراتيجي ومرافقه المتميزة وتخطيطه المتكامل، ما يجعله من أبرز الوجهات السكنية التي تستقطب الباحثين عن الرفاهية والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم الراغبين في اقتناء عقارات ذات قيمة مستدامة في سوق دبي العقاري الفاخر.

وقال محمد العبار، مؤسس إعمار: "يمثل مشروع ’دبي مانشنز‘ في ’إعمار هيلز‘ أرقى صور العيش الراقي. فكل منزل، وكل حديقة، وكل ممر في هذا المشروع يجسد حرصاً استثنائياً على أدق التفاصيل، ما يصنع بيئة تنبض بالانسجام والفخامة وتوفر أسلوب حياة لا مثيل له في أي مكان آخر في العالم".

وبتصاميمه المعمارية المميزة، ومساحاته الطبيعية الغامرة، ومرافقه الترفيهية عالمية المستوى، يشكل "دبي مانشنز" جوهرة "إعمار هيلز" وأعلى معايير الفخامة في دبي، ضمن مجمّع متكامل صُمم ليُلهم الأجيال القادمة.

نبذة عن إعمار العقارية ش.م.ع:

إعمار العقارية ش.م.ع، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات العالمية الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتّع بحضور قويّ في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وآسيا. وتعتبر إعمار من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد كبير من الأراضي يصل إلى حوالي 1.7 مليار قدم مربّع في الإمارات العربية المتّحدة والأسواق العالمية الرئيسية.

لدى إعمار سجلّ حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحدّدة، وسلّمت منذ العام 2002 أكثر من 122,000 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية الرئيسية. ولدى الشركة حوالي 1.4 مليون متر مربّع من الأصول التي تولّد إيرادات مستمرّة، و40 فندقاً ومنتجعاً تضمّ أكثر من 9,800 غرفة (تشمل الفنادق المملوكة للشركة والفنادق التي تقوم بإدارتها). وتساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوّق، والضيافة، والترفيه والتسلية، والتأجير التجاري بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، بنسبة 32% من إجمالي إيرادات الشركة.

ويعتبر كلّ من "برج خليفة"، المعلم العمراني العالمي، و"دبي مول"، أكثر وجهات التسوّق والترفيه زيارةً في العالم، ونافورة دبي، أكبر نافورة راقصة في العالم، من أبرز المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم.

