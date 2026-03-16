الإمارات تتصدر القائمة من حيث عدد الشركات بواقع 35 شركة، تليها السعودية بـ34 شركة.

السعودية تهيمن على القيمة السوقية الإجمالية، حيث تمثل نحو 64% منها.

قطاع الطاقة يتصدر أكثر القطاعات وزنًا في القائمة، مدفوعًا بأرامكو السعودية التي تشكل وحدها حوالي 40% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في المنطقة.

دبي، الإمارات- رغم تقلبات الأسواق خلال العام، نجحت كبرى شركات الشرق الأوسط في الحفاظ على استقرارها، بل زادت قيمتها السوقية وسط التحديات. في هذا السياق، تستعرض قائمة فوربس الشرق الأوسط لـ"أكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية في المنطقة لعام 2026" الشركات الرائدة التي رسّخت بصمتها في أسواق المال، مساهمة بذلك في تعزيز النمو الاقتصادي.

وقد بلغت القيمة السوقية الإجمالية لأسواق المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4.3 تريليون دولار، في يناير/ كانون الثاني 2026، موزعة على 12 سوقًا مالية. كما استحوذت أكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية في المنطقة، على 3.7 تريليون دولار من هذا الإجمالي، بما يعادل 86% منه، ما يعكس حجم القيمة المُتركّزة لدى الشركات الكبرى.

فيما يستند هذا التصنيف، إلى بيانات القيم السوقية من 12 سوقًا مالية في 11 دولة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع اعتماد أسعار الإغلاق حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2026.

وتتصدر الإمارات القائمة من حيث عدد الشركات، بواقع 35 شركة، تليها السعودية بـ34 شركة، ثم قطر بـ11 شركة، والمغرب بـ9 شركات، والكويت بـ6 شركات.

لكن من حيث الحجم، تصدرت السعودية المشهد بوضوح؛ إذ بلغت القيمة السوقية للشركات السعودية المدرجة ضمن قائمة أكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية في المنطقة هذا العام، نحو 2.4 تريليون دولار، ما يعادل نحو 64% من الإجمالي. ويعود جانب كبير من هذا الثقل إلى أرامكو السعودية، التي تصدرت القائمة بقيمة سوقية تبلغ 1.7 تريليون دولار، لتمثل وحدها نحو 40% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في المنطقة.

في حين لا يزال قطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر تمثيلًا في القائمة، إذ يضم 34 شركة بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 732.6 مليار دولار. بينما يعكس قطاع الطاقة مشهدًا مغايرًا؛ فعلى الرغم من تمثّله بـ9 شركات فقط ضمن القائمة، إلا أنه يستحوذ على نحو 1.9 تريليون دولار من القيمة السوقية، ما يبرز الثقل الاستراتيجي الذي لا تزال الهيدروكربونات من نفط وغاز تمثّله لدى شركات المنطقة.

بوجه عام، تواصل دول مجلس التعاون الخليجي هيمنتها على القائمة، مستحوذة على نحو 88% من إجمالي الشركات. وتتقاسم الإمارات والسعودية المراكز الـ10 الأولى بالتساوي، بما يرسّخ مكانتهما كمركزَي ثقل رئيسيين للشركات في المنطقة.

أكبر 10 شركات عامة من حيث القيمة السوقية في الشرق الأوسط لعام 2026

1 | أرامكو السعودية

الدولة: السعودية

القطاع: الطاقة

القيمة السوقية: 1.7 تريليون دولار

2 | الشركة العالمية القابضة (IHC)

الدولة: الإمارات

القطاع: الاستثمار

القيمة السوقية: 238.6 مليار دولار

3 | مصرف الراجحي

الدولة: السعودية

القطاع: البنوك والخدمات المالية

القيمة السوقية: 114.3 مليار دولار

4 | مجموعة طاقة

الدولة: الإمارات

القطاع: الطاقة

القيمة السوقية: 87.9 مليار دولار

5 | شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

الدولة: السعودية

القطاع: الصناعة

القيمة السوقية: 80.2 مليار دولار

6 | أدنوك للغاز

الدولة: الإمارات

القطاع: الطاقة

القيمة السوقية: 75.4 مليار دولار

7 | مجموعة SNB

الدولة: السعودية

القطاع: البنوك والخدمات المالية

القيمة السوقية: 71.8 مليار دولار

8 | مجموعة stc

الدولة: السعودية

القطاع: الاتصالات

القيمة السوقية: 59.2 مليار دولار

9 | بنك أبوظبي الأول

الدولة: الإمارات

القطاع: البنوك والخدمات المالية

القيمة السوقية: 56 مليار دولار

10 | بنك الإمارات دبي الوطني

الدولة: الإمارات

القطاع: البنوك والخدمات المالية

القيمة السوقية: 53.5 مليار دولار

