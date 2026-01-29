الباقر: موظفو "الوطني" هم المحرك الأساسي لما يحققه من نجاحات وصحتهم أولوية قصوى في استراتيجيتنا

• «أسبوع الصحة والعافية» يعكس التزامنا الراسخ بتوفير بيئة عمل صحية ومستدامة

• نواصل العمل على تطوير برامج رفاهية الموظفين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية

أطلق بنك الكويت الوطني مبادرة «أسبوع الصحة والعافية» لموظفيه، خلال الفترة من 19 إلى 26 يناير الجاري في المقر الرئيسي للبنك.

تهدف في هذه المبادرة، التي شارك فيها أكثر من 10 شركات متخصصة في مجالات الصحة، إلى تعزيز مفهوم الصحة والعافية بين الموظفين من خلال توفير مجموعة متنوعة من الأنشطة والخدمات التي تدعم الصحة الجسدية والنفسية للموظفين، وتشمل توفير صالات رياضية، ومتاجر لمنتجات نمط الحياة الصحي، ومطاعم تقدّم وجبات طعام صحية بنظام الاشتراك، بالإضافة إلى عيادات طبية لتقديم الاستشارات والفحوصات.

وتأتي المبادرة، التي تم تنفيذها من خلال 3 مواقع في المقر الرئيسي للبنك لتسهيل الوصول والمشاركة لأكبر عدد من الموظفين، في إطار حرص "الوطني" على توفير بيئة عمل صحية ومستدامة، ودعم الموظفين في تبني أسلوب حياة متوازن ينعكس إيجاباً على إنتاجيتهم وجودة حياتهم.

وبهذه المناسبة قال نائب رئيس مساعد في إدارة العلاقات العامة والفعاليات في بنك الكويت الوطني، يعقوب الباقر: «يؤمن بنك الكويت الوطني بأن موظفيه هم المحرك الأساسي لما يحققه من نجاحات وإنجازات، ومن هذا المنطلق يحرص باستمرار على إقامة مثل هذه المبادرات التي تجسد التزامه الراسخ بتوفير بيئة عمل صحية ومستدامة وتوفير كل ما يحتاجه الموظفين لاتباع نمط حياة صحي ومتوازن».

وأضاف الباقر: «إن هذه المبادرة ليست مجرد نشاط توعوي عابر، بل تعكس فلسفة البنك بالاستثمار في الصحة الجسدية والنفسية والرفاهية الشاملة للموظفين، باعتبارهم الثروة الحقيقية للبنك، فالموظف السليم والمعافى جسدياً ونفسياً هو أساس العطاء المستمر، والابتكار والتميز».

وتابع: «نسعى لتكرار مثل هذه المبادرات وتطويرها بشكل مستمر، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال رفاهية الموظفين، فنجاحنا كمؤسسة مالية لا يعتمد فقط على الأرقام، بل على جودة حياة موظفينا الذين يشكلون الركيزة الأساسية لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية».

وأكد الباقر أن العلاقات الواثقة والراسخة لبنك الكويت الوطني مع العديد من الشركات والمؤسسات في جميع القطاعات تتيح له تنظيم مبادرات نوعية، تجمع بين الخبرات المختلفة لتقديم أفضل الحلول والخدمات التي تدعم صحة الموظفين ورفاهيتهم، مشيراً إلى أن هذه الشراكات تعكس التزام البنك بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع، بما يسهم في تطوير بيئة عمل متكاملة تلبي احتياجات الموظفين وتدعم جودة حياتهم.

من جهتها، أعربت الشركات المشاركة في المبادرة عن اعتزازها بالتعاون مع مؤسسة مالية عريقة مثل بنك الكويت الوطني، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات تسهم في نشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة العافية في بيئة العمل، وتمثل فرصة لتقديم حلول مبتكرة وخدمات متخصصة تساعد الموظفين في اتباع أسلوب حياة صحي ومتوازن.

يذكر أن بنك الكويت الوطني يحرص دائماً على إطلاق المبادرات والفعاليات ذات التأثير الإيجابي والفعال داخل المجتمع في العديد من المجالات مثل الصحة والرياضة والتعليم، انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية ودوره الريادي في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الوعي المجتمعي وتوفير بيئة عمل ومجتمع أكثر صحة وتطوراً، بما ينعكس على رفاهية الأفراد ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

