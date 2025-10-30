بلغ صافي موجودات التمويل 113.4 مليار ريال، و مجموع ودائع العملاء 113.6 مليار ريال، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 3.1 % و 4.6 % على التوالي

بلغ صافي موجودات التمويل 113.4 مليار ريال، و مجموع ودائع العملاء 113.6 مليار ريال، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة % و % على التوالي نسبة التكلفة إلى الدخل 27.8 %

% معدل كفاية رأس المال 26.2 %

الدوحة، قطر، أعلن بنك الريان ش.م.ع.ق اليوم، عن نتائجه المالية المجمعة للربع الثالث من العام 2025 والمُنتهي في 30 سبتمبر 2025 بتحقيق أرباح صافية لصالح المساهمين بقيمة 1,320 مليون ريال قطري.

تعليقاً على النتائج، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: "إن أداءنا القوي المستمر في قطر والأسواق الدولية يعكس قوة استراتيجيتنا وثقة عملائنا، حيث ارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 176 مليار ريال كما في 30 سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 6.4% على أساس سنوي، مدفوعة بالنمو القوي في الأوراق المالية الاستثمارية (+19.3%) وأصول التمويل (+3.1%). خلال الربع الثالث، حصلت شركتنا التابعة المملوكة بالكامل، الريان للاستثمار، على جائزة "أفضل مدير أسهم" في جوائز التميز المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025 المنظمة من قبل MEED. بالإضافة إلى ذلك، أطلق البنك منصة رقمية جديدة للتمويل التجاري تتيح الأتمتة الكاملة لجميع معاملات العملاء التجارية. تُعزز هذه الإنجازات ريادتنا في القطاع المالي، وتُبرز التزامنا الراسخ بالابتكار والتحول الرقمي، وتقديم حلول مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تضع احتياجات العملاء في المقام الأول."

من جهته، قال السيد فهد بن عبد الله آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة:"يسعدني أن أعلن أن المجموعة سجلت صافي ربح قدره 1,320 مليون ريال قطري خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مما يمثل زيادة بنسبة 2.5% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. هذا الأداء القوي يُعد دليلاً على متانة الأسس التي نرتكز عليها والتزامنا الثابت بالنمو المستدام. أصبح الريان أول بنك إسلامي في قطر يُطلق خدمة "Visa Commercial Pay"، وهي خدمة مدفوعات تهدف إلى تحسين تجربة عملاء الشركات. كما أطلق البنك بوابة إلكترونية للتجارة الإلكترونية تتيح للعملاء من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قبول المعاملات الإلكترونية بسلاسة. لقد مكّننا تركيزنا المستمر على ضبط التكاليف وكفاءة العمليات من الحفاظ على نسبة كفاءة قوية بلغت 27.8%، مع تعزيز الابتكار في جميع أنحاء البنك من خلال القدرات الرقمية المتطورة، وتبسيط العمليات، وتقديم حلول تركز على احتياجات العملاء."

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة صفحة علاقات المستثمرين على موقعنا https://www.alrayan.com أو التواصل مع فريق علاقات المستثمرين على البريد الاكتروني IR@alrayan.com

أبرز المؤشرات المالية للمجموعة:

نسبة التغيير الربع الثالث 2024 الربع الثالث 2025 البيانات المالية - مليون ريال قطري 6.4% 165,761 176,439 اجمالي الموجودات 3.1% 110,037 113,406 موجودات تمويلية 19.3% 39,032 46,559 الاستثمارات المالية 4.6% 108,635 113,606 ودائع العملاء 2.4% 25,243 25,842 اجمالي حقوق الملكية 2.5% 1,288 1,320 صافي أرباح المساهمين 2.5% 0.139 0.142 العائد على السهم (بالريال القطري)