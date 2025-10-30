الرياض - المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة أكوا باور، أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، والرائدة في التحول في مجال الطاقة، وأول شركة تطلق مشروعات الهيدروجين الأخضر، عن توقيع سلسلة من الاتفاقيات التاريخية خلال النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض. ويبلغ إجمالي استثمارات الاتفاقيات 10 مليارات دولار أمريكي، وتشمل دول الخليج العربي، والصين، وآسيا الوسطى، وأفريقيا، وتتضمن شراكات تمويلية ومشروعات للطاقة المتجددة والتخزين، إضافةً إلى التعاون في مجالات البحث والتطوير التكنولوجي. وتم توقيع الاتفاقيات بحضور ممثلي الشركات بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين.

وقد أعلنت "أكوا باور"، وشركة المياه والكهرباء القابضة (بديل)، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة أرامكو السعودية للطاقة "سابكو"، المملوكة كلياً لشركة أرامكو، عن تبادل وثائق اتفاقيات تمويل للمشروعات الخمسة التي تختص بالطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي تم الإعلان عنها سابقًا، بإجمالي استثمارات تبلغ 22.5 مليار ريال ( ما يعادل 6 مليارات دولار أمريكي). وتأتي المشروعات ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة، وكجزء من التزام صندوق الاستثمارات العامة لتطوير 70٪ من مستهدف المملكة لتوليد الطاقة المتجددة بحلول عام 2030م. وسيتم تزويد الشركة السعودية لشراء الطاقة، بالكهرباء النظيفة - المشتري الرئيس والجهة المسؤولة عن شراء الطاقة المُنتجة من هذه المشروعات-، بموجب اتفاقيات شراء طويلة الأمد. وتضم قائمة الجهات الممولة للمشروعات الخمسة: مصرف عجمان، المصرف العربي للاستثمار، بنك الإنماء، بنك البلاد، بنك التعمير الصيني، بنك مينشنغ الصيني، بنك الإمارات دبي الوطني، يوروبنك، بنك أبوظبي الأول، "إتش إس بي سي"، البنك الصناعي والتجاري الصيني، بنك التنمية الألماني (KfW)، ومجموعة ميزوهو المالية، البنك الوطني البحريني، بنك بيريوس، البنك السعودي الأول، بنك الاستثمار السعودي، البنك الأهلي السعودي، بنك"ستاندرد تشارترد"، و ""بنك سوميتومو ميتسوي تراست"".

في جمهورية أوزبكستان، تمّ تبادل وثائق اتفاقية تمويل جسري للأسهم الخضراء بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لمشروع طاقة الرياح وتخزين الطاقة بالبطاريات "كونغراد 123" في جمهورية قره قالباكستان. وتم تأمين التمويل من بنك "سوميتومو ميتسوي"بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ وهو أول تمويل جسري من نوعه بين أكوا باور والبنك لمشروع خارج دول مجلس التعاون الخليجي. ويتم تطوير المشروع وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية، ويشمل قدرة إنتاجية تبلغ 1,500 ميجاواط من طاقة الرياح، إضافةً إلى أكثر من 300 ميغاواط/ ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات لكل موقع، وتكون موزعة على ثلاث محطات رياح متجاورة في منطقة كونغراد. ويتضمن المشروع ذاته أيضاً إنشاء 1,444 كيلومتراً من خطوط النقل بجهد 500 كيلوفولت، وثلاث محطات تحويل جديدة، وتحديث محطتين قائمتين. وعند تشغيله، سيوفر مشروع "كونغراد 123" طاقة نظيفة لما يقرب من 1.6 مليون منزل، كما أنه يُسهم في خفض 2.5 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، مما يعزّز دور أكوا باور كشريك رئيسي في تحول الطاقة في أوزبكستان نحو مستقبل مستدام ومنخفض الكربون.

وعلى صعيد آخر، تمّ تبادل وثائق اتفاقيات تمويل مشروع بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي مع ائتلاف يضم بنوك دولية وشركاء الأسهم لتمويل مشروع الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات في سمرقند في أوزبكستان، والذي يُعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية يتم تطويره في البلاد حتى الآن. وتم توقيع الاتفاقية مع شركاء المشروع، بمن فيهم: شركة "سوميتومو" (بحصة 20.2% تقريباً)، وشركة "تشوبو إلكتريك باور" (14.4% تقريباً)، وشركة "شيكوكو إلكتريك باور" (14.4% تقريباً). وتضم مجموعة المقرضين: بنك اليابان للتعاون الدولي، بنك التنمية الآسيوي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، ومؤسسات مالية خاصة أخرى. وسيكون الجزء الممول من قبل المؤسسات الخاصة مشمولاً بتغطية تأمينية من مؤسسة ضمان الصادرات والاستثمار اليابانية. ويقع هذا المشروع في منطقتي سمرقند وبخارى، ويخضع للتطوير بموجب اتفاقية شراء طاقة لمدة 25 عاماً مع الشبكة الكهربائية الوطنية الأوزبكية. ويتكوّن هذا المشروع من محطتين شمسيّتين بقدرة 500 ميجاواط لكل منهما، ونظامي تخزين بطاريات بإجمالي سعة 1,336 ميجاواط/ ساعة، إضافة إلى أكثر من 500 كيلومتر من خطوط النقل بجهد 220 و500 كيلوفولت، ومحطتين فرعيتين جديدتين تدعمان تعزيز استقرار الشبكة وربطها. وعند تشغيله، سيوفر هذا المشروع الكهرباء النظيفة لنحو 600 ألف منزل، كما أنه يُسهم في خفض 1.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وأعلنت الشركة عن إحراز تقدم في العمل بمشروع الرياح "باش 2" بقدرة 300 ميجاواط في منطقة بخارى، حيث تم اختيار شركة "لارسن آند توبرو" (L&T) كمقاول مفضل لأعمال الهندسة والمشتريات والبناء. ويتم تطوير المشروع بموجب اتفاقية شراء طاقة لمدة 25 عاماً مع الشبكة الوطنية للكهرباء في جمهورية أوزبكستان، ويضم 39 توربيناً للرياح، وبنية تحتية مساندة، ومرفقاً كهربائياً تابعاً للمشتري مزوداً بخط نقل هوائي بجهد 500 كيلوفولت. بإجمالي استثمارات تصل إلى 300 مليون دولار أمريكي، وسيوفر المشروع كهرباء تكفي لنحو 438 ألف منزل، مع تقليل 630 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

كما أعلنت أكوا باور عن بدء التشغيل التجاري لـ مشروع الرياح "قره تاو" بقدرة 100 ميجاواط في منطقتي قوراأوزاك وبيروني في قره قالباكستان. ويتكون المشروع من 16 توربيناً من شركة "إنفيجن إنرجي" بقدرة 6.5 ميجاواط لكل منها، إضافة إلى خط نقل بطول 15.4 كيلومتراً، ومحطة تحويل بجهد 220 كيلوفولت. وسيتم تزويد الكهرباء بموجب اتفاقية شراء طاقة لمدة 25 عاماً مع الشبكة الوطنية للكهرباء في جمهورية أوزبكستان.

ووقعت أكوا باور أيضاً اتفاقية تعاون مع بنك "سوميتومو ميتسوي" لإنشاء تسهيل تمويلي للتصدير بقيمة 100 مليون دولار أمريكي؛ وهو أول تمويل من نوعه للشركة مع البنك خارج دول مجلس التعاون. وسيدعم هذا التمويل مشروع طاقة الرياح "كونغراد" بقدرة 1.5 جيجاواط في جمهورية أوزبكستان.

في أفريقيا، مكّنت شركة أكوا باور شراكتها الطويلة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) من خلال اتفاقيتين استراتيجيتين تهدفان إلى تسريع نشر مشاريع الطاقة النظيفة والبنية التحتية للمياه في القارة. وتشمل الاتفاقية الأولى التي تصل قيمتها إلى مليار دولار أمريكي، تمويلات للمشروعات والشركات، إضافة إلى برامج لبناء القدرات والدعم الاستشاري لمحفظة أكوا باور المتنامية في أرجاء القارة الأفريقية.

أما الاتفاقية الإطارية الثانية (غير الملزمة) بين أكوا باور، ومؤسسة التمويل الدولية، فستعمل على استكشاف إنشاء منصة استثمار رأسمالي تهدف إلى توجيه رأس المال الخاص نحو مشروعات الطاقة المتجددة المستقلة في مراحلها المتقدمة، وكذلك نحو مشروعات التحلية بالتناضح العكسي ذات النطاق الصغير. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز المرونة وتسريع الوصول إلى التمويل لتطوير المشروعات الصغيرة بطبيعتها، ولا سيما في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، دعماً لمبادرة "مهمة 300" Mission 300. وستُسهم المبادرتان في تسريع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز تنفيذ مشروعات البنية التحتية المستدامة في المنطقة.

كما وقّعت أكوا باور اتفاقية تعاون مع صندوق أوبك للتنمية الدولية لتوسيع نطاق الدعم التمويلي والاستثماري المقدم للشركة، بما يشمل تمويل المشاريع والاستثمارات الرأسمالية لمبادراتها في أفريقيا وغيرها من الأسواق ذات الأولوية. وقد يقدم الصندوق تمويلات للمشروعات، وقروضاً تجسيرية، واستثمارات رأسمالية بقيمة أولية مستهدفة تصل إلى 450 مليون دولار أمريكي، تأكيداً لالتزام الطرفين بتطوير مشروعات كبرى للطاقة النظيفة والمياه تسهم في نمو شامل منخفض الكربون في الدول النامية.

ومن أجل تحسين الوصول إلى الطاقة المستدامة في جنوب القارة الأفريقية، وقّعت أكوا باور مذكرة تفاهم مع شركة "تشاريت ليمتد" لتطوير منصة طاقة على نطاق المرافق تخدم تجمع دول جنوب أفريقيا للطاقة. وستركز أكوا باور في هذه المنصة على الطاقة المتجددة، وتخزين البطاريات، ومشروعات الغاز، بهدف تعزيز أمن الطاقة الإقليمي ودعم التنمية الصناعية.

كما وقعت أكوا باور ثلاث اتفاقيات إطارية مع شركات صينية رائدة في تكنولوجيا الرياح، وهي: "غولد ويند سبانس آند تكنولوجي"، و "إنفيجن إنرجي"، و "مينغيانغ سمارت إنرجي"، وذلك بهدف تسريع الابتكار، ونقل التقنية والتصنيع المحلي في السعودية وأوزبكستان والصين وغيرها من الأسواق الرئيسية. وتركّز هذه الشراكات على رفع كفاءة توربينات الرياح، وتعزيز المحتوى المحلي بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية السعودية 2030"، واستكشاف فرص تطوير مشتركة للمشروعات في الاقتصادات الناشئة.

تعليقاً على الاتفاقيات، قال محمد أبو نيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور: "تعكس الاتفاقيات الجديدة حجم وتنوّع وطموح محفظة الشركة المتنامية عالميًا، وتؤكد دورها الريادي في مجالات الطاقة النظيفة وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر". وأكد أبو نيان أن الشراكات مع مؤسسات عالمية المستوى تؤدي إلى تمكين الشركة من تسريع الابتكار، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقديم حلول تحولية لمواجهة التحديات العالمية في الاستدامة.

وأضاف أن توقيع الاتفاقيات يُمثّل خطوة كبرى في مسيرة أكوا باور لإعادة تشكيل مشهد الطاقة العالمي، حيث يتم ذلك عبر توفير حلول متكاملة للكهرباء، والمياه بشكلٍ مستدام وموثوق، ويضمن سرعة في التنفيذ، وبتكلفة تنافسية. وبالتوازي مع استمرار توسع الشركة على المستوى العالمي، تستفيد من خبراتها العميقة في تطوير المشاريع ونماذج التمويل المبتكرة والشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي من شأنه أن يوفر المزيد من الدعم للتحول العالمي نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة.

الجدير ذكره أن أكوا باور تستعرض خلال أيام المؤتمر الثلاثة استثماراتها في التحول الرقمي والبحث والتطوير وتعزيز التكيّف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها المستقبلية، بما في ذلك إدارة الطاقة بالذكاء الاصطناعي، والصيانة التنبؤية، والمواد المتقدمة لتحسين الأداء. ومن جهة أخرى، تركز الشركة أيضاً على إبراز التزامها بتنمية الكفاءات الوطنية وبناء القدرات، عبر برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الشابة للعمل في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، انسجاماً مع مستهدفات "رؤية السعودية 2030".

عن شركة أكوا باور

أكوا باور (رمز تداول: 2082)، هي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وهي أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، وأول شركة تعمل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها رائدة في مجال تحول الطاقة العالمي. ويعمل لدى الشركة التي تم تسجيلها وتأسيسها في عام 2004 في الرياض، في المملكة العربية السعودية، أكثر من 4,000 موظف، وتمارس أعمالها في الوقت الحالي في 15 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة مشروعاتها 110 مشروعاً قيد التشغيل، أو في مرحلة من مراحل التطوير أو الإنشاء، بقيمة استثمارية تبلغ 431.25 مليار ريال سعودي (115 مليار دولار أمريكي)، وبقدرة على توليد 93 جيجاواط من الطاقة، بالإضافة إلى إنتاج وإدارة 9.2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتم تسليمها، بكميات كبيرة، لتلبية الاحتياجات الضرورية لمرافق الدولة والصناعات على المدى الطويل، كما توفر المياه والكهرباء لجهات خارجية بموجب عقود شراء ونماذج شراكة بين القطاعين العام والخاص.

للمزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط

www.acwapower.com

للتواصل الإعلامي:

محمد الحسن، مدير إدارة الإعلام والتواصل المؤسسي المكلف - الشؤون الإعلامية والتواصل الخارجي

Moalhasan@acwapower.com

media.inquiries@acwapower.com

-انتهى-

#بياناتشركات