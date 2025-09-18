جدة: افتتحت شركة يونيليفر اليوم خطوط الإنتاج الجديدة "لمزيلات العرق" في مصنع "بن زقر يونيليفر المحدودة" بجدة، وذلك بحضور سعادة وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي المهندس عبدالعزيز بن ماجد الأحمدي، وعددٍ من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الصناعي، من بينهم الهيئة السعودية للمدن الصناعية "مدن"، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمشروع في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية.

ويُعد هذا التوسع خطوة مهمة في مسيرة الشركة لدعم التصنيع المحلي وتعزيز قدراتها الإنتاجية، مع ترسيخ دورها في تلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية. وقد أصبح مصنع جدة، الذي تأسس عام 1978 كشراكة بين يونيليفر ومجموعة بن زقر، مركزاً رئيسياً لإمداد الأسواق العالمية بمنتجات الشركة، حيث تصل صادراته اليوم إلى أكثر من 26 دولة عبر خمس قارات. ومع إضافة خطوط إنتاج مزيلات العرق. وبهذا التوسع، ينضم المصنع إلى نخبة تضم أربعة مصانع فقط ليونيليفر حول العالم متخصصة في هذه الفئة، لتصنيع علامات رائدة مثل "دوف" و"ريكسونا".

وشهد الحفل كلمة افتتاحية لسعادة وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي المهندس عبدالعزيز بن ماجد الأحمدي أكد من خلالها أن هذا المشروع يعكس التزام القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، ودعم سلاسل الإمداد الوطنية من خلال توطين المواد الخام وعمليات التعبئة والتغليف، مما يسهم في تنمية الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، ودعم مُستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

ويُذكر بأن الخط الجديد يعتمد على أنظمة مؤتمتة بالكامل وعالية الكفاءة لعمليات المزج والتبريد والتعبئة والتغليف، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 30 مليون وحدة. ورغم تخصيص جزء من الإنتاج للسوق السعودي، فإن غالبية الكميات ستُوجه للتصدير للأسواق العالمية. كما يسهم المشروع في تعزيز سلاسل الإمداد الوطنية من خلال توطين المواد الأولية وعمليات التعبئة والتغليف، إلى جانب توفير فرص عمل نوعية للمواطنين السعوديين بما ينسجم مع أهداف التنمية الصناعية وتطوير الكفاءات الوطنية.

وفي هذه المناسبة قالت شازيا سيد، رئيس يونيليفر العربية والمدير العام لمجموعة العناية الشخصية في الخليج وتركيا وباكستان وبنغلاديش: "يمثل هذا الإنجاز محطة فخر جديدة في شراكتنا الطويلة مع المملكة. من خلال إنتاج علاماتنا العالمية مثل ’دوف‘ و’ريكسونا‘ في مصنع جدة، نُرسخ مكانة المملكة كقاعدة صناعية إقليمية وعالمية ونعزز سلاسل الإمداد المحلية، مؤكدين التزامنا بمستقبل صناعة العناية الشخصية المستدامة من السعودية."

تتصدر يونيليفر فئة مزيلات العرق على المستوى العالمي بحصة سوقية تتجاوز 40%، مدعومة بعلامتي "دوف"، الرائدة عالمياً في فئة مزيلات العرق الخاصة بالنساء، و"ريكسونا"، المتصدرة لفئة الرجال. ومن المتوقع أن ينمو حجم هذه الفئة من 27 مليار دولار أمريكي عام 2024 إلى 42 مليار دولار بحلول 2032. أما في المملكة العربية السعودية، فتستحوذ يونيليفر على 27% من هذه الفئة المتنامية، مع خطط لإنتاج ثلث هذه الحصة محلياً من خلال هذا المشروع الاستراتيجي، ما يعزز التزام الشركة بالتصنيع المحلي والنمو طويل الأمد في المنطقة.

ويمتد التزام يونيليفر بالمسؤولية الاجتماعية في المملكة إلى ما هو أبعد من قطاع التصنيع. فقد وقّعت "ريكسونا" العام الماضي، شراكة تاريخية لمدة ثلاث سنوات لتصبح أول راعٍ رسمي للمنتخب السعودي الوطني للسيدات لكرة القدم، بما يعزز مشاركة المرأة والشمولية في الرياضة. في الوقت نفسه، قامت "دوف" بتوطين مشروعها العالمي لتعزيز الثقة بالنفس تحت عنوان "مبروك كبرت"، حيث وصل المشروع إلى أكثر من 30,000 طالب وطالبة في مدارس المملكة خلال العامين الماضيين. وتعكس هذه المبادرات مجتمعة مهمة يونيليفر الأوسع في تمكين الجيل القادم، وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة التحديات وفتح الفرص.

ويأتي هذا التوسع منسجماً مع التزامات يونيليفر العالمية في مجال الاستدامة، التي تشمل الوصول إلى صافي انبعاثات صفري عبر عملياتها بحلول عام 2030، وتحقيق صافي صفري عبر سلسلة القيمة الكاملة بحلول عام 2039. وهو ما يعكس التزام الشركة طويل الأمد بدعم التنمية الصناعية في المملكة عبر استثمارات محلية مستمرة.

لمحة حول يونيليفر

يونيليفر هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في توفير منتجات الجمال والعافية والعناية الشخصية والرعاية المنزلية والأغذية ومنتجات الآيس كريم لـ 3.4 مليار مستهلك يومياً في أكثر من 190 دولة. وحققت الشركة، التي يعمل لديها 128 ألف موظف، مبيعات بلغت 60.8 مليار يورو في عام 2024.

