دبي، الإمارات العربية المتحدة – في إطار مشاركتها بفعاليات مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، والذي تستضيفته هيئة الطرق والمواصلات، أعلنت مجموعة يانغو عن نجاح روبوتات التوصيل ذاتية القيادة التابعة لها في قطع مسافة تزيد عن 1,300 كيلومتر، أي ما يعادل تقريباً المسافة من دبي إلى الرياض ذهاباً وإياباً، دون أي تدخل بشري. يأتي هذا الإنجاز نتيجة برنامجين تجريبيين أجرتهما الشركة بالشراكة مع روتس ومدينة دبي.

في مدينة إكسبو دبي، قامت أسطول مكوّن من ثلاثة روبوتات بتوصيل الوجبات من مقاهي ومطاعم مختارة، وحققت متوسط وقت تسليم قدره 7 دقائق من لحظة الإرسال حتى التسليم، بعد أن قطعت أكثر من 800 كيلومتر. أما في منطقة شوبا هارتلاند، حيث تعاونت مجموعة يانغو مع رووتس لتوصيل البقالة، فقد استخدم روبوتان سجلا متوسط وقت تسليم قدره 14 دقيقة من لحظة الإرسال حتى التسليم، بعد أن قطعا ذاتيًا أكثر من 500 كيلومتر. وبلغت مسافة التوصيل في كلا الموقعين حتى 1.5 كيلومتر.

تؤكد هذه النتائج أن التوصيل الذاتي قادر على تحقيق أهداف التوصيل في المجمعات والمناطق السكنية المُخطط لها، مع تحقيق متوسط ​​أوقات توصيل تتراوح بين 14 و20 دقيقة، حتى خلال ساعات الذروة. ولأنها كهربائية بالكامل، تُسهم الروبوتات في تقليل التلوث الضوضائي وانبعاثات عوادم السيارات، مما يدعم الأهداف البيئية لإمارة دبي.

وبهذه المناسبة، صرّح إسلام عبدالكريم، الرئيس الإقليمي لمجموعة يانغو الشرق الأوسط، قائلاً: "أثبتت حلول التوصيل ذاتية القيادة أنها عملية ومن الممكن التنبؤ بحركتها بما يعكس جاهزيتها للعمل مع الشركاء في دبي وخارجها. لقد أظهرنا مستويات أداء قابلة للتوسع والتطوير عبر الأحياء والمدن في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. يؤكد حصولنا مؤخراً على اعتماد الذكاء الاصطناعي من دبي دورنا كمزود موثوق لحلول الذكاء الاصطناعي، ونحن على ثقة من أن هذا سيدفع إلى إبرام شراكات جديدة لتسخير مختلف الحلول المبتكرة ضمن منظومة مجموعة يانغو. تتوافق أهدافنا تماماً مع مستهدفات دبي لتصبح رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة."

يُعد التوصيل الذاتي جزءً لا يتجزأ من منظومة مجموعة يانغو الواسعة المُدعمة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتكامل بسلاسة مع الخدمات المتقدمة الأخرى المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يدعم هذا النهج الشامل بشكل مباشر الرؤية الاستراتيجية لدبي في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للذكاء الاصطناعي. تم تعزيز هذا الالتزام مؤخراً بإطلاق “YangoAI”، وهي مجموعة من تقنيات وميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة المصممة خصيصاً لدول مجلس التعاون الخليجي.

تخطط مجموعة يانغو لتوسيع خدمات التوصيل الذاتي بالتعاون مع شركاء الشركة الحاليين وشركائها الجدد في دبي، وستعمل الشركة على مواءمة حجم الأسطول ومناطق الخدمة مع طلب العملاء وجاهزية البنية التحتية.

