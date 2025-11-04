الرياض، افتتح يونيون بانكير بريفيه UBP SA ("UBP")، أحد أبرز البنوك العائلية الخاصة في العالم، ومقره جنيف، سويسرا، مكتباً رسمياً له في الرياض في خطوة تعكس التزام البنك بتنفيذ استراتيجيته طويلة الأمد للتوسع الإقليمي، وتعزيز حضوره في السوق السعودية.

وفي إطار هذا التوسع الاستراتيجي، عيّن البنك السيد مشعل الحواس رئيساً تنفيذياً ورئيساً للمشورة في المملكة العربية السعودية، حيث سيتولى، من مقره في الرياض، الإشراف على عمليات البنك في المملكة، وتعزيز علاقاته مع العملاء المحليين، وتوسيع نطاق شراكاته، وتقديم حلول متكاملة لإدارة الثروات بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030.

يمتلك مشعل خبرة واسعة تمتد لأكثر من خمسةٍ وعشرين عاماً في مجالي إدارة الثروات والأصول. وقبل انضمامه إلى UBP في يونيو 2025، تولى منصب رئيس إدارة الأصول في شركة الأول للاستثمار، كما شغل منصب المدير العام لقسم توظيف الاستثمارات في شركة سدرة المالية. ومن المتوقع أن تسهم خبرته المتراكمة ومعرفته العميقة بالقطاع المالي السعودي في دفع مسيرة نموUBP وتعزيز حضوره في السوق المحلية.

بهذه المناسبة، قال السيد محمد عبد اللطيف، الرئيس المشارك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في بنك UBP: "يمثل افتتاح مكتبنا في الرياض خطوةً محوريةً نحو ترسيخ حضور البنك في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وتعتبر السعودية سوقاً استراتيجية بالنسبة لنا ولعملائنا. ومع قيادة السيد مشعل لهذا التوسع محلياً، نثق تمام الثقة بقدرتنا على تقديم استشاراتٍ وخدماتٍ عالية الجودة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائنا".

تعليقاً على انضمامه إلى البنك، قال مشعل الحواس: "يشرفني أن أنضم إلى فريق UBP في هذه المرحلة المفصلية من مسيرته التوسعية في المنطقة. وأتطلع إلى بناء علاقات قائمة على الثقة مع عملائنا في المملكة، والمساهمة في تنفيذ خطة نمو البنك من خلال تقديم خدماتٍ رفيعة المستوى في مجال إدارة الثروات".

التزام راسخ تجاه المنطقة

يحافظ UBP على حضور قوي في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من عقدين، إذ بدأ نشاطه بتغطية المنطقة من مقره في سويسرا قبل أن يفتتح مكتبه في دولة الإمارات داخل مركز دبي المالي العالمي عام 2011. ويضم البنك اليوم نحو 100 خبير حول العالم، من بينهم أكثر من 40 خبيراً ميدانياً، يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها 15 مليار فرنك سويسري لصالح عملاء في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي افتتاح مكتب الرياض امتداداً لهذا الإرث، ودليلاً ملموساً على طموح البنك بدعم عملائه من القطاع الخاص والمكاتب العائلية والمؤسسات في مختلف أنحاء المنطقة عبر تقديم حلول استشارية واستثمارية متكاملة تلبي احتياجاتهم المحلية والعالمية.

