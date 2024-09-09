تركز على المناطق الجديدة التي تشهد نمواً سكانياً في إمارة دبي.

تُمثل الشركة الأم، مجموعة سيف الغرير العقارية، جزءاً أصيلاً من نسيج المدينة نظراً لمحفظتها العقارية المتنوعة التي تطورها منذ أكثر من 60 عاماً.

دبي، أطلقت مجموعة سيف الغرير العقارية شركة بيه.أو.بي1 العقارية (P.O.B1)، الذراع الجديدة المُختصة في التطوير العقاري. استُلهم اسم الشركة من العنوان البريدي الخاص بمجموعة سيف الغرير، وتسعى لإيصال وتسليط الضوء على تراث الشركة الأم وروحها الريادية وصلتها العميقة التي تربطها بتطور إمارة دبي على مدار العقود الستة الماضية.

تسعى شركة بيه.او.بي1 للجمع بين التصميم المدروس بدقة وعناية والخصائص العملية والقيمة العالية لتصميم منشآت سكنية وتجارية تصمد أمام اختبار الزمن في المناطق السكنية والتجارية السريعة النمو، لتلبية الطلب من المستثمرين والسكان المقيمين. تُقدم شركة التطوير العقاري حلولاً قائمة على أُسس وجيهة وتتكيف مع ظروف السوق لتحسين تجارب المعيشة والعمل للمُلّاك والمستأجرين للأجيال القادمة، وذلك استناداً إلى سمعة وقيمة مجموعة سيف الغرير العقارية ومحفظة أراضيها الواسعة.

صرّح غيث شقير، الرئيس التنفيذي لشركة بيه.او.بي1 والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في مجموعة سيف الغرير العقارية، قائلاً: "تُجسد شركة بيه.او.بي1 العقارية روح الثقة والقيم العائلية التي تنادي بها مجموعة سيف الغرير العقارية منذ أكثر من ستين عاماً وتجعلها جزءاً من تصميمها للعقارات المبتكرة العملية المخصصة لتلبية متطلبات التعداد السكاني المتزايد في إمارة دبي. نلتزم ببناء مجتمعات تتحلّى بالصمود والقدرة على ترسيخ الشعور بالانتماء والحفاظ على قيمها. تتمتع شركة بيه.او.بي1 بالمقومات اللازمة لإنجاز سلسلة قوية من المشروعات في جميع المناطق التي تشهد نمواً سكانياً في دبي، وتسترشد في ذلك برؤية تتسق مع تطلعات الأجيال المستقبلية".



لمحة عن شركة بيه.او.بي‏1 (P.O.B1)

‏تُقدّم شركة بيه.او.بي1، التي أطلقتها مجموعة سيف الغرير للعقارات عام 2024، فصلاً جديداً في مجال العقارات في دبي. ‏‏أتت فكرة اسم الشركة من امتلاك المجموعة لصندوق بريد يحمل الرقم 1 P.O. Box 1))، والذي يرمز إلى صلتها العميقة بتراث إمارة دبي ويعكس التزاماً جوهرياً بالتميز والابتكار.

تستند شركة بيه.او.بي1 إلى إرث شركتها الأم من الثقة والمصداقية وريادة التطوير وتستكمل مسيرتها، ساعية لتحسين أسلوب الحياة للأجيال القادمة. تعمل الشركة على بناء منازل ووجهات متكاملة تجمع بسلاسة بين التصميم المتطور والخصائص العمليّة والقيمة العالية. وتضمن العلامة التجارية تقديم تجارب مُخصصة حسب متطلبات العملاء لتفوق توقعاتهم باستمرار، وذلك بفضل اهتمامها الفائق بالتفاصيل ونهجها الذي يضع عميلها في المقام الأول.

تعمل شركة بيه.او.بي1 على صياغة أنماط حياة استثنائية وإعادة تعريف أسلوب حياتنا لتعزيز رفاهية الأفراد والعائلات على حد سواء. تسهم الشركة في تقدم مسيرة التنمية المستدامة في إمارة دبي عن طريق مشاريعها المؤثرة المُصممة بدقة وعناية والتي تُغير من مفهوم "المنزل"، لتُرسِّخ بذلك لمعايير جديدة في قطاع التطوير العقاري.

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