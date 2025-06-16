دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "بن غاطي" القابضة المحدودة ("بن غاطي القابضة")، الشركة الرائدة في تطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات، إطلاق شركة "بن غاطي كابيتال" المحدودة، الذراع الاستثمارية المتخصصة في إدارة الأصول، والتي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها. وستتولى هذه الشركة إدارة استثمارات أولية بقيمة 1 مليار دولار ضمن استراتيجيات العقارات والائتمان الخاص المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وقد حصلت "بن غاطي كابيتال" رسمياً على ترخيص بمزاولة أنشطتها من سلطة دبي للخدمات المالية، وهي الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، والذي يُعد أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويقتصر ترخيص الشركة على التعامل مع العملاء المحترفين فقط.

وفي إطار استراتيجيتها العقارية، ستنفّذ "بن غاطي كابيتال" صفقات منفصلة تشمل شراء وبيع العقارات السكنية قيد الإنشاء والتطوير، إلى جانب الاستحواذ على مشاريع سكنية وتطويرها وبيعها. أما في مجال حلول الائتمان الخاص، فتركّز الشركة على تمويل سلاسل التوريد في القطاع العقاري، عبر توفير حلول تمويلية لشركات المقاولات، وإدارة العقارات، والمورّدين الرئيسيين.

وبجانب الاستراتيجيات الخاصة، ستوفر "بن غاطي كابيتال" خيارات مخصّصة لإدارة المحافظ الاستثمارية، سواء بشكل كامل أو جزئي، مما يمنح العملاء المحترفين حلولاً مرنة تتماشى مع أهدافهم الاستثمارية المحددة.

وفي هذه المناسبة، قالت قطر الندى بن غاطي، الرئيسة التنفيذية لشركة بن غاطي القابضة المحدودة: "إن إطلاق ذراع متخصصة في إدارة الأصول يمثل خطوة استراتيجية محورية ضمن خطط مجموعة إطلاق "بن غاطي كابيتال" الرامية إلى ترسيخ حضورها في قطاع الاستثمارات وتوسيع نطاق وصولها إلى رأس المال البديل. ونحن مؤمنون بأن "بن غاطي كابيتال" ستقدم حلولا فريدة من نوعها، بما يعكس رؤيتنا طويلة الأمد القائمة على التوسّع في استثمارات مستدامة وعالية القيمة، بما يضمن تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين على المدى البعيد. ومن خلال استراتيجيتنا الاستثمارية الجديدة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لا نكتفي بتعزيز مكانتنا في القطاع العقاري بدولة الإمارات، بل ندعم كذلك جهود دبي لتصبح واحدة من أبرز وجهات الاستثمار الأجنبي في العالم".

ومن جانبه، قال شهزاد جناب، كبير المسؤولين التنفيذيين لشركة "بن غاطي كابيتال": "إن خطوة إطلاق "بن غاطي كابيتال" ليست مجرد توسع جديد لأعمال المجموعة، بل هي امتداد استراتيجي لقدرات "بن غاطي" ، حيث نطمح من خلالها إلى دعم نمو المجموعة وتعزيز إمكاناتها الاستثمارية، مما يضمن نجاحها في مختلف ظروف السوق. ويتميز طرحنا الأول من الاستراتيجيات العقارية بنهج مدروس ومنظّم في الاستثمار العقاري، حيث تتيح فرصاً استثماريةً كانت في السابق مقتصرة على المؤسسات الكبرى. وبفضل التزامنا بأطر الحوكمة المنضبطة، وآليات الإدارة النشطة، والامتثال الصارم لأحكام الشريعة الإسلامية، نسعى إلى تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين، مع تنويع مصادر رأس المال لدعم مشاريع "بن غاطي" المستقبلية".

وبدوره، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "يسرّنا انضمام ‘"بن غاطي كابيتال" إلى مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والذي يضمّ أكثر من 46,000 موظف من الكفاءات المالية المتخصصة. ويشكّل هذا الانضمام إضافة نوعية تعزّز من تكامل المنظومة المالية في دبي، وتؤكد مكانة المركز مركزاً إقليمياً رائداً في مجال إدارة الأصول. إذ يحتضن المركز منظومة مالية متقدّمة تضمّ أكثر من 400 شركة لإدارة الثروات والأصول. وبفضل هذه البيئة المتكاملة، يواصل مركز دبي المالي العالمي ترسيخ مكانته كوجهة مفضّلة للشركات الطامحة إلى تحقيق التوسع والنمو في الأسواق الإقليمية".

نبذة عن بن غاطي القابضة المحدودة:

تُعد بن غاطي القابضة المحدودة علامة تجارية إماراتية مرموقة في قطاع التطوير العقاري، وتتمتع بمكانة رائدة في السوق، حيث تمتلك محفظة مشاريع تضم أكثر من 80 مشروعاً بقيمة تزيد عن 50 مليار درهم. ويرأس الشركة محمد بن غاطي، رئيس مجلس الإدارة، الذي يتبنى رؤية مبتكرة تهدف إلى تقديم مشاريع فاخرة تعكس ذوقاً فنياً رفيعاً ومعايير عالية في التصميم والجودة.

نجحت بن غاطي في تسليم أكثر من 11,000 وحدة سكنية في الأشهر الستة عشر الماضية، محققةً إنجازات بارزة بالتعاون مع علامات تجارية عالمية مثل بوجاتي، ومرسيدس بنز، وجاكوب آند كو. وتواصل الشركة توسيع محفظتها العقارية لتلبية متطلبات السوق المتنامية، مع التركيز على تقديم مشاريع سكنية ترتقي بمستوى الفخامة في دبي.

حول بن غاطي كابيتال:

تُعد "بن غاطي كابيتال" شركة استثمارية متكاملة تتخصص في إدارة الأصول والاستثمارات، وهي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، كما أنها مملوكة بالكامل لشركة "بن غاطي القابضة المحدودة"، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري نمواً في المنطقة. وتختص "بن غاطي كابيتال" في إدارة الاستثمارات العقارية، من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات الاستثمارية الأولية، تشمل صناديق استثمارية مفردة ومتعددة الأصول، وصناديق استثمارية لتداول الأصول العقارية، وصناديق الائتمان الخاص، بالإضافة إلى خيارات مخصّصة لإدارة المحافظ الاستثمارية، سواء بشكل كامل أو جزئي.

وترتكز استراتيجية "بن غاطي كابيتال" على السرعة والكفاءة في تنفيذ الاستثمارات، بما يضمن تحقيق عوائد قوية وعالية بمرور الوقت على الأصول العقارية، وذلك وفق مؤشرات أداء رئيسية مثل معدل العائد الداخلي ومضاعف الاستثمار. ويُعزى هذا الأداء إلى نموذج الأعمال المتكامل الذي تتبناه الشركة، حيث تتولى إدارة سلسلة القيمة العقارية بالكامل داخل الشركة، بدءاً من التصميم والتنفيذ، ومروراً بمرحلة التسليم، ووصولاً إلى خدمات ما بعد البيع، بما يشمل إدارة المرافق، وحلول التأجير قصيرة وطويلة الأجل.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي:

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3,7 مليار نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 10,5 تريليون دولار.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة متسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأمريكتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 46.000 مهني لدى أكثر من 6,900 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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