برعاية وحضور سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم

دبي، الإمارات: أعلنت "إتش آر إي" للتطوير العقاري، الشركة الرائدة المتخصّصة في تطوير المشاريع السكنيّة المتكاملة في دبي، عن بدء تسليم مشروع "سكاي هيلز ريزيدنسز 1"، أحد أبرز مشاريعها في مجمع دبي للعلوم (Dubai Science Park) في دبي، وذلك قبل الموعد المحدّد بستة أشهر.

ويمثّل هذا الإنجاز أكثر من مجرّد محطّة في مسيرة المشروع، إذ يؤذِن بمرحلة جديدة في مسيرة الشركة -"عصر إتش آر إي"- الذي لا يُقاس بمواعيد التسليم فحسب، بل بالانضباط والدقّة والقرارات التي تقف وراء تحقيقها.

ويعكس هذا التسليم المبكر نموذج "إتش آر إي" المتكامل، حيث تعمل مراحل التصميم والإنشاء والتنفيذ ضمن منظومة واحدة، بما يضمن أعلى مستويات التحكّم في الجودة والجداول الزمنيّة والنتائج.

وقال محمد أديب حجازي، رئيس مجلس إدارة "إتش آر إي" للتطوير العقاري: " نرحب أجمل ترحيب بسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم راعي هذا الحفل. هذا الإنجاز لا يُقاس بتقديم موعد التسليم فحسب، بل يعكس مستوى الانضباط والمعايير التي نعمل على ترسيخها كشركة. ففي ’إتش آر إي‘، لا تُتخذ القرارات بشكل منفصل، بل تُبنى ضمن منظومة متكاملة -من التخطيط واختيار المواد وصولاً إلى التنفيذ- بهدف واحد: تحقيق أداء مستدام وقيمة طويلة الأمد".

وأضاف: "يمثّل مشروع ’سكاي هيلز ريزيدنسز 1‘ نقطة انطلاق لما هو قادم، حيث سيشكّل هذا النهج الأساس لمرحلتنا المقبلة مع مشروع ’ساكورا جاردنز من إتش آر إي‘ في ’فالكون سيتي‘ بدبي لاند. نحن لا نقدّم مشروعاً جديداً فحسْب، بل نعيد تعريف تجربة السكن من خلال مقاربة تقوم على التوازن والارتباط بالطبيعة، مع تخصيص 50%من المساحات الخضراء. وهذا ما يجسّد فعليّاً ملامح ’عصر إتش آر إي‘".

ويقع مشروع "سكاي هيلز ريزيدنسز 1" في موقع استراتيجي داخل مجمع دبي للعلوم، مع وصول مباشر إلى شارع أم سقيم، وشارع الخيل، وشارع الشيخ محمد بن زايد، ما يضعه ضمن أحد أكثر المحاور السكنيّة ترابطاً ونموّاً في دبي.

كما يعزّز قربه من دبي "هيلز"، إلى جانب خطط الربط المستقبلي مع شبكة "المترو"، من قيمته الاستثماريّة على المدى الطويل. ويُسلَّم المشروع مفروشاً بالكامل وجاهزاً للسكن، بما يلبّي احتياجات المستخدمين النهائيين والمستثمرين على السواء.

