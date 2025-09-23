أبوظبي، الامارات العربية المتحدة: أعلنت المسعود للسيارات، الموزع الحصري والمعتمد لسيارات نيسان في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، عن إطلاق حملة جديدة تهدف إلى تقديم تجربة امتلاك سهلة وميسّرة للعملاء.

حيث تقدم الحملة تمويلاً بدون فوائد على مجموعة مختارة من أشهر طرازات نيسان، بما في ذلك نيسان ماغنايت، وألتيما، وإكس تريل، وباثفايندر، وإكس تيرا، وكيكس، والطراز الرياضي الأيقوني نيسان .“Z” وتبدأ الأقساط الشهرية من 888 درهماً إماراتياً فقط، ما يمنح العملاء مرونة مالية أكبر في رحلة بحثهم عن سياراتهم المثالية.

وتغطي الحملة مجموعة واسعة من الطرازات التي تلبي مختلف التطلعات وأنماط الحياة. وتأتي معظم الطرازات مع ضمان ممتد وخدمة المساعدة على الطريق لمدة خمس سنوات، بينما يشمل عرض ماغنايت ثلاثة أعوام من التغطية، ما يعزز ثقة العملاء ويضمن لهم القيمة وراحة البال.

ويُعد طراز ماغنايت خياراً مثالياً للسائقين الباحثين عن سيارة مدمجة وعملية، حيث تبدأ أسعار السيارة من 888 درهماً إماراتياً شهرياً. وتلبي كل من إكس تريل متعددة الاستخدامات، ابتداءً من 2,322 درهماً شهرياً، وباثفايندر الفسيحة، ابتداءً من 2,588 درهماً شهرياً، احتياجات العائلات الباحثة عن الراحة والموثوقية. أما السائقون الذين يقدّرون الأداء والعملية معاً، فتبدأ أسعار إكس تيرا من 1,738 درهماً شهرياً، وألتيما ابتداءً من 1,899 درهماً شهرياً. وتجمع نيسان كيكس العصرية بين التصميم الجذاب والكفاءة، بأسعار تبدأ من 1,395 درهماً شهرياً. بينما تقدم نيسان Z لعشاق السيارات الرياضية طرازاً أيقونياً يجمع بين الابتكار والتاريخ العريق بأسعار تبدأ من 3,275 درهماً شهرياً.

وقال بشير جميل، مدير المبيعات والتسويق في "المسعود للسيارات": "نحرص في المسعود للسيارات على تقديم حلول مبتكرة تتماشى مع احتياجات عملائنا المتجددة في أبوظبي. تهدف هذه الحملة إلى منح السائقين سهولة الوصول إلى مجموعة نيسان المتنوعة، مع ضمان راحة البال على المدى الطويل من خلال توفير الضمان الشامل وخدمة المساعدة على الطريق. وتعكس الحملة إيماننا الراسخ بأن رحلة الامتلاك يجب أن تكون تجربة سلسة وممتعة، خالية من أية صعوبات أو تعقيدات."

تتوفر الحملة حالياً في جميع صالات عرض نيسان التابعة لشركة "المسعود للسيارات" في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.

نبذة عن المسعود للسيارات

تعد شركة "المسعود للسيارات"، الموزع الحصري لسيارات "نيسان" و"إنفينيتي" و"رينو" في أبوظبي لأكثر من 38 عاماً، وتوفر للعملاء مجموعة واسعة من طرازات السيارات، والتي تشمل سيارات الدفع الرباعي والسيارات الفاخرة والصالون والتجارية، والتي تخدم شريحة واسعة من العملاء بما في ذلك الأفراد والشركات والجهات الحكومية.

وتضم الشركة 10 صالات عرض للسيارات الجديدة و3 صالات للسيارات المستعملة في كل من أبوظبي والعين والظفرة، تشمل المبنى المتكامل في منطقة المصفح، والذي يحتوي على مركز مخصص لتسليم السيارات الجديدة، و5 مراكز للصيانة 6 مرافق لبيع قطع الغيار. وافتتحت الشركة عام 2019 متجر "آر-ستور" (R-Store') المتطور والذي يعتبر متجرًا مبتكرًا وشاملًا لتلبية احتياجات عملاء "رينو".

ومؤخراً، نجحت "المسعود للسيارات" في الحصول على جائزة نيسان العالمية لخدمة ما بعد البيع للسنتين الماليتين 2020 و2021، وذلك بعد تفوقها على وكلاء "نيسان" الآخرين على المستوى الدولي ضمن فئتها. وكانت "المسعود للسيارات" قد حصدت سابقاً جائزة نيسان العالمية المرموقة في عامي 2013 و2019، وحصلت على جائزة الأداء المتميز في المبيعات وتجربة العملاء من نيسان في العام 2017. كما فازت بالجائزة العالمية لوكلاء رينو 2019 (P.A.R.I.S. Challenge) . وتواصل شركة "المسعود للسيارات" تحقيق المزيد من النجاحات عبر تقديم باقة متميزة من المزايا لعملائها، تشمل توفير حلول تمويلية سلسة تندرج ضمن علاقات الشراكة القوية مع أبرز وأهم البنوك في الدولة، إضافة إلى تسهيل إجراءات شراء السيارات، والتأمين وقطع الغيار، ما يرسّخ مفهوم تقديم كافة احتياجات العملاء تحت سقف واحد.

